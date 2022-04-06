2022/04/06,
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菲美「肩並肩」演習首度納入愛國者飛彈，反對者憂美中軍備競賽升溫

菲美「肩並肩」演習首度納入愛國者飛彈，反對者憂美中軍備競賽升溫
2022年菲美「肩並肩」聯合演習3月31日在菲律賓北端卡加延省克拉維里亞鎮（Claveria）進行兩棲作戰演習。（菲律賓軍方提供） Photo Credit: 中央社

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菲美「肩並肩」演習開始於1991年，以1951年簽訂的《共同防禦條約》為基礎，而今年首度納入愛國者飛彈系統，系統可追蹤、擊落飛彈和飛機，最短飛行時間不到9秒，且可飛行70公里到達目標處。

（中央社）菲美「肩並肩」大型聯合演習今年首度納入愛國者飛彈系統。學者指此舉是為因應對手日益增長的飛彈威脅；反對者則憂心，美國在此地區的軍事存在升級可能導致美中軍備競賽。

美國太平洋陸軍（USARPAC）1日在臉書貼文表示，菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演的兩棲登陸演習今年首度將愛國者飛彈系統納入演習中。

貼文中說，來自日本的美軍第38防空砲兵旅人員在「肩並肩」演習期間，於菲律賓卡加延省（Cagayan）阿巴里鎮（Aparri）首度進行愛國者飛彈最低戰鬥組合（Minimum Engagement Package）的兩棲登陸演習，寫下歷史。

卡加延省距台灣僅300多公里。台海緊張情勢升高之際，今年菲美大型軍演選址於鄰近台灣的卡加延省，以及馬尼拉西北方的拉賓納（Ernesto Rabina）、巴塞（Cesar Basa）空軍基地等地，引發關注。

對此，左翼組織「新愛國聯盟」（Bayan）祕書長雷耶斯（Renato Reyes）發表聲明說，菲美聯合軍演將愛國者飛彈系統納入演習中，顯示美國在此地區的軍事存在升級，也是美國力量投射的一部分，可能導致美中軍備競賽。

他表示，美國的軍事演習和長程飛彈的使用使西菲律賓海形勢進一步複雜化，北京將利用這點來鞏固它在此地區的軍事基地。

「西菲律賓海」是馬尼拉當局主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，參與演習的未具名高階軍官說，在菲律賓部署愛國者飛彈防禦系統是動員演習的一部分，但未進行實彈演練。

卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）表態反對在卡加延省進行實彈演習。因為他將中國視為潛在的投資客來源，擔心此舉得罪北京。

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，演習納入愛國者飛彈系統意味著美國正強化戰區部隊防禦力，以應對對手日益增長的飛彈威脅。

許瑞麟認為，在卡加延省的演習並非特別針對台海情勢，但若台海爆發衝突，美國可能把菲律賓當做軍事行動潛在集結地。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月底表示，若烏俄戰爭危機擴散到亞洲，他已允許美方不受限制地運用菲國機場和軍事基地。

許瑞麟說，考慮這些潛在情況，「尤其菲律賓在防空方面相對較弱，部署愛國者系統似乎就可派上用場」。

報導指出，愛國者飛彈系統可追蹤、擊落飛彈和飛機，最短飛行時間不到9秒，且可飛行70公里到達目標處。一個標準的愛國者飛彈系統組合由雷達、飛彈、發射器和支援車輛組成。

今年菲美「肩並肩」聯合演習出動近9000名官兵，規模是30年來首見。演習於3月28日登場，將於4月8日閉幕。

菲美於菲律賓北部聯合演習
Photo Credit: 中央社
菲美年度「肩並肩」聯合軍演31日在菲律賓卡加延省 舉行兩棲作戰演習。由於卡加延省距台灣僅300多公 里，今年演習地點的選擇引發關注。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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