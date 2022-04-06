2022/04/06,
教育

柯文哲批「班班有冷氣」會「班班都跳電」，教育部回應已編列經費改善電力、北市拿5億元

柯文哲批「班班有冷氣」會「班班都跳電」，教育部回應已編列經費改善電力、北市拿5億元
台北市長柯文哲訪問新竹市時接受媒體聯訪｜Photo Credit: 中央社

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柯文哲受訪時表示：「電路沒有改變，一開機的下場就是全校跳電，班班都停電之前會班班都跳電。」教育部對此回應，計畫也編列了電力改善經費，截至3月21日，全國3584校共補助250億元給各縣市，而台北市的電力改善工程則獲得5億元的補助。

行政院長蘇貞昌在臉書發文中提及全台中小學「班班有冷氣」政策，卻遭台北市長柯文哲質疑冷氣是高耗能電器，如果電路沒有改變，「班班都停電之前會班班都跳電」。對此，教育部出面回應，計畫中早已編列電力改善經費，目前已經補助給各縣市250億元，其中台北市也拿了5億元。

4月4日兒童節當天，蘇貞昌在臉書發文提及任內推動的「班班有冷氣」政策，並指出政府為此編列300多億預算、替全國3500多間學校進行電力改善，如今在3400多間學校裝設超過18.4萬台冷氣，同時盤點適合裝設太陽能的學校。

根據教育部在2月10日行政院會報告，中央自2020年7月投入經費推動中小學「班班有冷氣」，教育部原本規劃在2023年底完成計畫，讓孩子們在2024年吹到冷氣，但教育部提出的最新成果報告顯示，學生在今（2022）年夏天就可以吹到冷氣，整整縮短2年的時程。

然而，近來全台停電問題頻傳，根據《中央社》報導，柯文哲5日到新竹參訪時接受媒體聯訪，被問到「班班有冷氣」的政策時，強調冷氣是高耗能電器，教室裝冷氣後供電的契約容量必須跟著提升，台北市當年就曾花上16億元改善電路。

柯文哲受訪時表示：「冷氣機買了裝上去，然後電路沒有改變，一開機的下場就是全校跳電，班班都停電之前會班班都跳電。」

對此，教育部國教署隨即發出新聞稿表示，計畫除了核定全國3412所學校、18萬4546台冷氣外，也編列了電力改善經費，截至3月21日，全國3584校共補助250億元給各縣市，而台北市的電力改善工程則獲得5億元的補助。

教育部強調，各校裝設冷氣時，都會考量冷氣裝設所需的健全的電力設施，先檢視並改善相關電力設施，除了新設冷氣會設置一套獨立供電系統，校園中老舊損壞或有安全疑慮的電力設備，也都優先進行改善。教育部坦言，柯文哲的言論對努力完成政策目標的同仁並不公平。

至於太陽能的部分，教育部在2月的行政院會報告中指出，政府在計畫中考慮了2.6億度的用電需求，因此會同步推動學校教室屋頂裝設太陽光電，每年創造的4.1億度發電量除了滿足冷氣所需，還能將多出的電賣給台電。

教育部在5日發布的新聞稿裡提及，目前也在盤點適合裝設太陽能的學校，預計會在今年5月完成，讓校園協助發電。目標是在全國約完成330MW設置容量後，每年發電4.125億度。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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