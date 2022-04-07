紀律越來越像蘇聯紅軍的俄軍，手段越來越像希特勒的普亭

軍紀是維持軍隊士氣與秩序的基礎，同時也是交戰雙方的底線，即便處於戰爭狀態，在這條線內表示願意接受國際法與戰爭法的約束，是人類文明與人道主義的展現，若跨越這條界線，就無視理性與道德的規範。

不客氣的說，這不是國與國之間的衝突，而是獸性的屠殺與人性的抿滅。

很難想像在二十一世紀的當下，俄軍竟然會在烏克蘭戰場對平民百姓進行屠殺。這種行徑完全顛覆我們對戰爭的想像，仿佛將時空背景調到三十年戰爭或是兩次世界大戰階段，只有欠缺反省與漠視國際法的國家才會犯下如此滔天大罪。歐美民主國家之所以發出一致性的嚴厲撻伐，是因為騎士精神（chivalry）向來是西方國家所強調的武德，然而現在普亭與俄羅斯軍隊在布查（Bucha）、馬里烏波爾（Mariupol'）等地罪行令人無法容忍。

「大家手中沾滿鮮血，如果戰敗就毫無退路」

一般人認知的戰爭總有一條清晰的邊界，亦即場域與身分的差異。言下之意，軍人在前線因為槍林彈雨戰況激烈，所以隨時處在危險狀態，平民處於後方相對而言是安全的。軍事科技的發展與武器毀滅性，已經消弭了兩者之間的距離，即便遠離前線的後方民眾，也因為戰略轟炸與無差異攻擊變的朝不保夕。

德軍在一戰首次對倫敦進行轟炸造成平民死傷時，戰爭的型態已經發生變化，二戰交戰國針對敵方城市所進行的大規模地毯式轟炸更造成巨大傷亡。然而退一萬步說，即便是無差異攻擊，只要不是毀滅式的核打擊或是啟動生化戰，平民百姓只要即時進入防空洞或地下掩體，尚不至於全無生還機會，然而日前俄軍在布查所採取的行刑式的處決，猶如納粹在二戰對待猶太人或各佔領地人民，更是令人髮指。

深入觀察，俄軍近日在戰場上軍紀鬆弛已非傳聞，燒殺擄虐的行為儼然成為日常，除了裝備不佳、後勤補給中斷、訓練有限導致戰損慘重嚴重影響士氣外，主要關鍵應該是一種由上而下的組織性行為，更可能是普亭授權的命令。

莫斯科處在戰略退卻與調兵遣將的階段，要軍隊在北方戰線轉進之際採取違反戰爭法規範的行為，目的或在於營造「大家手中沾滿鮮血，如果戰敗就毫無退路」的恐懼心理，無形也對俄軍進行心戰喊話：「大家底子都不乾淨，任何跳船、退卻或投降的行為絕不可取；唯有在下階段烏東戰事祭出激進行動取得勝利，已經無路可走」。

這種心理麻痹作用簡直就是彼時史達林的翻版，他曾經揚言：「死一個人是悲劇，死一百萬人只是統計數字」。一旦俄國士兵犯下惡行無法回頭甚至習以為常，下次在戰場上就會毫不猶豫執行各種違反人性的命令。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

退縮也無法和談，只好蠻幹到底

普亭的心理狀態與1943年的希特勒有雷同之處。

當東線德軍兵敗史達林格勒後，雖然曼施坦因（Erich von Manstein）在年初第三次哈爾科夫戰役時，透過戰略防禦替德軍奪回戰略主導權，然而夏季的庫斯克會戰的失利，使得納粹贏得戰爭勝利機會日益渺茫。為什麼希特勒還堅持將戰爭持續打下去？這與盟軍三巨頭在卡薩布蘭加會議提出的「無條件投降」密切相關。

希特勒知道不存在單面媾和的可能，如果戰敗自己將面臨戰犯受審的下場，與其恥辱投降不如蠻幹到底，反正第三帝國的存亡已經和自己的生命綁在一起，唯有走向毀滅與同歸於盡才是最後的結局。這是希特勒在「我的奮鬥」中闡述立場，也是德國著名史學家哈夫納（Haffner）在《解讀希特勒》（The Meaning of Hitler）一書中獨特的詮釋：「希特勒要不然就贏得輝煌勝利，否則就失敗的徹底」。

希特勒為了達到這樣自私的後果，不僅透過其宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）灌輸百姓「全民戰爭」的觀念，更經由裝備部長史佩爾（Albert Speer）在最後階段啟動德國戰爭機器的潛能，很難想像在1944年盟軍對德國實行大規模戰略轟炸，納粹的軍事產能居然達到開戰以來最高，這也意味二戰前夕盟軍與德軍與平民百姓將要背負慘烈的代價。

德軍在此一時期所犯下的戰爭罪行更是罄竹難書。

普亭一心想要恢復前蘇聯與沙俄時期的光榮，這種極權領袖必然將國家未來與個人榮辱互為表裡。這種扭曲的心理狀態自然投射在戰場發布與執行的命令。

最關鍵的是，或許希特勒最後沒在紐倫堡受審，但是普亭一定清楚南斯拉夫前總統米洛塞維奇（Slobodan Milošević）被海牙國際戰爭罪行法庭列為戰犯，被控在克羅埃西亞、波士尼亞及科索沃三場戰爭中犯下66項罪行的結局；如果不健忘的話，他也會想起前烏干達總統阿敏（Idi Amin）因同樣的罪行最後流亡利比亞、伊拉克的下場。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航