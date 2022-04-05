國際譴責「布查屠殺」：德法等國驅逐俄羅斯外交官、歐盟第五輪制裁禁止俄天然氣進口

為回應俄羅斯在基輔（Kyiv）附近城市布查（Bucha）涉嫌屠殺410位平民的殘暴行為，歐洲多個國家宣布下令驅逐俄羅斯外交官。

德國昨（4）日驅逐40名俄羅斯外交人員，據《半島電視台》報導，德國宣布40名俄羅斯外交官為「不受歡迎的人」，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，這一行為無異於驅逐出境。他還表示， 此舉是對克里姆林宮在烏克蘭發動的「令人難以置信的暴行」的回應。

俄羅斯駐柏林大使館在一份聲明中說：「俄羅斯駐德國使團的外交人員數量毫無根據地減少，將縮小我們兩國之間維持對話的空間，這將導致俄德關係進一步惡化。」

在昨日早些，立陶宛宣布驅逐其俄羅斯大使，在德國宣布後不久，法國表示將驅逐35名俄羅斯外交官，作為歐洲聯合行動的一部分，表示法國的第一要務是確保國內以及歐洲的安全。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）告訴《美聯社》：「立陶宛 強烈譴責俄羅斯武裝部隊在被佔領的烏克蘭城市犯下的暴行，包括在 布查 的殘酷屠殺。俄羅斯武裝部隊在烏克蘭犯下的所有戰爭罪和危害人類罪都不會被遺忘。 」

柏吉斯補充，立陶宛駐烏克蘭大使將返回基輔，立陶宛的歐盟和北約夥伴已獲悉其驅逐俄羅斯大使的決定。

據烏克蘭總檢察長韋內迪克托娃（Iryna Venediktova）稱，410名平民的屍體已從最近從俄羅斯軍隊手中奪回的基輔地區城鎮中運走。她還表示俄羅斯在布查殺害平民只是「冰山一角」，必須要對莫斯科實施更嚴厲的制裁。

歐盟計畫本週完成協商第五輪制裁，禁止俄羅斯天然氣進口

歐盟計劃最快在本週就第五輪制裁措施達成一致， 增加對俄羅斯的制裁。《半島電視台》報導，他們試圖通過實施全面制裁來懲罰俄羅斯的入侵，但擔心對仍在從大流行中復甦的全球經濟造成進一步傷害。歐洲尤其受到束縛，因為它從俄羅斯獲得40%的天然氣和25%石油。

立陶宛在3日成為第一個禁止進口俄羅斯天然氣的國家，據《歐洲新聞台》報導，2015年，立陶宛近100%的天然氣供應來自俄羅斯，但在該國在港口城市克萊佩達（klaipeda）建造海上液化天然氣進口後，情況在過去幾年發生了巨大變化。

立陶宛能源部長能源部長克雷維斯（Dainius Kreivys）說，「我們是俄羅斯天然氣工業股份公司供應國中第一個獨立於俄羅斯天然氣供應的歐盟國家，這是多年連貫的能源政策和及時的基礎設施決策的結果」。

《路透社》報導，迄今為止，歐洲最大的經濟體德國一直拒絕對從俄羅斯進口能源實施禁運的呼籲，稱其經濟和其他歐洲國家的經濟過於依賴俄羅斯。 俄羅斯供應了歐洲40%的天然氣需求。但 德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在3日表示，歐盟應該討論結束俄羅斯的天然氣進口。

儘管如此，切斷俄羅斯的天然氣或更多的俄羅斯自然資源，將扼殺歐洲最大經濟體的增長，使能源價格創下歷史新高，並在全球經濟中引發通貨膨脹衝擊。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航