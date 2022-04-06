上海單日確診飆破1萬例，6日展開新一輪檢測、陽性者轉運恐引發集體感染

中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，官方今（6）日通報，截止5日為止，本土病例（本土確診及無症狀感染），以及本土與境外移入病例總數，兩者都突破2萬例，而且是3月疫情大爆發以來，連續第4天超過萬例。

《中央社》報導，據中國國家衛健委公布的數據，新增本土及境外移入病例總數達2萬614例，而單是本土病例（本土確診及無症狀感染）也達2萬472例，這是中國3月疫情大爆發以來首次破2萬，也是連續第4天新增染疫數超過萬例，顯示北京當局依然堅持的動態清零防疫策略面臨嚴峻考驗。

而上海昨日新增確診數也超過1萬人，上海市衛健委今通報，5日新增COVID-19總病例數達1萬7077例，再刷疫情新高，當中本土確診病例311例，無症狀感染者1萬6766例。

疫情加劇維穩，解放軍、武警進駐上海

據《自由亞洲電台》，中國解放軍於3日約10萬人從公路、鐵路及機場抵達上海，展開「援助」。一位住在機場附近的馮女士告訴記者，武警約在3月28日、29日就來了，武警乘著飛機在晚上抵達上海，住在機場的她被飛機起降的聲音干擾，轟隆隆的很吵。

另一位上海居民張進說，目前他居住的社區門口有武警崗哨，防止居民翻牆或隨意外出。他還表示其實上海爆發新一輪的疫情已經1個多月，早於兩會期間，然當局不讓上報，且對是否維持「全面清零」政策搖擺不定，在政府堅持「政治正確」的框架下後果嚴重，最終由老百姓承受這樣失控的疫情。

陽性者轉運再篩查，過程恐引發集體感染

由於新增感染人數仍處高位，上海官方今日表示會在全市範圍內展開新一輪的核酸或抗原檢測。《中央社》報導，市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，會把前一次篩查發現的陽性感染者轉運、收治起來，然後再做一次篩查。

關於具體安排，他指出，1日至5日期間有陽性感染者的居民社區、單位、場所作為重點地區，實施一次核酸篩查，主要採用10合1採樣檢測；快遞外賣等從事城市服務保障且尚在流動中的人員，在屬地實施一次核酸篩查，採用單人單管採樣檢測；行動不便的病人和高齡老人等特殊人群，安排專人上門採樣。

然而目前上海所採取的「轉運」方式為人詬病，先前核酸檢測陽性被送去鄰近省分隔離的「被轉運」人士向《自由亞洲電台》表示，途上沒有足夠防護，可能引發集體感染。一位網友表示，從上海至杭州的過程中，沒有防護衣可以分發。

這次異地隔離造成了「群眾鬥群眾」的局面。不少杭州市民在社交網站發文，批評上海人防疫不嚴格，公共場合不講衛生，把疫情傳到杭州，未來杭州受上海連累也有封城的危險。也有本身被列為「密集接觸人員」運往杭州的上海市民表示，運送過程缺乏保護，擔心造成交叉感染，令疫情進一步擴大。

上海存在著嚴重貧富差距與特權，也在這次的防疫管理中表露無遺。住在長寧區的高級社區的江女士說，社區物資得到充足保障，物業還在晚上送來蝦滑和牛排，反之有些地方物資糧食都要瘋搶。如寶山區顧村鎮菊泉新苑的居民被封閉起來，隔離臨時安置區近兩週得不到任何食品補充，引發區內饑民集體吶喊。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺