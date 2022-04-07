2022/04/07,
社會

幾歲足夠成熟有資格擁有公民權？日本BNPL消費模式研究可以作為參考

幾歲足夠成熟有資格擁有公民權？日本BNPL消費模式研究可以作為參考
立法院會3月25日表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。圖為三讀通過後，民進黨立委自拍留念。（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

根據這篇日本研究，有超過四分之一的15～19歲的人，會利用BNPL購買比手上的錢還高價的物品，下修成年年齡之後，會不會導致呆帳暴增呢？讓我們繼續看下去……

文：東海大學應用物理系

2022年3月25日，立法院通過修憲提案，將取得公民權的年齡由20歲下修至18歲，接下來公告半年後，將於3個月內舉行公民投票複決，如果獲得965萬以上的同意票，以後國民年滿18歲之後，就能擁有完整的公民權了。

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Photo Credit: 中央社
立法院通過修憲提案，將公民權年齡降至18歲

鄰國日本原來也是滿20歲擁有公民權，日前修正了民法（比起我們把「20歲」寫在憲法裡，修民法容易多了），將年齡下修至18歲，並且將於2022年4月開始實施。

在這些修法的討論中，最容易出現的爭議就是「到底要幾歲才成熟到有資格擁有公民權」，可惜這種討論是不會有結果的，超過20歲的屁孩一堆，不到18歲也有很成熟穩重的，不過法律就只能抓一個年齡一刀切就是了。（有人說要考「公民資格考」，那問題鐵定更大，請勿搬磚頭砸自己的腳）

「到底能不能當一個成熟的公民？」這個問題有許多面向，開始實施的日本也進行了各種研究。關西大學經濟系的本西泰三教授的研究團隊，針對15～19歲的未成年者（不過其中有一半過幾天就會「突然成年」了）進行調查，主題是最近在日本流行起來的「後払い決済」（BNPL: Buy Now Pay Later）消費模式，也就是「先享受、後付款」。

其實「信用卡」也是一種BNPL，只是要申請信用卡必須是成年人，而且需要提出各種財務證明資料給銀行審核，好處是嚴謹，壞處當然就是麻煩了。

於是就有了BNPL的系統出現，尤其是在郵購、網購被廣泛的使用：購買商品之後，買家在收到貨品時同時附有請款單，買家在請款單指定的日期之內使用匯款或便利商店繳款等方式支付貨款，隨著非正規雇用（派遣、打工）的人數增加，申請不到信用卡的人也變多了，因此這種方式頗受歡迎，不能申請信用卡的未成年人也可以用這種方式「先享受、後付款」。

本西教授團隊針對15～19歲族群進行網路民調，共收到2000份有效回函，其中使用過BNPL系統者有570人。再細分為「15～17歲組」與「18～19歲組」，後者過幾天就要「轉大人」，前者則繼續當屁孩。

主要有三個問題：

1. 你曾經利用BNPL系統買過價格高於你手中的現金（含存款）的東西嗎？

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資料來源：關西大學
問題一「你曾經利用BNPL系統買過價格高於你手中的現金（含存款）的東西嗎？」的結果

回答「有」的比例如下：「轉大人組．男」35％、「轉大人組．女」20％（不分性別合計26％）；「維持屁孩組．男」39％、「維持屁孩組．女」17％

（不分性別合計27％）。

2. 你曾經使用BNPL系統買東西之後，到了期限還不出錢嗎？

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資料來源：關西大學
問題二「你曾經使用BNPL系統買東西之後，到了期限還不出錢嗎？」的結果

回答「有」的比例如下：「轉大人組．男」37％、「轉大人組．女」26％（不分性別合計30％）；「維持屁孩組．男」49％、「維持屁孩組．女」27％（不分性別合計36％）。特別要注意的是「維持屁孩組．男」有違約經驗的將近一半，而且違約多次的比例達30％，其他三組違約一次與多次的比例相當。

3. 使用BNPL服務時，有先取得監護人同意嗎？

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資料來源：關西大學
問題三「使用BNPL服務時，有先取得監護人同意嗎？」的結果

回答「沒有」的比例如下：「轉大人組．男」44％、「轉大人組．女」56％（不分性別合計51％）；「維持屁孩組．男」29％、「維持屁孩組．女」32％（不分性別合計30％）。

在這一題中，「沒有取得監護人同意」包含三種狀況：「監護人不准、我硬買」、「沒先問，買了以後有講」、「沒先問，買了也沒講」三種，其中「轉大人組」多為悶不吭聲的第三種，而「維持屁孩組」會跟大人講的較多。

不過從4月開始，「轉大人組」就會成為真正的「大人」，也沒有什麼報不報告的問題了。

有超過四分之一的15～19歲的人，會利用BNPL購買比手上的錢還高價的物品，下修成年年齡之後，會不會導致呆帳暴增呢？讓我們繼續看下去……

這個研究並沒有提到20歲以上的人信用違約的狀況，這方面的資料應該金融機構都有，更完備才對。

結論是：「金融教育」很重要！尤其是下修成年年齡，必須從更小的年紀就讓孩子知道各種金融服務是怎麼運作的，以及正確的使用方式。

其實不只是金融教育，在我們的教育體制裡面，也很需要有「如何成為一個獨當一面的大人」這樣的課程才對。

本文經東海大學應用物理系授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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