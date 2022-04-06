澤倫斯基批聯合國安理會無作為，中國稱布查屠殺畫面「令人十分不安」

文：德國之聲中文網（路透社、法新社、美聯社）

聯合國安理會週二（4月5日）針對俄羅斯遭指控「在烏克蘭的布查鎮（Bucha）大規模射殺平民」舉行會議，會中聽取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的發言。

他表示：「昨天我從布查回來，俄羅斯部隊在那裡犯下了各種罪行。他們殺害了整個家庭，包括成人和兒童，他們還試圖焚燒屍體。在布查發生的大屠殺只是一個例子，不幸的是，這只是俄羅斯部隊在過去41天裡，在烏克蘭領土上所做的其中一件事。」

澤倫斯基敦促俄羅斯對其在烏克蘭領土上的行動全面負責，並說俄羅斯的目標是將烏克蘭人變成「沉默的奴隸」。而對於聯合國安理會仍無法針對俄烏戰爭取得任何共識，澤倫斯基也在演說中批評道：「你準備關閉聯合國嗎？你認為國際法的時代已經過去了嗎？如果你的答案是否定的，那你需要立即採取行動。」

對於澤倫斯基做出的相關指控，俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vassily Nebenzia）指責烏克蘭製造暴行且操縱國際輿論，烏克蘭遭到「納粹份子」管控。他說，俄羅斯尋求為烏東的頓巴斯地區帶來和平。但德國之聲駐烏克蘭記者康諾利（Nick Connolly）表示，很難想像在布查鎮的殺戮是如何被「策劃」出來的。

在5日的會議中，中國依舊沒有批評俄羅斯，其代表稱安理會應該等待調查結果來確定在烏克蘭當地的事實。中國駐聯合國大使張軍說：「有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。」

在澤倫斯基發表演說前，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和多名聯合國官員都做了簡報。古特瑞斯在開場白中說，這場戰爭涉及一個聯合國會員國對另一個會員國的入侵，並導致全球不穩定，特別是影響到發展中國家，因為俄羅斯和烏克蘭都是糧食、燃料和化肥的主要供應國。他說：「烏克蘭戰爭現在必須停止。」

他補充說，俄羅斯對烏克蘭的入侵是對全球秩序有史以來最大的挑戰之一。聯合國人道主義事務主任格里菲斯（Martin Griffiths）則說：「烏克蘭平民正在為這場戰爭付出太高的代價。」

美禁俄「所有新投資」

同日，多國政府也宣佈對俄羅斯的新一波制裁。白宮宣佈，美國政府將禁止在俄羅斯的「所有新投資」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，美國也會加強對俄羅斯銀行和國有企業的現有制裁。相關細節預計在4月6日公佈。

莎琪說：「這些措施將成為削弱俄羅斯國家力量的關鍵工具，對俄羅斯造成嚴重和直接的經濟傷害，並追究其他資助和支持普亭（Vladimir Putin）發動戰爭的俄羅斯人的相關責任。」

根據白宮的說法，美國將與歐洲盟國與七國集團成員一起協調推動這些制裁措施。

英國外交部則表示，英國已經凍結了俄羅斯總統普亭可以動用、約3500億美元的戰爭資金。該國外交部長特拉斯（Liz Truss）表示：「到目前為止，我們的制裁已經對那些為普亭的戰爭機器提供食物和資金的人，產生了破壞性影響。本週我們將宣佈，凍結普亭超過3500億美元的戰爭資金。」

特拉斯說，這項資金佔莫斯科6040億美元外匯儲備的60％以上。她表示：「各國的協調制裁正在將俄羅斯經濟推回到蘇聯時代的狀態。」特拉斯還呼籲禁止俄羅斯船隻停靠西方港口，並敦促遏制黃金貿易和其他能「填補普亭的戰爭財富」的行業。

歐洲驅逐近200名俄外交官

與此同時，義大利、西班牙和斯洛維尼亞加入其他歐洲國家行列，宣佈驅逐派駐該國的俄羅斯外交官。此舉是為了回應俄羅斯部隊在布查鎮殺害烏克蘭平民的行為。他們的決定也讓遭歐洲各國驅逐的俄羅斯外交官人數達到近200人。

大多數歐洲國家都表示，這些驅逐行動與所謂的間諜活動或「國家安全因素」有關。不過，俄羅斯也駁斥呼籲其為在布查發出的事負責的相關指控，稱相關影像都是偽造的，或那些平民是在俄羅斯部隊離開後才死亡的。

俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體，歐洲國家大規模驅逐其外交官的作法是「一個短視的舉動」。他說：「在這樣一個空前困難的危機環境中，縮小外交溝通的機會是一個短視的舉動，這將使我們的溝通更加複雜，而溝通是找到解決方案所必需的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀