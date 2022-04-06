知名YouTuber頻道遭下架喊冤，電影公司嗆：「未取得授權的偷竊，死性不改、沒有任何羞恥心」

以經營電影預告為主，擁有57萬訂閱數的知名YouTube頻道「觸電網- True Movie電影情報入口網」，近日於臉書粉絲專頁表示，頻道因為片商車庫娛樂檢舉70餘支影片，使得經營12年的頻道無預警遭下架，引起網友注目。

對此，車庫娛樂昨（5）日則透過律師發表聲明，強調「本次事件屬車庫娛樂就一切『未經合法授權影音內容』採行的標準處理程序，並將追究觸電網及其負責人言論所涉之一切民、刑事法律責任。」而在律師聲明的13小時之後，車庫娛樂同日再於臉書粉專開嗆，表示「祝福觸電網站長，未來不會遇到像自己一樣的人，做賊的喊抓賊，沒有任何羞恥心。」

Photo Credit: 車庫娛樂提供

「觸電網- True Movie電影情報入口網」創站20年，早期為電影入口網站起家，到了2010年起則成立YouTube頻道，內容為更新電影預告為主。

車庫娛樂則成立於2015年，至今已代理發行諸多膾炙人口的電影作品，包含《屍速列車》、《屍速列車：感染半島》、《我和我的冠軍女兒》、《一屍到底》、《天氣之子》、《劇場版 咒術迴戰 0》等；早期主要業務為電影院線發行、DVD發行、數位內容授權、線上影音服務等等，近年則是積極投身製作電影，參與「泛亞太內容基金」開啟車庫娛樂的國片製作計劃，在此計畫的支持下，現已有入圍金馬獎8項大獎的《詭扯》問世。

至於此次的爭議風波，起因為「觸電網- True Movie電影情報入口網」YouTube頻道遭停權下架，而號稱「站長」的經營者，更在4日於粉絲專頁發文表示：「4年前就被這家公司（車庫娛樂）搞過一次了，當時我為了不要激怒對方保住頻道，所以甚至都沒有說出是哪家公司檢舉的，然後還被一些網紅見縫插針吐槽說我們沒取得授權等等，當時真的啞巴吃黃蓮。」

文中繼續指出，「車庫娛樂突然故技重施再度找我們下手，變本加厲一次檢舉70多支影片，直接把頻道關停，而檢舉的都是5至10年前更早的預告，甚至早於車庫娛樂的成立日期。」

最後，站長怒轟車庫娛樂，想用清朝的劍去斬明朝的官？到底是有多大的恩怨才可以這樣千方百計追殺到底？

而在「觸電網- True Movie電影情報入口網」發文的隔日，車庫娛樂也立即在粉絲專頁對外公開律師聲明，表示車庫娛樂未曾授權觸電網基於自己營利之目的，自行修改使用車庫娛樂擁有權利之影片內容，且車庫娛樂於2018年8月間，已要求觸電網全數下架且不再使用車庫娛樂代理的影片內容，觸電網也同意配合下架車庫娛樂代理的影片內容。

聲明繼續指出，按車庫娛樂上周接獲通報檢舉，得知有若干未經合法授權影片內容出現於觸電網，經法務部門查核通報檢舉內容無誤後，即針對該未經合法授權影音內容向影音平台提出下架申請，然此係針對一切經查核「未經合法授權影音內容」所採行之標準處理程序，並非針對觸電網或任何特定人士所採取的特殊處置，有權將影片下架者，亦為影音平台而非車庫娛樂。

聲明最後提到，「觸電網臉書專頁之言論實已嚴重損害該公司商譽，本律師除將追究觸電網及其負責人言論所涉之一切民、刑事法律責任外，另就任何於網路中參與不實跟風、謾罵、造謠、霸凌該公司之相關人士等，本律師亦將一併追究相關法律責任，以維護當事人合法權益。」

而後短短一日內， 「觸電網- True Movie電影情報入口網」連發數則貼文，都將砲口對準車庫娛樂，更直批：「難道觸電網這樣平白無故消失不該解釋一下？至於社會公評這是民主國家正常的現象，請車庫影業尊重一下言論自由，不要時時拿訴訟來威脅我們網友，專心做好電影發行更重要。」

最終，車庫娛樂於昨（5）日再度於臉書粉專發文，希望觸電網回答唯一的問題 ：「有沒有取得車庫授權？」並且以6大回應反擊。文中指出，自始至終「不曾授權」觸電網可以自己修改使用車庫娛樂的預告片，然而，觸電網不但未經同意擅自修改使用，而且「盈利」，請問車庫娛樂作為權益受侵害的一方，沒有權利要求下架影片？

文中進一步提到，觸電網扭曲事實，刻意誤導無辜粉絲，且任何影射車庫同仁為暴力事件參與者的言論，絕不寬貸。而車庫娛樂也對於關站一事作出解釋：「自始至終，車庫娛樂只有申請我們擁有版權的影片下架，並沒有請求相關平台關閉觸電網，今天觸電網的關閉，是YouTube平台的政策，是觸電網因為侵權直接導致的結果，請觸電網為自己的行為負責，而不是哭著說謊，要網民為你出氣。」

最後，車庫娛樂重轟：「祝福觸電網站長，未來不會遇到像自己一樣的人，做賊的喊抓賊，沒有任何羞恥心。謝謝。」

核稿編輯：羅元祺