今年金球獎主持人是誰？擁有四部Netflix單口喜劇特輯，將菲律賓介紹給全球觀眾的喬柯伊

今年的金球獎主持人喬柯伊（Jo Koy），因在頒獎典禮上開了泰勒絲（Taylor Swift）玩笑造成天后不滿，不僅如此，網友評論也是一面倒認為他主持表現欠佳。台灣觀眾對喬柯伊可能並不熟悉，不過身為美國菲律賓裔二代、站立喜劇演員出身的他，其實有不少值得介紹的經歷。

在金球獎宣布是由喬柯伊擔任今年頒獎人時，媒體是用「締造歷史」來形容他獲此殊榮，因 他 是繼 2019年吳珊卓（Sandra Oh）後，成為金球獎史上第二位具亞洲血統的主持人，也是菲律賓裔的首位金球獎主持人。

（ 喬柯伊的金球獎開場引言 ）

從拉斯維加斯小咖啡館表演起家

喬柯伊 出生美國華盛頓州塔科馬，父親約翰（John C. Herbert）是一位美國白人，派駐菲律賓空軍基地時認識來自 奎松市 的菲律賓太太 喬西（Josie Harrison），11歲時父母離婚後，喬柯伊便跟著母親生活。

本名Joseph Glenn Herbert的喬柯伊，高中畢業後隨家人般到拉斯維加斯，就讀內華達大學拉斯維加斯分校，因追求單口喜劇的夢想而退學。1994年，他從一間小咖啡館演出，到成為賭城米高梅大飯店秀場《抓住新星》（Catch a Rising Star）固定班底，之後更受邀在知名脫口秀節目《Comic View》演出。

隨著喬柯伊名氣越來越大，他登上傑·雷諾（Jay Leno）主持的《今夜秀》（Tonight Show），也成為《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）嘉賓，還推出《別讓他生氣》（Don’t Make Him Angry）和《熄燈》（Lights Out）兩部收視極高的電視台表演節目。

2017年，喬柯伊在夏威夷檀香山The Neal S. Blaisdell表演聽演出，11場演出共售出2萬3000張門票，打破單一表演者售出最多門票的紀錄，當時檀香山市長還宣布同年1月24日為「喬柯伊日」，在2018年加拿大蒙特婁舉辦的「Just For Laughs」喜劇節上，喬柯伊又榮獲「年度單口喜劇演員」獎。

如今喬柯伊在Netflix上已擁有四部單口喜劇特輯 ，包括2017年《西雅圖現場直播》（ Live From Seattle）、《火熱登場》（Comin' In Hot）、2019年 《喬科伊：菲律賓魂》（ Jo Koy: In His Elements）和2022年的《 洛杉磯論壇體育館現場秀》（Live from the LA Forum），其中 《西雅圖現場直播》曾登上排行榜首位， 《火熱登場》則讓大導演史蒂芬史蒂芬史匹柏致電 喬柯伊，只因他太喜歡這部站立喜劇作品。

他將菲律賓介紹給全球觀眾

喬柯伊擅長以家人為題作為表演題材，特別是和兒子的相處點滴、菲律賓親戚的爆笑趣事，他以具 菲律賓血統感到自豪，並將此帶入表演之中， 而他的藝名Jo Koy，更是源自喊他「Jo Ko」的菲律賓姨媽（Ko在他加祿語中意思是「我的」，Jo Ko就是「我的Jo」）。在過去訪談中，喬柯伊也不時提到母親喬西是啟發他投入單口喜劇的重要人物，特別是經濟拮据時仍為他訂閱 HBO ，喬西也曾幽默反擊，強調她的英文腔調並未如喬柯伊演出時那樣誇張。

喬柯伊在單口喜劇《西雅圖現場直播》（Live from Seattle）獲得廣大迴響後，他向 Netflix提案要製作一部以菲律賓為主題的特輯，起初提案被Netflix拒絕了四、五次，經過不斷遊說後，才終於有了 《喬·科伊：菲律賓魂》。

《喬科伊：菲律賓魂》的拍攝主要都在菲律賓進行，不僅是一部單口喜劇，更像是結合紀錄片和藝術表演的綜合特輯。在本片中，喬柯伊將鏡頭帶往菲律賓馬尼拉，乘坐吉普尼（Jeepney） 將Andrew Lopez和Joey Guila等美籍菲律賓站立喜劇演員帶到菲律賓，透過美國菲律賓移民二代的視野，品嚐菲式燉肉 Abodo 、吃自助餐「Turo-Turo」， 喬柯伊也特別介紹菲律賓本土表演團體，透過實際的方式，向全球觀眾介紹菲律賓的藝術表演者 。

談到這部特輯， 喬柯伊表示：

當我成長時，一直在為自己的身分而掙扎。 我一半是白人，一半是菲律賓人， 我為自己的身分而掙扎。 我有一雙綠色的眼睛， 我的朋友會問我，你是什麼？而 我回答我是菲律賓人。 什麼是菲律賓語？ 你吃什麼食物？ 他們知道泰國菜、中國菜，但不知道菲律賓菜。 我想展示我們的文化和食物。 我想向全世界分享我們美麗的文化。 我想讓他們了解Abodo（菲式燉肉）。我希望美國嘗試我們的Abodo。如果他們這樣做了，我就贏了。 我想向他們展示這就是吉普尼 的樣子。我想讓他們知道菲律賓人是一群才華洋溢的人。 他們演喜劇。 他們跳舞。 他們唱歌。 他們說英語。 我想為下一個菲律賓人打開一扇門。

自傳揭露笑話背後的成長故事

2021年，喬科伊出版回憶錄 《混合盤》（Mixed Plate: Chronicles of an All-American Combo），寫到身為一半白人、一半菲律賓的混血兒在70、80年代真實人生的掙扎，包括身為移民的母親是如何撫養他長大成人，在百貨公司抽獎券贏得免費彩色電視，除了貧窮，還得面對同母異父兄長染上吸毒陋習，以及在 父親缺席後， 菲律賓社群是如何幫助他和母親度過難關。

喬科伊在自傳揭露笑話背後的成長故事，讓讀者也更能理解「菲律賓血統」為何會成為他的主要認同；他曾在《今夜秀》上穿著有菲律賓國旗的上衣受訪，因為他想讓菲律賓孩子獲得啟發，而當他站上世界舞台，更不忘提攜在地球另一端的菲律賓同胞。

這次金球獎雖然讓喬科伊馬前失蹄，但並不代表喬科伊的才華僅是如此，相信稍作休息充電，又會再有精彩作品回報支持他的粉絲。

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒