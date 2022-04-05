李家超警察出身，香港將迎來「武官」管治年代？

（德國之聲）香港特首林鄭月娥週一（4月4日）宣佈不會參與特首選舉，放棄競逐連任，將於6月30日完成行政長官5年任期，正式結束42年的政府服務生涯。

她感謝中央幾年來對她的信任及支持，指在2021年3月出席兩會期間向中央表達了不連任意願，這個決定是考慮到家庭因素， 強調「家人最優先」，指家人認為她「夠鐘要返屋企了」。

被記者追問中央曾否挽留時，她指中央理解及尊重決定，詳細與中央的對話不便透露。

林鄭月娥表示，未來3個月會繼續領導特區團隊，辦好5月8日的特首選舉、抗疫工作、香港回歸25週年工作、及政府換屆交接的工作。她補充，未考慮退下來之後的工作。

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李家超傳日內辭職參選

坊間盛傳政務司司長李家超日內將辭職參選，林鄭月娥表示至今未收到任何官員請辭，不評論任何有志參選人。

李家超當天早上離開寓所到政府總部上班時，並沒有回應記者提問。

被視為立場親北京的《香港01》和《星島日報》週日（4月3日）均報導稱，李家超將參選特首，而另一熱門人選、全國政協副主席梁振英則會出任選委會總召集人。

《香港01》引述「可靠消息人士」透露，李家超上週五（4月1日）和林鄭月娥都曾赴深圳會見中央高層。不過兩人是「前後」赴深圳，還是一同前往，報導稱無法確定。

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武官此前不被看好

現年64歲的李家超是警察出身，政商界一直對他看低一線，認為他管治經驗不足。如果他當選，將是香港首次有「武官」系統出身的行政長官，分析預料港府未來在國安範疇將更強硬。

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李家超1977年加入香港警務處任職見習督察，主力刑事偵緝工作，曾偵破徐步高槍擊等大案，1997年晉陞總警司，2010年升任香港警務處副處長，兩年後出任保安局副局長，2017獲委任為保安局局長，負責統籌六個紀律部隊，期間處理了多項極具爭議事件，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」、2018年引用《社團條例》禁止香港民族黨運作、推動修訂《逃犯條例》、執行《國安法》，對示威活動和民主派人士展現出強硬立場。

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2020年8月美國財政部宣佈制裁11名「損害香港自治」的中港官員，李家超榜上有名。

2021年6月，他取代政務司長張建宗，成為港府18萬名公務員之首，打破了政務官統領政府的傳統，被指開啟「警察治港」時代。

他獲委任後受訪時被問到日後工作會否側重國安，他強調維護國家安全責任是「頭等大事」，會利用每個機會進行國家安全教育，但同時作為政務司司長，會確保其他局長的政策足夠全面。

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上任後，他率先帶領候選人資格審查委員會，審視參選人是否「真誠愛國」。

林鄭上任前以「好打得」著稱

林鄭月娥是香港首位女特首，政務官出身，1980年加入香港政府，先後在20個不同公務崗位服務，包括任職社會福利署署長、香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長、民政事務局常任秘書長等，2007年獲委任為發展局長，成為主要官員，以辦事能力及硬朗作風著稱，被形容「好打得」，2012年獲委任為政務司長。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2017年，林鄭當選行政長官。

2017年，她以777票擊敗曾俊華及胡國興當選行政長官。她在競選期間曾說「如果香港人的的主流意見認為我沒辦法擔任行政長官，我是會辭職」，當選後指其「首要工作是修補撕裂和解開鬱結，團結大家向前」，但任內因修訂逃犯條例引發反送中運動，造成香港社會前所未有的撕裂，其民望也從反送中前的43分掉到2019年底的19分。

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她2021年執行落實北京頒布的《國安法》，以及中央提出的「完善選舉制度」，修改立法會、選委會及特首選舉產生辦法。

2022年初香港第五波疫情爆發，逾百萬人疫染、超過8000人病亡，醫療系統崩潰，林鄭月娥被轟抗疫不力，中央要求港府「負起主體責任」。不過抗疫策略到底是「清零」還是「共存」，林鄭被指搖擺不定，她曾公開指「『動態清零』我承認是一個內地的策略要求，但我不是『始作俑者』」。港府一度稱不排除封城，引發全民恐慌、超市搶菜潮，林鄭其後在3月叫停全民強制檢測，同時宣佈取消禁飛令、逐步放寬社交距離措施，這個政策逆轉普遍獲香港市民及商界肯定，但中國內地網民罵聲一片。

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林鄭月娥過去一個月屢次被傳媒追問會否競逐連任，她都只是說目前專注抗疫工作，但她3月27日在抗疫記者會上回應港府會否設立「疫情檢討委員會」時說表示，「相信下屆政府會認真處理的。若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見」。此番話被解讀為變相宣佈放棄角逐連任。

「完善制度」後首次特首選舉

第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由4月3日開始直至4月16日。

有別於過去歷屆選舉，這次在提名期展開後至今仍沒有重量級人物宣佈參選，疑在北京發出指示前都不可有任何動作。近日有建制派傳聞指，本屆選舉將採用「澳門模式」，即只有一人參選。

這是2021年3月全國人大常委會通過《關於完善香港選舉制度的決定》之後，首次在新制度下舉行選舉，本屆候選人須取得不少於188個選委會委員提名，包括在選委會五個界別中各取15個提名。

去年選出的選委會，當選的1488人當中，只有一人是非建制派成員。

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