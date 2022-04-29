五一勞動節台鐵停駛疏運方案上線：客運增逾3500班次、「類火車」開716班疏運

台灣鐵路工會為抗議台鐵公司化，發起五一勞動節不加班活動，造成當天台鐵表定列車均停駛。交通部公路總局表示，因應台鐵台鐵不開，已協調公路及市區客運業者增班，總計增加逾3500班次、增幅約21.5%，民眾可透過iBus網站及APP進行查詢班次及乘車資訊。

目前表定所有台鐵列車都會停駛，估計只會有臨時列車。台鐵官網的五一勞動節應變計畫專區也在2天前上線，疏運計畫區分為8大類，包含「基隆大台北」、「桃竹苗」、「台中彰化」、「雲嘉南」、「高屏」、「宜花東」、「支線」、「類火車客運」，提供各地區轉乘、接駁資訊。

除了讓旅客可以查詢替代方案外，12條類火車時刻表也可以在上面找到。旅客可以依照出發地的車站，查詢要如何抵達目標車站，以台北車站到花蓮車站為例，旅客可從基隆大台北地區疏運計畫中的台北站疏運措施檔案中，查詢到往花蓮車站有3種方法，包含搭捷運到南港站轉乘國道客運；搭乘捷運到板橋轉乘國道客運；由台北轉運站（京站）轉乘國道客運。

要搭12條類火車的旅客，也可從專區中的類火車客，分為「直達車」和「區間車」兩種，票價比照台鐵區間車或區間快車辦理，刷電子票證可打9折。以發車班次和行駛時間來看，若要搭直達車由花蓮來回台東，類火車行駛時間預估4小時，花蓮端最早發車時間為上午6點半、末班車則是晚間8點，台東端首班車為上午8點、末班車同樣也是晚間8點。

以花蓮到台東的類火車客運為例，旅客可從專區類火車客運中，點選「東部 花蓮=台東」，查詢起迄站跟各路線的時刻表、行駛動線、搭車的地理位址等資訊。

類火車客運路線總計12條，開行716班次，提供3萬1000個以上的座位運能，其中，西部地區有6條路線、東部地區有3條路線、南迴線有3條路線。民眾若有搭乘需求，當天可前往各大台鐵站購票。

台鐵局指出，持有今年4月30日至5月2日期間車票的旅客，即日起至1年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票，免收取退票手續費，如退票時同時持去程或回程車票，一併不扣收手續費。至於定期票的部分，期限涵蓋5月1日者，可延長使用1天。

花東疏運計畫

（中央社）因應台鐵工會5月1日不加班，交通部調派國道客運協助往返東部地區疏運，新北搭車處在板橋客運轉運站上車，花蓮火車站則提供南下台東方向客運車班，尖峰時段每10分鐘一班車。

交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站今天發布新聞資料指出，新北地區往返花東，可至板橋火車站東二門對面的板橋客運站第5月台，搭乘首都客運1580國道客運抵達花蓮火車站；原有北花線客運，也將花蓮停靠站移至花蓮火車站，方便民眾轉乘。

花蓮監理站指出，若要繼續往南或至台東火車站，可轉乘「0951花蓮-臺東直達車」、「0952花蓮-玉里區間車」、「0953玉里-臺東區間車」等3條類火車客運路線。

花蓮監理站指出，花蓮往台東方向區間車，中途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、台東縣池上、關山及鹿野等火車站，以車站大廳周邊為旅客上下車地點。

花蓮監理站指出，5月1日當天預計將動員約140人於轄內火車站及客運協助導引，重點尖峰時段10分鐘1班車，提醒民眾乘車前可至台鐵官網查詢大眾運輸轉乘替代路線及班次資訊，節省旅次時間。

屏東疏運計畫

台鐵5月1日勞動節不加班，表訂列車將全面停駛，屏東縣政府配合交通部啟動南迴線、高屏線的公路替運措施，返鄉民眾與遊客要留意班距規劃。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，交通部以「南迴線」及「高屏線」2大鐵道路廊為主，開行5條類火車公路替運路線，民眾可依各路線規劃停靠站點，自行前往屏東、潮州、枋寮火車站搭乘。

「南迴線」路線編號為0961、0962、0963，共行駛30班次，班距約1至2小時；「高屏線」路線編號為0964、0965，共行駛190班次，班距約15至30分鐘。

另外，屏東縣內的其他公車路線，當日仍依假日時刻表正常營運，民眾可以下載「屏東ㄟ公車」APP查詢公車即時動態資訊。

縣府指出，相較台灣西部走廊其他縣市，屏東除台鐵外，並無高鐵或捷運等其他鐵道運輸系統，因此5月1日台鐵罷工對屏東縣民造成影響，也遠大於其他縣市。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範