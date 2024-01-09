今年金球獎主持人是誰？擁有四部Netflix單口喜劇特輯，將菲律賓介紹給全球觀眾的喬柯伊
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今年的金球獎主持人喬柯伊（Jo Koy），因在頒獎典禮上開了泰勒絲（Taylor Swift）玩笑造成天后不滿，不僅如此，網友評論也是一面倒認為他主持表現欠佳。台灣觀眾對喬柯伊可能並不熟悉，不過身為美國菲律賓裔二代、站立喜劇演員出身的他，其實有不少值得介紹的經歷。
今年的金球獎主持人喬柯伊（Jo Koy），因在頒獎典禮上開了泰勒絲（Taylor Swift）玩笑造成天后不滿，不僅如此，網友評論也是一面倒認為他主持表現欠佳。台灣觀眾對喬柯伊可能並不熟悉，不過身為美國菲律賓裔二代、站立喜劇演員出身的他，其實有不少值得介紹的經歷。
在金球獎宣布是由喬柯伊擔任今年頒獎人時，媒體是用「締造歷史」來形容他獲此殊榮，因他是繼 2019年吳珊卓（Sandra Oh）後，成為金球獎史上第二位具亞洲血統的主持人，也是菲律賓裔的首位金球獎主持人。
（喬柯伊的金球獎開場引言）
從拉斯維加斯小咖啡館表演起家
喬柯伊出生美國華盛頓州塔科馬，父親約翰（John C. Herbert）是一位美國白人，派駐菲律賓空軍基地時認識來自奎松市的菲律賓太太喬西（Josie Harrison），11歲時父母離婚後，喬柯伊便跟著母親生活。
本名Joseph Glenn Herbert的喬柯伊，高中畢業後隨家人般到拉斯維加斯，就讀內華達大學拉斯維加斯分校，因追求單口喜劇的夢想而退學。1994年，他從一間小咖啡館演出，到成為賭城米高梅大飯店秀場《抓住新星》（Catch a Rising Star）固定班底，之後更受邀在知名脫口秀節目《Comic View》演出。
隨著喬柯伊名氣越來越大，他登上傑·雷諾（Jay Leno）主持的《今夜秀》（Tonight Show），也成為《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）嘉賓，還推出《別讓他生氣》（Don’t Make Him Angry）和《熄燈》（Lights Out）兩部收視極高的電視台表演節目。
2017年，喬柯伊在夏威夷檀香山The Neal S. Blaisdell表演聽演出，11場演出共售出2萬3000張門票，打破單一表演者售出最多門票的紀錄，當時檀香山市長還宣布同年1月24日為「喬柯伊日」，在2018年加拿大蒙特婁舉辦的「Just For Laughs」喜劇節上，喬柯伊又榮獲「年度單口喜劇演員」獎。
如今喬柯伊在Netflix上已擁有四部單口喜劇特輯 ，包括2017年《西雅圖現場直播》（Live From Seattle）、《火熱登場》（Comin' In Hot）、2019年《喬科伊：菲律賓魂》（Jo Koy: In His Elements）和2022年的《洛杉磯論壇體育館現場秀》（Live from the LA Forum），其中《西雅圖現場直播》曾登上排行榜首位，《火熱登場》則讓大導演史蒂芬史蒂芬史匹柏致電喬柯伊，只因他太喜歡這部站立喜劇作品。
他將菲律賓介紹給全球觀眾
喬柯伊擅長以家人為題作為表演題材，特別是和兒子的相處點滴、菲律賓親戚的爆笑趣事，他以具菲律賓血統感到自豪，並將此帶入表演之中，而他的藝名Jo Koy，更是源自喊他「Jo Ko」的菲律賓姨媽（Ko在他加祿語中意思是「我的」，Jo Ko就是「我的Jo」）。在過去訪談中，喬柯伊也不時提到母親喬西是啟發他投入單口喜劇的重要人物，特別是經濟拮据時仍為他訂閱HBO，喬西也曾幽默反擊，強調她的英文腔調並未如喬柯伊演出時那樣誇張。
喬柯伊在單口喜劇《西雅圖現場直播》（Live from Seattle）獲得廣大迴響後，他向Netflix提案要製作一部以菲律賓為主題的特輯，起初提案被Netflix拒絕了四、五次，經過不斷遊說後，才終於有了《喬·科伊：菲律賓魂》。
《喬科伊：菲律賓魂》的拍攝主要都在菲律賓進行，不僅是一部單口喜劇，更像是結合紀錄片和藝術表演的綜合特輯。在本片中，喬柯伊將鏡頭帶往菲律賓馬尼拉，乘坐吉普尼（Jeepney）將Andrew Lopez和Joey Guila等美籍菲律賓站立喜劇演員帶到菲律賓，透過美國菲律賓移民二代的視野，品嚐菲式燉肉Abodo、吃自助餐「Turo-Turo」，喬柯伊也特別介紹菲律賓本土表演團體，透過實際的方式，向全球觀眾介紹菲律賓的藝術表演者。
談到這部特輯，喬柯伊表示：
當我成長時，一直在為自己的身分而掙扎。我一半是白人，一半是菲律賓人，我為自己的身分而掙扎。我有一雙綠色的眼睛，我的朋友會問我，你是什麼？而我回答我是菲律賓人。什麼是菲律賓語？你吃什麼食物？他們知道泰國菜、中國菜，但不知道菲律賓菜。我想展示我們的文化和食物。我想向全世界分享我們美麗的文化。我想讓他們了解Abodo（菲式燉肉）。我希望美國嘗試我們的Abodo。如果他們這樣做了，我就贏了。我想向他們展示這就是吉普尼的樣子。我想讓他們知道菲律賓人是一群才華洋溢的人。他們演喜劇。他們跳舞。他們唱歌。他們說英語。我想為下一個菲律賓人打開一扇門。
自傳揭露笑話背後的成長故事
2021年，喬科伊出版回憶錄《混合盤》（Mixed Plate: Chronicles of an All-American Combo），寫到身為一半白人、一半菲律賓的混血兒在70、80年代真實人生的掙扎，包括身為移民的母親是如何撫養他長大成人，在百貨公司抽獎券贏得免費彩色電視，除了貧窮，還得面對同母異父兄長染上吸毒陋習，以及在父親缺席後，菲律賓社群是如何幫助他和母親度過難關。
喬科伊在自傳揭露笑話背後的成長故事，讓讀者也更能理解「菲律賓血統」為何會成為他的主要認同；他曾在《今夜秀》上穿著有菲律賓國旗的上衣受訪，因為他想讓菲律賓孩子獲得啟發，而當他站上世界舞台，更不忘提攜在地球另一端的菲律賓同胞。
這次金球獎雖然讓喬科伊馬前失蹄，但並不代表喬科伊的才華僅是如此，相信稍作休息充電，又會再有精彩作品回報支持他的粉絲。
參考資料
- Fil-Am Comedian Jo Koy Makes History In Hosting Global Globes（Pageone）
- Jo Koy goes back to the Philippines in ‘Jo Koy: In His Elements’（GMA News Online）
- Comedian Jo Koy Connects To His Filipino Culture And Celebrates It Proudly With ‘In His Elements’（Deadline）
- Book notes: Mixed Plate by Jo Koy（Marlo Yonocruz）
延伸閱讀
- 談菲律賓站立喜劇與其幽默文化：「我們菲律賓人就像亞洲的害群之馬，我們甚至嘲笑自己」
- 為改善家境赴美打拼，在美國醫療前線鞠躬盡瘁的「菲律賓護士」
- 首部Netflix菲律賓原創影集《奇科大廚》，透過戲劇向全球觀眾介紹菲國飲食
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核稿編輯：杜晉軒
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