2022/04/06,
軍事

美國公布今年第2波對台愛國者軍售案，呼應「助台自我防衛」承諾、嚇阻區域威脅

美國公布今年第2波對台愛國者軍售案，呼應「助台自我防衛」承諾、嚇阻區域威脅
日本陸上自衛隊所有，與台灣同型的愛國者三型飛彈｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國國防安全合作署4月5日宣布今年第2次對台軍售，將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。

（中央社）美國國防安全合作署4月5日宣布最新一波對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元（約新台幣27億2361萬元）。

美國國防安全合作署（DSCA）4月5日宣布，美國國務院已經決定同意對台軍售，總額預計為9500萬美元，國防安全合作署4月5日提供必要證明並知會國會。

國防安全合作署指出，這項愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance）軍售案主要是提供專業技術援助，包括愛國者防空系統、相關設備與後勤培訓、規劃、部署、維護等支援，以及地面設備、備件與消耗品所需的技術支援。

此次軍售是美國總統拜登（Joe Biden）上任後第3度對台軍售案。和2月份總額達1億美元的軍售案不同之處在於2月軍售主要是愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，此次則是派遣專業人員赴台提供技術支援。

國防安全合作署也重申，這項軍售案是基於《台灣關係法》，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

國防安全合作署表示，此次軍售將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。

宣布對台新一波軍售前，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）4月5日與美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）連袂出席美國聯邦眾議院軍事委員會，針對2023財政年度國防授權法案聽證會時指出，直接將烏克蘭和台灣比較並不適當，「這是兩個完全不同的場景」。

在被問到對台軍售時，奧斯丁也重申美國持續提供台灣自我防衛能力的承諾。

7wfz1p36ez9l6ngjj1ulnrgx7bracg
台灣部署的愛國者三型飛彈發射車｜Photo Credit: 中央社

台灣方面的反應

《中央社》報導，在得知美方新一波軍售的消息後，總統府發言人張惇涵表示，這是美國拜登總統上任後的第3度，也是今（2022）年度第2次宣布對台軍售；不僅再次展現台美合作夥伴關係的堅若磐石，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。

張惇涵說，台海及印太區域的和平穩定，對於國際社會的安全繁榮不可或缺。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，堅定維繫區域的和平穩定與繁榮發展，讓台灣的存在更具有正面意義。

近期其他軍售

《中央社》報導，美國今年以來，除了兩度出售愛國者飛彈系統相關服務給台灣之外，也已經與台灣簽約，出售「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System，FICS），包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。這套系統不只能在用在戰時通訊，也可在平時用於通訊不良的地區救災。

國防部從2018年向美方表達希望購買這套系統，經過3年的爭取，美國國防安全合作署於去（2021）年12月宣布對台出售，採購總金額為新台幣69億9378萬元。

軍售呼應美國「助台自我防衛」承諾

這次軍售的背景是俄烏戰爭，也呼應近期美國國防部印太助理部長瑞特納（Ely Ratner）3月初在國會作證時的發言。《中央社》報導，3月9日瑞特納在美國聯邦眾議院軍事委員會的聽證會中表示，中國是美國防部「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），台灣是「踱步進逼的場景」（pacing scenario），美方的目標是透過台灣自我防衛、與美國的夥伴關係以及越來越多理念相近民主國家的支持，以威嚇並阻止中國的侵略。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。