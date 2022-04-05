2022/04/05,
政治

林鄭月娥不參選，蔡子強：抗疫差及與建制派關係差

林鄭月娥不參選，蔡子強：抗疫差及與建制派關係差
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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蔡子強表示，今次香港特首選舉史無前例在提名期開始後，仍無具份量的候選人參選，顯示北京相當舉棋不定。

（中央社）香港特首林鄭月娥不參選下屆特首選舉。學者分析，林鄭月娥處理疫情不當及與建制派關係太差是致命傷；而北京仍未找到一個各方面都滿意的人選，在特首人選上舉棋不定。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受《中央社》電訪時分析，林鄭月娥不競逐連任的最大原因是處理疫情不當，連中國國家主席習近平也要表達對香港的疫情關注，之後港府亡羊補牢回應，政界及市民對她、對疫情有很多不滿，相信這是她無法連任的最大關鍵。

另外，蔡子強表示，林鄭月娥在許多事情上與建制派不合，建制派對她也不滿，包括認為她處理2019年反修例運動不夠強硬，這場抗爭也對香港造成很大傷害。

在1月初「洪門宴」事件中，林鄭月娥點名批評本身是建制派民建聯成員的前民政事務局局長徐英偉，之後徐英偉辭職，建制派對林鄭月娥處理手法極有意見。

他表示，林鄭月娥在公開場合表現傲慢，對建制派的言論也不客氣，如3月宣布暫緩進行全民強制檢測，並指向政府施壓推行強檢的人要「反思」，惹怒議員。

盛傳政務司司長李家超或財政司司長陳茂波是特首熱門人選，有分析指，如果李家超當選，是香港首位警隊出身的特首，可能意味北京視國安為香港管治的重點。

蔡子強表示，現階段難以評論誰可能會參選特首，近日政圈有不同風聲，要視後續發展。

不過，他表示，今次香港特首選舉史無前例在提名期開始後，仍無具份量的候選人參選，顯示北京相當舉棋不定，似乎沒有一個各方面都令北京滿意的人選，不像以往如董建華、曾蔭權及林鄭月娥參選的時候，北京認為他們各方面都適合。

他表示，香港經歷多場政治風波，北京在挑選特首人選上顧慮較多，政治忠誠及國家安全成為重點；但香港人滿意及民望較高的人選，北京未必滿意，反之亦然，以致北京進行多次諮詢及意見收集後，也難找到一個完全滿意的人選。

蔡子強表示，相信北京不會再在政府公務官體系中找特首，之後不會再有像曾蔭權及林鄭月娥的政務官治港。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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