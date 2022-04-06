【SurveyCake企業版】金融、科技業必備！如何確保問卷資訊安全？

機密資料層層把關，為你的企業量身打造銀行級資訊安全

SurveyCake重視您的問卷資料與隱私安全 針對資安問題，我們提供一系列專業的解決方案

Photo Credit：SurveyCake

專屬私有雲或自有主機：自己的資料，自己掌握

Photo Credit：SurveyCake

透過SurveyCake蒐集來的問卷資料儲存在最先進的IaaS (Infrastructure as a Service) 供應商 — AWS的雲端主機（公有雲）。AWS 嚴格把關雲端安全，其服務對象包含全球190國的無數企業，如 Unilever、Spotify、Airbnb、MediaTek、Expedia等知名企業。AWS 更連續7年在Gartner的基礎設施即服務 (IaaS) 魔力像限中被評為領導者。

倘若你對問卷資安還有進一步的要求，或受到法規限制而必須將主機落地台灣，SurveyCake可以為你建立專屬AWS主機（私有雲），或直接將你蒐集到的問卷資料存放在你的電腦主機中。

如此一來就能控管資料流向，讓機密資料不易外洩。

隨需隨取的雲端主機規格：無限用量、無限流量

Photo Credit：SurveyCake

更棒的是，SurveyCake還能根據你的需求自動調整主機規格。

當你需要進行大型活動調查時，為數眾多的填答者可能瞬間帶來龐大流量，造成後台或其他問卷當機而無法使用；亦或是平常問卷調查需求較平常低，不需要花這麼多錢在主機規格上，該怎麼辦呢？

為了解決上述問題，SurveyCake可以透過AWS Autoscaling達到全自動化，依據你當下的環境自動增減你所需要的主機規格。例如，偵測問卷流量變多時，主機會自動變大；流量變少時，主機就自動變小。

盡情享受自動調節、無痛省錢的好處，同時讓你的問卷、後台操作更順暢！

SSL傳輸加密：資訊安全再升級

Photo Credit：SurveyCake

所有SurveyCake問卷皆經由SSL傳輸加密，你會看到問卷的URL是 https:// 開頭，代表你回收到的資料會透過安全的SSL加密連線傳送。藉由加密保護送出表單資料，避免被惡意程式中途攔截，造成機密資料外洩。

SSL傳輸加密，讓表單資料安全再升級。

定期弱點掃描與滲透測試：追求最高標準的安全性

Photo Credit：SurveyCake

為了讓你持續在最安全的環境下享受服務，SurveyCake系統會定期進行弱點掃描及滲透測試。

藉由自動化掃描軟體進行弱點掃描檢視既有漏洞，再依據客戶的環境，由資安專家依照專業經驗及各類駭客軟體、技術，從不同弱點模擬駭客攻擊，進一步加強SurveyCake本身的資安防禦，避免惡意程式連線偷取資料。

我們致力讓你持續享受最高標準的資訊安全服務。

多種主機部屬方案：為你量身打造的資安服務

Photo Credit：SurveyCake

SurveyCake主要使用的雲端服務為AWS，同時也支援Microsoft Azure或Google Cloud Platform等主機環境，甚至能依據客戶的環境需求，直接將問卷資料佈署在企業的自有主機。

我們提供更彈性化的主機部屬方案，致力保護你的問卷安全與隱私。SurveyCake的企業客戶來自全球許多頂尖企業，並獲得如金融、保險、科技等非常重視資安領域的客戶信賴。

以上針對問卷安全再升級的方案，皆包含在 SurveyCake企業版。想要達成最完整的問卷資安需求，了解更多如何透過SurveyCake加強貴公司的競爭優勢，歡迎隨時與我們的銷售代表聯繫。

企業版免費體驗中，歡迎洽談！

SurveyCake線上表單可以為你節省超過90%問卷預算，讓您用省下的錢為產品及服務做更全面的開發及優化。

若您對我們的企業專屬方案有興趣，我們提供企業專屬免費體驗，無負擔幫您安裝到好！我們也非常願意親自拜訪，瞭解貴單位的需求和想法，歡迎與我們聯繫！

如有任何問題或合作意願，歡迎隨時與我們聯繫！

SurveyCake是一個台灣開發的企業級雲端問卷服務，我們希望連結所有與問卷有關的接觸點。歡迎追蹤我們的Blog掌握最豐富的文章訊息，也歡迎附上原文連結分享給更多人知道。

官方網站 / 粉絲專頁 / 企業版方案 / 問卷設計懶人包 / 問卷設計交流區

企業級的雲端問卷服務SurveyCake無限流量 x 終身免費！

立即註冊即可馬上使用，若有任何問題，歡迎隨時來信至support@surveycake.com

責任編輯：Iris

核稿編輯： Joanna