2022/04/05,
醫療

本土新增216例創今年新高，未來中央集中檢疫所不收居家隔離者

本土新增216例創今年新高，未來中央集中檢疫所不收居家隔離者

我們想讓你知道的是

清明連假期間台灣本土疫情持續延燒，今（5）日新增216例本土案例，新北中和、桃園工作室和台中婚宴群聚都有收斂現象，另昨（4）日新增1名中症患者，現輕症率99.73%。

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增281例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。個案分布為新北市（91例）、基隆市（33例）、臺北市（28例）、新竹縣（13例）、桃園市（11例）、高雄市及花蓮縣（各10例）、新竹市（8例）、臺中市 （5例）、宜蘭縣及彰化縣（各3例）、臺南市（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中說明，有關新北中和某市區群聚案例，今增加12例，其中有4名個案為在家庭中陰轉陽，但也有幾個是新採檢出來的個案，案24320為社區採檢出來後進一步匡列，陳時中表示此傳播鍊增加案例較不多，主要是家人，接觸者或職場接觸者感染，或是社區採檢站發現再重新匡列，但仍須觀察。

另外有關桃園某工作室，陳時中認為可能來的快去得快，該傳播鍊沒有新增多的鏈結。今天新增一位23912的媽媽（24780）和妹妹（23912）確診，看起來在收斂中。

台中婚宴傳播鍊雖然持續增加中，但整體來看已經在收斂。今天新增1位陰轉陽，另外1位也是被匡列後陰轉陽。陳時中表示連結控制在範圍內，趨於穩定。另外增加較多的是新竹縣某醫院群聚，本來有15例，包含護理人員、工作人員、病房相關工作人員，現在又檢測出13名陰轉陽的個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞亦公布重要群聚列表，以基隆小吃店及其延伸34例最多，新北親友／校園群聚31例次之，還有台中婚宴16例以及新北某社區12例，BA.2為絕大多數病毒傳播鏈個案。

Image_from_iOS_(6)

紓緩醫療量能，未來中央集檢所不收居隔者

有關病床量能方面，陳時中說明現在病床（專責+負壓）全國總床數為3684，空床數為2586，空床率為67.1%。中央集中檢疫所共47家，全國總床數共6372，空床數為2665，空床率為41.8%。地方加強型防疫旅館共2間，全國總床數為402，空床數為29，空床率7.2%。

陳時中表示，目前擔心整體醫療量能是否足夠，因應方式為確診者輕重症分流和加開床位。病床方面應變醫院可以持續再來開或大於500床的急救責任醫院，中央集中檢疫所方面持續徵用，另外增加2人1室，未來居家隔離或檢疫者隔離期滿不再收。

希望各地方政府至少以50家的規模規劃地方加強型旅館，整體而言希望在地輕症不要往醫院送，可以在地隔離。若不夠時再增加加強型防疫旅館數量，中央集中檢疫所也可以調配。

Image_from_iOS_(9)

60多歲婦打滿3劑疫苗，染疫釀中症幸無肺炎

陳時中補充，昨（4）日增加1位中症的病人，目前輕症率99.73%，該個案為60多歲本國籍女性，屬於中度感染，有糖尿病史，完整接種3種疫苗。

陳時中說，個案因匡列為接觸者，4月2日採檢陽性確診，CT值14.7，目前住院隔離，血氧濃度會降至90-92%，但胸部X光無明顯肺炎，也無呼吸喘或其他呼吸道症狀，已使用瑞德西韋治療中，目前無發燒、生命徵象穩定，續於隔離病房觀察治療中，未住加護病房。

另外，昨日疫苗共接種4萬987人，第1劑涵蓋率為83.49%，第2劑為78.47%，第3劑為50.93%。

指揮中心發言人莊人祥補充，統計至3月21日為止，打了3劑的突破性確診人數本土為56位，境外為113位，共計169位。追加劑突破性感染比率約為每10萬人1.6左右。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。