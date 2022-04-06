黃健庭：地方不支持，選策會已排除羅智強參選桃園，和朱立倫「魚死網破」是斷章取義

台北市議員羅智強宣布角逐桃園市長提名，國民黨秘書長黃健庭今（6）日下午召開記者會說明，黃健庭表示，他個人站在朋友的立場他尊重，但站在黨的角度，他對此感到遺憾；因為徵詢桃園現任、前任立委，以及依據幾波民調，選策會基本上已排除羅智強的提名。

羅智強今天凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長，並尊重黨中央最後提名結果；若結果不是他，也絕對支持，黨中央無須考慮他的戰場和去處問題。

黃健庭：黨中央問過地方議員都說羅智強很弱

黃健庭是秘書長，也是國民黨中央選戰策略會報召集人，針對羅智強早上大動作宣布參選，國民黨下午在中常會前召開記者會，黃健庭表示，他站在好朋友、基督徒弟兄的立場，他尊重羅智強的決定；但從黨的角度，讓他覺得遺憾，因為沒考慮整體的布局。

黃健庭說明，羅智強到桃園行腳後，就突然說過兩天要宣布參選，他因此跟羅智強講好，先延後一個禮拜再決定後，便由選策會召開會議徵詢桃園現任、前任立委，也依據幾波民調做考量，在最新民調中，羅智強不僅輸給魯明哲、萬美玲，黨中央甚至還沒把孫大千、陳學聖、吳志揚放進去做民調。

在這樣情況下，黨中央也一一徵詢地方議員，表達的狀況也是一面倒指出羅智強很弱，因此選策會基本上已經排除羅智強的提名，所以才會勸羅智強考慮是否到別的戰場，但結果卻發展成今天這樣。

黃健庭解釋，國民黨這次2022選戰，為什麼要訂特別辦法就是因為過去初選就會造成撕裂，無法團結，若辦初選就會定好民調時間，就會讓民進黨有介入機會；以桃園為例，初選也不會涵蓋到這階段沒明確表明意願的人，所以目前會繼續透過民調，最後不排出直接由黨中央徵召民調最高者。但目前這件事情沒有時間表，會盡快。

至於羅智強表示他是要投入黨內初選，未來國民黨是否會在桃園舉辦初選，黃健庭回應，國民黨這次的特別提名辦法，授權中央有更大的空間，可以採用徵詢、協調、徵召模式，目標是找出最有機會勝選的候選人，到目前為止，所有縣市都沒有採用初選。

朱立倫要和羅智強「魚死網破」？黃健庭：可能斷章取義

本來上週羅智強就打算要宣布參選，但後來因為與朱立倫通了3小時電話，一度取消直播記者會；後來台北市議員徐巧芯爆料，朱立倫在這通電話表明，要跟羅智強「魚死網破」，還說「民調再高都不會提名」。這番言論也讓羅智強的支持者不滿。

黃健庭今天也對此說明，不是當事人在外講的話，可能會有斷章取義，或以自己角度解讀的狀況，就不一定精確，他有問朱立倫是否有向羅智強說不惜要魚死網破，朱立倫告訴他，提到的魚死網破是引述媒體人黃暐瀚文章，該篇文章中提到「魚死網破，兩敗俱傷」是黃的結論；另外朱立倫也否認有跟羅智強說「就算民調再高也不提名」等內容。

黃健庭指出，他相信朱立倫不會說出「就算民調再高也不會提名」這樣的話，答案就是內外部民調都顯示不好的結果，加上地方有反彈；他親自拜託地方人士與羅智強見面都被拒絕，「這樣的情況下要怎麼提名？」黃健庭無奈表示，朱立倫有說羅智強表示自己的聲量很高，「但聲量再高也沒辦法提名，哪有政黨提名是看聲量的？」

黃健庭說，很多話經過輾轉、轉述，就會不正確，這對黨造成很大的傷害，大家若聽到相關說法，可以先向朱立倫或他查證，不要急著第一時間在媒體、網路上說，就不會傷害到黨的團結，也可以避免很多爭議。

「戰鬥藍」趙少康則表示，羅智強既然表達了參選的意願每位黨員都有參選權利，任何人都不能剝奪，所以重要的是有公平合理的遊戲規則，如果可以像台南成功協調出人選當然最好，如果協調不成，就該透過民調找出最有機會拿回桃園的人，「至於民調時的黨員與一般民眾比重多少？要不要排綠？要辦幾場政見發表會？要做幾次民調等技術問題，大家都是黨內同志，沒有什麼不能討論，找出讓大家都能接受的方案。」



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核稿編輯：翁世航