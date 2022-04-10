情侶吵架到底在吵什麼？與其說「愛無能」不如說是情緒失能

文：陳湘妤心理師

給情緒失能者：情侶吵架到底在吵什麼？

情侶吵架很常出現的一種狀況是，其中一方很激動、很有情緒，另外一方覺得對方怎麼這麼敏感，好難溝通。如此這般的循環不停出現，長期下來，雙方都筋疲力竭，對感情倦怠和厭倦。​

情侶吵架，大家爭執的核心議題其實是「我有沒有像我想要的那樣被愛」，還有「我的感受有沒有被在乎」。有些時候會為了看似吵一些很具體的事情，例如：牙膏應該要怎麼擠、漱口杯應該要怎麼放，一方覺得我的要求很明確了，你為什麼要為這點小事跟我吵架。又或是其中一方不小心睡過頭遲到，另外一方超級生氣，其中一個就覺得，我都已經道歉了，你還要我怎麼樣。​

心理師一直跟大家談情緒並不是沒有道理的，但是作為「相較沒有情緒」的那一方，常常會感覺問題出在很有情緒的那一方之上，也所以他們面對衝突時不太會感覺自己需要去處理情緒、面對問題，因為他們很容易下意識地認爲，問題就是對方。只要對方沒有情緒，問題一切自然解決。​

通常要意識到問題，都是被對方「煩」到受不了，但關係已經是穩定的狀態（離不開對方），又或是即將踏入下一個階段例如結婚、生子的時候，才會不管是出於想要解決對方或是解決自己的心情，踏入諮商室。​

出於過去的某些負面經驗、社會期待，我們有可能發展出沒有感覺、無感的情緒狀態，這樣的情緒狀態可以帶我們在特殊困難的時候越過情緒的苦海，卻沒有辦法幫助我們連結。一個沒有辦法感受自己情緒的人，就沒有辦法好好表達自己的情緒，若是沒有辦法妥善表達自己的情緒，一方面沒辦法讓親密伴侶知道自己的狀態，另一方面也沒辦法表達自己同理、共感伴侶的情緒。​

但偏偏，伴侶的衝突往往來自以下，也就是關於自己有沒有被我想要的方式愛著：一是愛的權力地位不對等，二是自己的情緒沒有被同理，沒有被接住。而表達同理與共感，就是接住的方法。​

沒有辦法感受自己情緒、表達自己情緒的人，也會在許多時候對於自己突然的情緒失控、脫序行為感到慌張與困惑。因為不知道怎麼想、怎麼表達、怎麼梳理才會讓自己好一點，他們大部分的時候壓抑自己的感覺，但是這些被壓抑的情緒並不會消失不見，而是轉換成另外一種潛在的不滿。他們容易在吵架巔峰中失控大吼，又或是常常交際應酬喝到不省人事，然後突然失蹤。他們不是故意的，他們甚至沒有意識到自己的行為是有報復性的，他們會連忙道歉，但這樣的狀況卻又反覆發生，導致伴侶之間常為此事爭吵。​

講到這邊，我不是在說情緒總是偏激的那一方都沒有問題。而是在說，情緒無感的人其實過得很辛苦，但這樣的辛苦恰巧是因為他們對於情緒無感，導致戀人沒有辦法真實直接地感受到他們的需求與受傷，也導致他們無法表達對戀人的愛與在乎、同理與關懷，這也導致了所謂的「愛無能」的世代與現象。對我來說，愛無能，更像是情緒失能。​

如果沒有辦法感受到自己的情緒、表達自己的情緒，自然也很難感受伴侶的情緒或是同理伴侶的情緒。這就會導致情緒無感的人類們面對爭執時容易追究表面上發生的事情，通常包括：我只是需要我自己的空間與時間、你不要靠我太近、你不要一直要求我、為什麼你一直要我陪你。面對伴侶的需求的時候，也容易下意識地覺得對方現在需要自己出謀獻策解決問題，但當對方不領情不要建議的時候，又會覺對方在命令自己、批評自己做得不夠，而沒有聽到伴侶爭執的核心：「我想要你可以與我坐在一起，共感這些情緒，在乎我的心情。」​

情緒失能者因為伴侶關係來到諮商室，但首要的任務卻不是解決伴侶關係，也可以先停下對於矛盾依附或是逃避依附等依附理論的認同。情緒失能者要提起自己的日常正常行走，解方或許很多種，但最根本的方法是增加自己對自己的了解、對情緒的覺察，重視自己的感覺，問自己感受到什麼、增加對情緒字詞的運用，就像是失語的人要重新找回自己的聲音、自己的表達方式，光是這個過程就能夠給案主帶來力量。

本文經陳湘妤心理師授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航