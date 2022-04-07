台灣只要宣布「和平中立」就能避戰嗎？看看烏克蘭的「中立倡議」就知道這只是痴心妄想

俄烏戰事持續進行，縱然戰事尚未完全平息，但是俄羅斯軍隊已開始減少部分軍事行動，烏克蘭也提出對於和平談判的條件，整體形勢發展似有趨緩的跡象。俄烏兩國開戰至今，俄羅斯整體國力大受損傷，烏克蘭人民及設施也遭俄軍破壞至極，除了戰後的重建難以估計，如何維繫長期的和平穩定更是一大變數。

烏克蘭中立地位的前提，擔保國提供安全保障

俄烏戰爭給國際社會的啟示，不只有戰場上的殘酷無情，還有來自對於獨裁政體對國際體系的挑戰，甚至是讓國際社會更關注其他可能爆發軍事衝突的區域；其中，「今日俄羅斯，明日中國」的可能性，讓外界開始憂心台海情勢出現危機，台灣該如何面對中國的軍事威脅？更有人提到，台灣如果宣布「中立地位」的可行性。

問題是，「中立國」就能帶來和平嗎？烏克蘭向俄羅斯提出「中立地位」，台灣也可以嗎？這種想法，恐怕過度簡化國際社會對於「中立國」的定義，甚至是刻意忽視烏克蘭對於「中立」的前提條件。

先從「中立國」的現實要件來看，並不是單方宣布就可以，還必須來自國際社會的認同，說白了，中立國除了「不結盟」選邊站來避免捲入爭端，最重要的是要得到確切的「安全保障」。

其次，從烏克蘭對於「中立地位」的評估來看，烏方並不是一廂情願，也不是迫不得已的決定，而是出於對俄羅斯的不信任；換言之，相較於俄羅斯所提出的撤軍停火保證，對烏克蘭來說，更需要來自歐美國家的「安全擔保」，甚至是建立「共同防禦」的集體安全機制，以防止俄方再度撕毀承諾。

「和平中立」如果只是自己喊爽，並無助於國家安全

台灣要「中立地位」的理由及條件，恐怕還難以說服自己跟國際社會，提出成為中立國不是不可以，而是正當性、合理性及可行性完全不足。

首先，中立的理由為何？不向美、中任何一方傾斜，就等於中立嗎？中國未放棄武力犯台，以及不承認中華民國存在的事實，來自中國的軍事恫嚇不會因為台灣宣佈中立而停止，更直白的說，就算台灣不走親美路線，中國也不會放棄「兩岸統一」的選項，面對軍事威脅的台灣，何有宣布中立的正當性？

更遑論，要中國承認台灣作為「中立『國』」的地位根本不可能，一旦接受了，中國將完全放棄對台武統的立場，那麼一昧要台灣提出「中立地位」，恐怕只會淪為空泛的倡議，對外不但無法獲得國際友人的支持，對內也難自圓其說。

再來，台灣若真的成為中立國，真的可以帶來和平嗎？顯然提出「和平中立」的人完全昧於事實。從俄羅斯撕毀新明斯克協議後，提出對烏東地區的維和任務，這顯然可以看出就算有達成具體的共識，只要一方不願兌現承諾，都可以單方面輕易破壞現狀。

Photo Credit: AP / 達志影像

其實，只要看看烏克蘭的中立倡議，包括要求聯合國安理會五個常任理事國，以及六個歐美國家一同擔綱「擔保國」的角色，以及提出仿效北約集體安全的機制，要擔保國能在烏克蘭遭受軍事攻擊時提供軍事援助，同時視為擔保國也遭到攻擊，就能夠了解要成為中立國，並不是片面的「自己說」就能達成。

沒有安全保障的台灣，如何能獲得和平？

烏克蘭把取得安全保障作為成為中立國的基礎，不是去輕信獨裁國家的承諾，而是要和共同價值的國家建構「安全合作」，反觀那些鼓吹「和平中立」的論述，恐怕顯得過於天真無知。

正因為沒有安全保障的烏克蘭，根本不可能靠中立國身分來換得和平，同樣的邏輯放在台灣也是一樣。台灣要就算自己大喊要中立，中國始終不會放棄武力犯台的機會，沒有絕對的安全擔保，和平根本是痴心妄想。可悲的是，部分政客活在過去政治榮景，忘了整體形勢已改變，一再渲染「和平中立」的用意，已不是單純的理念，而是為了反對而反對。

一些過氣的政客，喜歡倚老賣老，樂於在殘燭的鎂光燈中提出那些倒果為因、語不驚人死不休的論述，不但無助於台灣的國家安全，更成了敵人利用分化的工具，顯然，就算有充足的政治歷練，或是早期對台灣民主的貢獻地位，但這並不等於具備政治高度與領導格局。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航