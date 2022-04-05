2022/04/05,
訃聞

「獨臂刀王」王羽病逝享壽80歲，李安悼念：奠定了武俠巨星的標準

「獨臂刀王」王羽病逝享壽80歲，李安悼念：奠定了武俠巨星的標準
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

王羽1967年演出電影「獨臂刀」走紅，他在60年代成為香港首席武俠小生，許多作品至今仍是經典。在李小龍走紅前，曾是香港電影圈中片酬最高、票房最好的武打明星。

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今（5）早病世，享壽80歲。王羽女兒王馨平在臉書證實，父親在醫院安詳辭世，父親和病魔搏鬥6年後逝世，「相信他的獨臂刀俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中」。

王馨平今天在臉書寫下：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬愛的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於4月5日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。」

王馨平表示，「父親為人講義氣、重視朋友，銀幕內外做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀-俊朗的大俠形象， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

王羽原出生於上海，從影30餘年來，共拍攝60多部武打片，參與製作和監製的電影共有80多部。原是游泳選手出身的他，1964年以電影《虎俠殲仇》出道，為了詮釋角色開始學習武藝，開啟武打明星之路。1967年被導演張徹相中演出電影《獨臂刀》走紅，他在60年代成為香港首席武俠小生，許多作品至今仍是經典。《ETtoday》報導，在李小龍走紅前，曾是香港電影圈中片酬最高、票房最好的武打明星。

王羽曾以電影《武俠》提名金馬最佳男配角，以《手足情深》、《失魂》提名最佳男主角。《香港商報》指出1990年代他一度淡出影壇，後來在陳可辛力邀之下復出演出《武俠》，並入圍金馬獎最佳男配角。2013年更在第15屆台北電影節以鍾孟宏導演《失魂》、70歲高齡奪下最佳男主角。

他也執導多部電影，包含《龍虎鬥》、《闖將》。《自由時報》報導，李安曾在頒獎典禮上誇王羽，即便中風仍演出《失魂》，形容他像大俠脫了羽衣，大俠的形象留在我們心中，讚王羽是「永遠的大俠」。

李安說，「王羽不僅奠定了武俠巨星的標準，更是拳腳動作片的開先河之人，他自導自演的《龍虎鬥》比李小龍更早開發這個類型，啟發了無數後繼者，這些電影對世界的影響可能多過我，到現在全世界都還在學。」

不過王羽晚年因腦中風，經歷了2次開顱手術後，就鮮少有其他消息。2019年王羽榮獲金馬獎終身成就獎，因生病無法出席由女兒代領，如今病逝消息也讓許多觀眾感到萬分不捨。

在李小龍崛起前他曾是香港最紅的武打巨星，重塑了一代香港人對武俠的認識。《香港商報》報導，徐克、陳可辛等導演，狄龍、姜大衛，乃至李小龍、成龍等明星，早年都受到了王羽的影響。

他在第56屆金馬獎獲頒終身成就獎，當時身為頒獎人的李安聽聞王羽離世，向《自由時報》表示，「懷念他的電影，他的性格，他的大俠氣魄。對許多像我這樣的影迷來説，他代表著某一個年代的氛圍。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。