《開創：政治大學對台灣管理教育的貢獻》：招生打破科系限制，「台灣MBA教育之父」開創新局的四個創舉

口述：許士軍、劉水深、司徒達賢等｜採訪整理：楊倩蓉

開創新局：「台灣MBA教育之父」的四個創舉

許士軍指出，今日政大企研所之所以在國內享有崇高榮譽，首任所長居功至偉。楊必立先生主持政大企研所期間，造就兩百多位企管碩士，可算我國歷史上由國內培育的最早一批現代管理人才。因此，學生們用「一代宗師」來形容楊必立對政大企研所，以及在台灣管理教育上的卓越貢獻。

這位被尊為「台灣MBA教育之父」的著名財稅專家及經濟學者，當年從東吳大學轉任至政大，負責籌備政大企管研究所的成立，並擔任第一任所長。任期長達十年，從課程設計、學分學程、考試、論文規範，此外，也參與籌備圖書館設備及電腦資訊系統成立，及跨校跨科合作等，都是他一手建立起制度，這些制度在當時也是創舉。直到奠定好政大企研所的課程架構及管理教育方向後，一九七四年才功成身退，交棒給第二任所長許士軍接任。

許士軍承接楊必立對於管理教育的初心，他在《轉型中的我國大學和管理教育》一書中指出：「楊先生並不認為管理教育就是教人如何做事的教育；更重要的，是在於教人如何做人及明辨是非的教育。」換言之，他非常重視管理教育應教導企業重視社會責任與專業倫理，放在今日，企業愈來愈重視社會責任，實屬遠見。他更明白指出楊必立對政大企研所，主要有幾項重大且具革命性的做法：

一、 打破學系限制。當年報考研究所資格，必須是與大學所念科系相同或是相近，但楊必立卻打破科系限制，只要具備大學學士學位者，皆可來報名政大企研所；甚至，為了吸引理工科的優秀學生來念管理，在考試設計上，也因應不同科系來設計不同考試科目。「這是一種成功而有效的做法，並獲普遍接受；但在五十年前，卻是一個駭人聽聞的怪招。」

二、 擴大招生名額。民國五十年代左右，國內研究所以培養學術人才為主，研究生的名額每年招生至多十名左右，但楊必立認為，當時台灣經濟正在起飛，企業求才若渴，尤其是已經在企業服務的人，也需要接受MBA教育，增進管理能力，因此極力向教育部及校方爭取，每年招生名額達四十多名，「讓有實務經驗的在職研究生和一般研究生同聚一堂學習的做法，更是收到極佳效果。」

三、 首創「行銷學」名稱。民國五十年代，marketing這門學問多以「市場學」來稱之，但楊必立認為無法充分表達這個英文名稱的背後意義，故首創「行銷學」，為後世所沿用。

四、 積極推動個案教學，並主編台灣企業個案教材。個案教學自美國哈佛商學院提倡後，這種互動式教學較傳統單向傳遞知識方式，更能啟發學生思考；於此之故，楊必立不僅將個案教學引進台灣MBA教育，有鑑於台灣無本土個案教材，更發動已畢業學生蒐集公司個案，集結成冊，供政大及他校做管理教育教材。「政大企研所校友通力合作所出版的個案，乃係國內最大規模的企業個案來源；當年楊先生之倡導及推動功不可沒。」

楊必立這些革命性創舉的發想，來自於一九六三年，當他銜命籌辦政大企研所時，在密西根顧問團安排下，曾經前往哈佛大學、史丹佛大學、加州大學柏克萊分校（The University of California,Berkeley）、加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）、芝加哥大學（The University of Chicago）、紐約大學（ New York University）及密西根大學等大學各大商學院參訪，由此領悟到企研所招生不應該限制科系，才能培養更多為企業所用的靈活人才，所以回國後便積極朝培養為企業所用的專業經理人邁進。

也因此，才有他在所長任內的兩個突破性創新之舉：第一，就是打破科系之別，政大企研所招生不限科系，從文法商到理工科系，都歡迎報名。第二，企研所的修業學分達四十八個學分（不含六學分的論文及必修但沒有學分的英文），遠超過當時《大學法》規定碩士二十四個學分的標準，甚至多出一倍，堪比美國MBA的六十個學分。（MBA的特色就是課程多又廣，司徒達賢於一九七一年到一九七三在美國伊利諾大學〔University of Illinois〕念MBA時，他所修習的學分甚至達六十四個。）

這兩個特點，成為早年政大企業管理研究所的特色。

創舉一：招生打破科系限制

首先，為什麼打破科系限制這個創舉如此重要，甚至影響到後來企業的經營管理？一九六○及一九七○年代，台灣服務業還不發達，仍是以製造業為主，「當時台灣真正要做到董事長、總經理，還是需要學理工的人才，」許士軍說。

問題是，這些理工學生過去在大學接觸的都是數學與實驗室，跟機器、原料、物質打交道；一旦接任管理職，就必須跟人（包括員工、客戶與供應商）打交道。而進入企研所念的是與人相關的問題，對他們來說，是一件相當新奇的事，也能因此多了解人性。

管理課程提供的，不只是對各產業的了解，還包括人事管理等方面的訓練，培養這群理工學生能文能武的能力，一旦投入企業界後，在台灣經濟起飛過程中，產生了相當的影響力。他們自政大企研所畢業後，照許士軍的說法是「發展得太好了」！