世銀報告：俄烏戰爭擾亂商品供應、上海疫情爆發大封鎖，未來數月將拖累亞洲經濟體

（中央社）世界銀行（World Bank）今（5）日公布報告指出，大宗商品供應混亂、財政緊張、物價高漲等烏克蘭戰爭帶來的衝擊，將在未來數月拖累亞洲經濟體。

《美聯社》報導，這份報告預測，因「多重衝擊」增加人和企業的麻煩，亞太地區今年成長將會趨緩，貧窮人口也會增加。亞太地區成長預料將達5%，低於原先預估的5.4%，「最差的狀況」是成長預測降至4%。

許多經濟體因疫情衰退之後，亞太地區2021年看到成長反彈到7.2%。

世銀預測，亞太最大經濟體中國將以每年5%的速度成長，較2021年的8.1%減緩許多。

俄羅斯入侵烏克蘭讓石油、天然氣等大宗商品價格升高，侵蝕家戶購買力，讓已因疫情債台高築的企業與政府壓力更增。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家馬圖（AadityaMattoo）表示：「接二連三的衝擊意味人們必須面對政府財政能力縮減，經濟痛苦將更形增加。」

馬圖表示，俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭是該地區增長前景的「最嚴重風險」，導致全球食品和燃料價格上漲、金融動盪和信心下降。

「財政、金融與貿易改革可能減緩風險、重振成長和減少貧窮。」

報告並指出，亞太地區有3大潛在衝擊，包括戰爭、美國等國家貨幣政策改變和中國經濟放緩。

《美聯社》報導，與此同時，隨著 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 的爆發引發中國最大的城市上海現在實施封鎖，中國已經放緩的經濟可能會更加雪上加霜。 這可能會影響到許多貿易依賴中國需求的亞洲國家。

報告稱：「這些衝擊可能會使現有的困難加劇。在大流行期間，重新陷入貧困的800萬戶家庭實際收入將會進一步縮水。」

該報告指出，區域經濟在2021年Delta變異型冠狀病毒浪潮中的表現，好於2020年大流行的最初幾個月，這主要是因為實施的限制較少，而且廣泛的疫苗接種有助於阻絕疫情。 平均而言，疫苗接種率高出1個百分點的國家經濟成長率更高。

《路透社》報導，世界銀行東亞和太平洋地區副行長費羅（Manuela Ferro）在一份聲明說：「正如亞洲地區的經濟正在從疫情帶來的衝擊一樣，烏克蘭的戰爭影響正在擴散。」他認為該地區強勁的基本面和穩健的政策有助度過這次的風暴。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航