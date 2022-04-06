5年期間強暴13名女學生，印尼伊斯蘭寄宿學校創辦人被判處死刑

36歲的Herry Wirawan是印尼一所伊斯蘭寄宿學校創始人和教師，在2016年至2021年期間，於西爪哇市的學校、飯店和出租公寓中強暴13名11至14歲的女學生，有9名嬰兒因此而出生，而本週一（4日）印尼法院對Herry Wirawan判處死刑，而 Wirawan則在審判期間認罪並向受害者及其家人道歉。

《CBS News》報導，印尼 西爪哇省警方在去年（2021）5月開始調查此案並逮捕Wirawan，當時是一名受害者的父母，在女兒度假回家並承認剛生完孩子後報警。

此案直到2021年11月法庭訴訟開始時才公開。印尼警方表示，直到11月才公佈，是為了防止對受害者造成進一步的心理和社會傷害。

《路透社》報導，今年2月萬隆市法院判處Herry Wirawan終身監禁後，要求判處死刑的檢察官又提出上訴，而萬隆高等法院也在網站上發布聲明表示「判處被告死刑」。

這個案件震驚了印尼社會，也凸顯該國宗教寄宿學校在保護孩童免受性暴力侵害的必要性。目前Wirawan的律師Ira Mambo拒絕評論是否會提出上訴，理由是需要看到法院的完整裁決，而包括印尼兒童保護部長在內的印尼官員，也表達對判處死刑的支持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Herry Wirawan被指控在2016年至 2021年期間強暴了13名女學生，圖為他在審判期間的出庭照。

《USA Today》報導， 警方表示，Wirawan的受害者因太害怕而不敢告訴任何人，而這個案子也引起了印尼公眾的強烈抗議。

萬隆高等法院法官在周一裁決中，同意檢察官對死刑和沒收維拉萬資產的上訴，法院在其網站上發布的裁決表示「他（Wirawan）的所作所為給受害者及其父母造成了創傷和痛苦」，也「玷污了伊斯蘭寄宿學校的聲譽」。

之前地方法院已要求印尼婦女和兒童保護部（Ministry of Women Empowerment and Child Protection）支付受害者要求的2萬3200美元的綜合賠償金，並為每位受害女孩支付600至6000美元的醫療和心理治療，而高等法院則是裁定沒收Wirawan的資產，包括他擁有的一個基金會，並將其拍賣的獲益交給受害者及其子女。

法官還裁定，應將受害者所生的9個孩子移交給婦女和兒童保護部並進行定期評估，直到受害者在精神上準備好照顧他們的孩子。

作為 穆斯林國家，印尼擁有數以萬計的伊斯蘭寄宿學校和其他宗教學校，而這些學校往往為貧困家庭的孩子提供接受教育的唯一途徑，今年1月總統佐科威就表示，他對伊斯蘭寄宿學校的性虐待案件表示擔憂，並呼籲議會加快審議性暴力法案。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 出席法庭審判的Herry Wirawan

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Herry Wirawan被指控在2016年至2021年期間強暴了13名女學生

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒