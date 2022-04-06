夾心世代難為！女性不只為自己，用投資許孩子一個永續未來

根據富達國際《2022年全球女性投資理財調查》*顯示，逾七成(72%)台灣女性認為自己經濟獨立，比例為所有調查地區中最高，且持有為孩子儲蓄的帳戶的比例也高達五成(50%)，全球居冠。然而過去一年33%台灣女性收入受疫情衝擊而減少，超過一半以上的女性以減少治裝費及渡假來節省開支，僅有10%女性為此選擇減少孩子的出遊。

世上只有媽媽好！台灣女性寧可縮衣節食，也不犧牲孩子出遊

疫情持續延燒，富達國際《2022年全球女性投資理財調查》顯示，33%的受訪台灣女性在過去12個月的收入減少、36%儲蓄金額減少；而生活成本過高(39%)、欠缺就業保障(33%)及收入水平低(32%)三大因素，阻礙了台灣女性實現經濟獨立。在面對此嚴峻的環境之下，台灣女性主要以減少治裝(64%)、減少渡2022假(56%)、減少食物花費(48%)加以應對，僅10%為此減少孩子的出遊。相對於台灣男性在面對收入減少的困境，雖然前三大應對措施與女性相同，但18%選擇減少孩子的出遊，幾乎是女性的兩倍。(如下圖)

Photo Credit：富達投信

台灣女性高達五成擁有「孩子儲蓄帳戶」，為全球第一

根據富達調查，各地區民眾擁有存款帳戶的比例平均為96%，擁有「孩子儲蓄帳戶」的比例平均為18%。其中，台灣女性為孩子儲蓄的比例高達五成(50%)，為全球第一，遠高於其他區域參與調查的女性，如英國(15%)、德國(16%)、香港(13%)、日本(17%)及新加坡(22%)。再比較性別的差異，台灣女性擁有「孩子儲蓄帳戶」的比例高於男性(45%)，其他國家則只有日本和台灣一樣，其他國家包括英國、德國、香港、新加坡等則相反，以男性擁有「孩子儲蓄帳戶」的比例高於女性(如下圖)。顯示台灣女性在理財方面不只考量自身需求，尤其重視為孩子的未來超前部署。

※ 各地區受訪者擁有「孩子儲蓄帳戶」之比率

Photo Credit：富達投信

台灣女性保守理財，ESG投資可為下一步

針對台灣男、女持有的投資產品調查時，發現台灣女性在「一般投資帳戶」(44%)及「股票交易帳戶」(48%)的比例皆未達五成，低於男性的46%及63%；而在過去12個月，增加投資的女性也僅 25%，低於男性的36%。由此可見，台灣女性在投資決策上較為保守，面對市場變動也較無信心。若想在經濟及培育子女上更加寬裕，積極的財務規劃和長期投資可能是台灣女性實現理財目標的下一步。

近期受疫情及烏俄戰爭影響，通膨升息加溫，讓荷包吃緊，若單以儲蓄作為理財手法，恐不及物價飆漲，進而造成損失；對此，富達國際建議，台灣女性可掌握「YES」口訣，趁年輕「Youth」及早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，學習簡單且容易實行的方式「Easy way」，透過長期紀律的投資和儲蓄「regular Saving」，發揮時間和複合效益的累積，在理財上轉守為攻，朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立。

富達國際也表示，女性退休金及孩子的教育基金皆需長期規劃，如同ESG永續投資，提供客戶長遠且具持續性的投資方案，在投資決定過程中，除了考慮企業的財務因素，同時納入該企業對於E(Environment 環境)、S(Society 社會)、G(Governance 企業治理)的影響。讓女性投資人在幫助自己達成理財目標的同時，也透過永續投資的選擇，給孩子一個更美好的環境及未來。

*有關富達《2022年全球女性投資理財調查》

調查於2022年1月7-17日由Opinium Research進行，這次調查地區包括中國大陸、德國、香港、日本、新加坡、台灣及英國，共14,052受訪者。其中，台灣受訪者包含女性949名和男性1,049名。

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