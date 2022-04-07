把刀架在朱立倫的脖子上：從羅智強的政治軌跡，可看出他參選桃園的政治選擇

羅智強選桃園，躍上媒體焦點。他和朱立倫對初選與否、空降與否、勝選與否的論辯，成為了零和遊戲。羅智強讓自己站在政治天平的極端。每一個人都可以很輕易、廉價地對他發出最直截的好惡。

我想跳開選戰，由羅智強的從政軌跡，看他為何做此政治選擇。

羅智強的政治巔峰：金老師之下，萬人之上

馬英九第一任總統選戰發言人三劍客，蘇俊賓、王郁琦都已離開政壇。10多年後只剩羅智強孤軍奮戰。他由「國師」陳長文引薦入馬團隊，是金溥聰嫡系；2008年馬英九勝選後，羅智強到中央社擔任副社長，之後繼任王郁琦擔任總統府發言人。初出茅廬，不到40歳，就卡了馬金團隊的最內圈，極重要的政治位置。

我不能説羅智強「少年」得志。因為他當時已經有一點年紀，辯論圈出身，早期選過高雄市議員。算是對政治有興趣。但是，得志的人，並不代表政治經驗十足。特別政治經驗有別於社會經驗，更需要年輪的累積。真的要頭腦清楚，最好是苦出來的。不然很容易被權力沖昏頭。

馬英九第二任，是氣虛的。身邊幾乎沒有能人。當時老馬啟用不少政治童子軍助選，羅智強就是這些人的工頭。2012年老馬順利連任，羅智強卡的是更重要的位置：總統府副秘書長。一開始是比照簡任14職等總統府副秘書長，相當於政務次長，同年羅再被拔擢為特任總統府副秘書長，相當於部長。

在馬朝文武百官的政治序列：金老師之下，萬人之上。這大概是羅智強的政治巔峰。

高舉馬英九大旗的政治逆襲

「你在人生巔峰時要小心，那是惡魔找上你的時刻。」這句話無疑是睿智的。羅智強政治由盛轉衰的分水嶺，正是2013年9月的「馬王政爭」。當時金溥聰擔任駐美代表，羅智強就是那個承上起下，串聯海內外和各方狙擊老王火力的關鍵人物。

我認為這絕對是超出羅智強政治能力的一場大戲。事實證明，結果並不如人意。眾人皆知，馬金把「鍘王」失利的帳，算在羅智強身上。他黯然離開團隊；主持某台政論，三個月就換人。2015年8月，羅赴美擔任哈佛大學法學院訪問學人，創立野台群組，算是度過了政治黑暗期。

2016年底羅智強宣布啟動台北市長選舉計畫，表示隔年底前臉書粉絲專頁按讚數超過100萬即參選台北市長。他沒有選成首都市長，2018年參選台北市大安文山區市議員，不設競選總部、不辦造勢活動、不掛選舉看板，募款經費還得以支援高雄市的外縣市。此時，老金淡出卸任的馬辦，羅智強高舉馬英九大旗。這種政治關係的修補，對馬英九無關痛癢，對羅智強卻是一種政治補藥。他的政治之路從谷底緩緩上升。

羅智強在議員拿下超過四萬票，成為台北市該屆最高票當選人，20年來的最高票數。某種程度他完成了政治上的逆襲。然而，台北市議員是複數選區的選舉；操作一定的極端選民，容易拿下高票。桃園市長是單一選區，國民黨有實力派議長、三名現任立委、朱立倫更是桃園出身的老縣長。羅智強不可能跳過這些人的政治勢力，單單因為個人聲量，自認桃園有贏面，就踩在別人的地盤上位。

Photo Credit: 中央社

羅智強的社群百萬大軍，成為他向朱立倫叫板的最大依靠。他或許也忘記了，這一批人不是自然凝聚的，而是當年操作馬英九官方臉書的加乘效果，以及民進黨執政以後，凝聚「深藍」、「仇綠」的結果。仇恨和偏鋒的路線，很難產生紮實的政治力量，有時候在單一選區、地方首長選戰上甚至是負數。網路聲量不能和「挺羅」畫上等號。

羅智強的再起之路，成也社群、敗也社群

羅智強或許認為自己不是議員檔次的。所以放棄連任，瞄準2022桃園市長，目標2024立委選戰。他所謂網路直播宣布參選，無異於「把刀子架在朱立倫的脖子上」。就是一種政治上的情緒勒索。辭議員、黨副秘書長參選桃園市長，原本就是魚死網破的政治選擇。更不要說把市長和立委選戰掛在一起。

羅智強逼宮的正當性不足，也達不到壓力效果。因為朱立倫和蔡英文都沒收了六都提名，打算以黨主席之尊徵召人選。「羅友友們」對朱立倫的政治攻擊，也產生不了化學變化。老朱不是第一天出來混，他比誰都還想贏。羅智強的政壇榮枯起滅，揉雜著希望與榮耀，怨懟、驕傲跟自卑。這是個人政治經營和國民黨以及深藍族群政治淺碟化的結果。

回望羅智強的政治養成過程，最深刻的紋理是馬團隊的親信政治。他自立門戶後，精於操作深藍網路極端化的政治氣候。無怪乎他會做出如此政治選擇、鋪陳。羅智強想扳倒朱立倫不成，反而先洩了自己的底氣——好像他委屈了，明明會贏卻不得披掛上陣，朱立倫完全不懂政治。

光是這一點，不少人就要看他好戲，或給他好戲看。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航