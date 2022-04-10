【接地氣的現代詩】陳怡安〈山上那個來〉：「諧義雙關」書寫私密的月經體驗 vs. 父權的科學世界

【接地氣的現代詩】專欄一直希望帶大家認識有關社會議題的作品，社會議題沈重，但詩的篇幅相對於小說、散文來說更為輕盈。因此，有些作品能夠舉重若輕，在有限的篇幅中，開展出比長篇巨製更深遠的的力道。

1995年出生的詩人陳怡安就是這類作品的好手，她今年初出版的詩集《我和我私奔》就充滿這類輕盈的詩作，而收錄在這本詩集中的〈山上那個來〉就很能展現她舉重若輕的本領。

〈山上那個來〉 山上那個來

外面裡面都是霧氣

雲層漏出破綻

我極力掩飾

一根線頭 路到一半只能埋頭

繼續，在山上

沒有人想成為另一只登山包

我們都深諳

擁有，如何是一種辛勞 當日落把山坳染紅

像一顆蘋果轉熟

我同時理解了

夏娃的原罪

（蘋果更熟了）

為何因牛頓的萬有引力

頻頻墜落

諧義雙關，讓輕盈的篇幅擁有深意

〈山上那個來〉用靈巧的方式，分享自己登山時月經來的體驗。而這首詩之所以可以在有限的篇幅中包藏深意，是因為怡安使用了一種寫詩常見的技巧「諧義雙關」。

「諧義雙關」最直白的解釋，就是「一個詞有多種意思」。而現代詩其中一個重要的美感來源正在於「詩的多義性」。

首先，第一段，作者在開頭就點出主題「山上那個來」，第二行「外面裡面都是霧氣」就馬上使用到雙關，這句話中的「霧氣」同時代表衣服外面的山嵐，也代表衣服裡面，經血的濕潤，甚至經期間燥熱、易汗的身體。

而第三行到第五行，也充滿雙關。「雲層露出破綻」，指的可能是真正的雲破開一個洞，讓陽光得以穿透，但這句的另一種意思，就是指跟雲一樣白色、質地輕盈的生理用品，露出了破綻。那麼，生理用品的破綻會是什麼呢？下一句就有了答案：「我極力掩飾／一根線頭」。

從常見的月經用品來看，會露出一根線頭的，應該是拋棄式的衛生棉條，棉條因為得塞入陰道內吸血，為了方便用完後取出，棉條底部都會帶一條棉線，好讓人把棉條從陰道口拉出來。

詩的第二段，作者則提到「山上那個來」的煎熬心情。首先，第二段的開頭又是一則雙關「路到一半只能埋頭／繼續」，這裡的「埋頭」，既代表「埋頭苦幹」繼續上山，也代表「埋掉線頭」，意指隱瞞月經來、需要使用棉條的事實。

接著作者說「在山上／沒有人想成為另一只登山包」，敘事者因為月經來身體不舒服，如果在山下，身體不適或許可以找人幫忙，但在艱困的山路上，沒有人不累，若是請別人幫忙，可能就會成為同行友伴累贅。

最後一段，作者提到「當日落把山坳染紅」，此處的除了指真實的日落把山坳染紅，也指經血把棉條，或敘事者的褲子染紅。而「蘋果轉熟／我同時理解了／夏娃的原罪」除了用成熟的蘋果呼應經血的紅色，也呼應了聖經的記載。在聖經中，成熟的禁果被夏娃摘取後吃下，夏娃與亞當於是看見了彼此的生殖器官，也因此不再純潔。因此詩中的「蘋果轉熟」也代表了「女性身體的成熟」，身體成熟到擁有生育能力，才開始有月經。

而第三段的最後幾句，「夏娃的原罪／為何因牛頓的萬有引力／頻頻墜落」更饒富深意。這句話可以有三層解釋。首先，「夏娃的原罪」代表「女性的原罪」，而「女性終身不可逃脫的月經」正是這首詩的脈絡中，女性最大的原罪。因此，第一層解釋，就是指月經因萬有引力而墜落，可能進而滴下、側漏，可能沾染褲子，成為女性的惡夢。

第二重意思，可能是部分女性在經期會有「下腹沈甸甸」的感覺，因此「萬有引力」與「頻頻墜落」指的也可能是下腹沈重。依照這層解釋，整句談的就不只是經血，而是整個經期女性的身體變化，彷彿原罪。

這句話的第三層意義，更有意思了。如果只是想說月經滴落、側漏，或是下腹沈重，作者大可不必寫到「牛頓」，但作者在「頻頻墜落」之前，插入了充滿科學感的一句話「牛頓的萬有引力」，這句話所指涉的，或許是與科學理性互相交纏的父權體制。

私密的月經體驗 vs. 父權的科學世界

目前，我們熟知的「科學至上」、「理性優先」的想法，其實與父權主義有著難分難解的關係。就月經而言——無論是如何緩解經痛、經血為何產生、經前症候群的研究——這些與女性切身相關的生理現象，在號稱客觀、科學的醫學場域，長期被忽視。

同時，而對這個父權、科學理性的世界來說，月經總被認為是羞恥的事情。例如去便利商店買衛生棉，店員總會「貼心的」給予紙袋，這樣的「貼心」就隱含了「月經來是件羞恥的事，最好不要告訴別人」。

此外，父權體制也把「經血」定義為不乾淨的東西，例如，衛生棉、衛生棉條總是被做成白色，好代表這些用品有多衛生、乾淨（同樣是生理用品，保險套卻可以呈現橡膠原本的顏色）；或是衛生棉廣告中，總是用象徵乾淨、無菌的藍色液體，來證明衛生棉有多吸水。

這些作為，都是因為大眾內化了「月經不乾淨」的刻板印象，為了讓消費者除去這樣的印象，進而願意購買生理用品，廠商只好在廣告、文案中，將這些生理用品包裝成「乾淨、科學、理性」的樣子。

假如，我們拋開父權體制、理性科學的世界所建構出的「月經羞恥」，對女性來說，月經其實是非常複雜的體驗。對青春期的女孩來說，月經代表了身體的成熟，伴隨著月經而來的可能是胸部長大、聲音變細，這些外顯的第二性徵，有時候招來男性凝視的眼光，有時候帶來同儕的欽羨，有時候可能遭致訕笑。

而對於需要避孕的女性來說，月經代表「安全度過這個月」；對年長的女性來說，月經則代表「我還沒到更年期」，還能享受壯年時光。

另外，經期感受也依照每個人的身體狀況各有不同，有人可以繼續打籃球、有人痛到在地上打滾，經痛有時候伴隨著腹瀉，有時候則像胃脹氣。不僅如此，不少女性的生理經驗，還會隨著年齡、壓力、環境而改變——也就是說，即使排除了懷孕、更年期等可預知的變因，你還是沒有辦法預測下一次月經來的時候你會有多痛、哪裡會不舒服。因為經期的身體感受如此多變，很多女性幾乎無從掌握。