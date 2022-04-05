本土新增216例創今年新高，未來中央集中檢疫所不收居家隔離者

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增281例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。個案分布為新北市（91例）、基隆市（33例）、臺北市（28例）、新竹縣（13例）、桃園市（11例）、高雄市及花蓮縣（各10例）、新竹市（8例）、臺中市 （5例）、宜蘭縣及彰化縣（各3例）、臺南市（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中說明，有關新北中和某市區群聚案例，今增加12例，其中有4名個案為在家庭中陰轉陽，但也有幾個是新採檢出來的個案，案24320為社區採檢出來後進一步匡列，陳時中表示此傳播鍊增加案例較不多，主要是家人，接觸者或職場接觸者感染，或是社區採檢站發現再重新匡列，但仍須觀察。

另外有關桃園某工作室，陳時中認為可能來的快去得快，該傳播鍊沒有新增多的鏈結。今天新增一位23912的媽媽（24780）和妹妹（23912）確診，看起來在收斂中。

台中婚宴傳播鍊雖然持續增加中，但整體來看已經在收斂。今天新增1位陰轉陽，另外1位也是被匡列後陰轉陽。陳時中表示連結控制在範圍內，趨於穩定。另外增加較多的是新竹縣某醫院群聚，本來有15例，包含護理人員、工作人員、病房相關工作人員，現在又檢測出13名陰轉陽的個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞亦公布重要群聚列表，以基隆小吃店及其延伸34例最多，新北親友／校園群聚31例次之，還有台中婚宴16例以及新北某社區12例，BA.2為絕大多數病毒傳播鏈個案。

紓緩醫療量能，未來中央集檢所不收居隔者

有關病床量能方面，陳時中說明現在病床（專責+負壓）全國總床數為3684，空床數為2586，空床率為67.1%。中央集中檢疫所共47家，全國總床數共6372，空床數為2665，空床率為41.8%。地方加強型防疫旅館共2間，全國總床數為402，空床數為29，空床率7.2%。

陳時中表示，目前擔心整體醫療量能是否足夠，因應方式為確診者輕重症分流和加開床位。病床方面應變醫院可以持續再來開或大於500床的急救責任醫院，中央集中檢疫所方面持續徵用，另外增加2人1室，未來居家隔離或檢疫者隔離期滿不再收。

希望各地方政府至少以50家的規模規劃地方加強型旅館，整體而言希望在地輕症不要往醫院送，可以在地隔離。若不夠時再增加加強型防疫旅館數量，中央集中檢疫所也可以調配。

60多歲婦打滿3劑疫苗，染疫釀中症幸無肺炎

陳時中補充，昨（4）日增加1位中症的病人，目前輕症率99.73%，該個案為60多歲本國籍女性，屬於中度感染，有糖尿病史，完整接種3種疫苗。

陳時中說，個案因匡列為接觸者，4月2日採檢陽性確診，CT值14.7，目前住院隔離，血氧濃度會降至90-92%，但胸部X光無明顯肺炎，也無呼吸喘或其他呼吸道症狀，已使用瑞德西韋治療中，目前無發燒、生命徵象穩定，續於隔離病房觀察治療中，未住加護病房。

另外，昨日疫苗共接種4萬987人，第1劑涵蓋率為83.49%，第2劑為78.47%，第3劑為50.93%。

指揮中心發言人莊人祥補充，統計至3月21日為止，打了3劑的突破性確診人數本土為56位，境外為113位，共計169位。追加劑突破性感染比率約為每10萬人1.6左右。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航