《離人散事》：拜訪屯墾區的流亡藏人，我會建議帶些泡麵，牛肉口味、辣的！

文：鄧湘漪

流亡地的飲食生活

年夜飯團圓桌上，你吃了些什麼？

農曆新年是華語文化圈極為重要的節令，宣告了過去的終結與未來的開端，這象徵著休養生息以重新開始，以及撫慰過往辛勤的節日，對生長在台灣這塊土地上的子民而言，「團聚、訪友、吃喝、休息、旅行」等等，可堪稱為代表農曆年的關鍵字。然而，這些關鍵字，卻是流亡印度的西藏難民，企盼擁有卻伸手觸不可及的想望。

二○一六年二月九日是農曆初二，這一天的重大新聞是高速公路車流量遽增，婚嫁至遠方的女兒們回娘家的日子。對華語文化圈具備意義的初二，是藏曆二○四三年初一，屬火猴年。藏曆運行與佛曆相呼應，時節變化與宗教儀式間關係緊密，舉凡釋迦摩尼佛、蓮花生大士、觀世音菩薩等修行高深的佛教傳承人物的誕生或成道之時，均成為藏曆重要的紀念節日。

另外，藏曆也依循日月潮汐的自然變化，順應環境帶給人或作物的影響，而在歲時祭儀上標註了特定時節。例如「結夏」指的便是盛夏時分，印度雨水豐沛同時氣候較過去數月來炎熱，此時動物們正蠢蠢欲動、探出身來遊歷花花世界。因為動物現身機會多，造成人們與動物間相互的傷亡意外也就較為頻繁，再加上夏末進入秋天之際，天氣變化多端，亦常引發諸多傷風感冒、身體不適。因此，佛（藏）曆將夏天雨季時節訂為「結夏安居」之日，這段時間僧眾們留在寺院內研讀經典，透過閉門修行避免僧人外出乞食困難，也降低戶外活動時不經意傷害動物的可能性。

藏曆初一對西藏人而言，是新的開始。傳統文化習俗中，初一要到河邊「搶水」，這很類似於台灣人初一到廟裡搶頭香，搶汲到第一桶水的牧民，來年一整年將順利圓滿。然而，流亡在印度的西藏人，離開依傍著河流而生活的西藏故土，暫居於印度從南到北、自山谷至平原的印度國土之上，完全復刻西藏家鄉的風土儀式，有時困難與阻礙甚多，「家人不在身邊、西藏仍在苦難中，所以藏曆新年期間不慶祝」往往成為流亡藏人選擇安靜度過新年第一天的理由，靜默地度過這本該歡慶過去豐收、迎接未來的節日。

即使如此，藏人朋友間仍會邀集三五好友共進晚餐，安慰彼此在節慶中不可避免引起的思鄉之情。台灣人除夕團聚餐桌上，疊滿了新年應景食物，那冬季時分的當令食材如蘿蔔、芥菜、筍絲等，象徵豐收撫慰一年辛勞的大菜佛跳牆、土雞、大魚大蝦、臘肉香腸等等，以及代表著團聚意義的圍爐火鍋，看著鍋裡煮沸的水氣白煙冉冉上升，家人間的情感便在筷子來回將食物送進嘴裡，吞嚥下口裡的美味後的讚嘆之中，過去的幽怨有機會獲得化解，情感連結也再一次得到強化。

這些關於團聚餐桌上的食物，以及因著桌上美食而煥發的家族情感，流亡藏人卻只能在新年夜晚與朋友相聚時唏噓遙想。藏人安靜度過新年的夜裡，食物料理受限於印度食材以及個人有限的生活費用，端上桌的仍舊與日常飲食相去不遠，馬鈴薯、紅蘿蔔、紅洋蔥、秋葵、黃瓜，高貴一些的蔬菜包括了高麗菜、豆子或蘑菇。藏人餐桌上的料理，大抵不脫離這幾樣食材，搭配著麵粉揉成的小花捲（dimmo），或者手捏包著蔬菜或肉餡的小籠包（momo）。

因為節慶加菜，用小鐵鍋、醬油燉燒而成的馬鈴薯雞肉，更費心一些，以番紅花（藏紅花）、奶油再加上各種乾果料理而成的西藏燉飯，還有著各式各樣麵粉變化出的小零食如炸麵圈，儘管在資源有限的印度，流亡藏人卻也變化出一桌三五好友共聚的新年餐桌。

格桑十七歲時離開西藏家鄉，冬季大雪時節翻山徒步三個月終抵印度。格桑離開西藏時是個文盲，那時，她不認為身為「中國人」有任何疑慮。然而，在印度流亡藏人屯墾區生活、學習，格桑學會了藏文、英文，更因為參與流亡藏人非政府組織工作，帶著吉他、戲服走訪印度從北到南各個屯墾區，透過演戲、歌唱宣說西藏流亡的處境，這個族群處境公眾教育的過程，使得格桑的族群意識產生了變化，她開始認識到西藏與中國的關係，以及自己身為「西藏人」的哀愁。

格桑獨自在屯墾區生活，她的日常是每日晨起，用麵粉為自己做簡單的烤餅，喝一杯熱茶便動身到組織辦公室工作，在自己的辦公桌電腦前，撰寫文章與關心西藏流亡議題的世界公民溝通、聯繫。同時，組織對族群內部開設各式語言、科技技能學習課程，引領著西藏難民裝備足夠的技術與世界說話。

格桑的午餐多在組織設立的共同食堂用餐，為屯墾區裡生活遭遇困難的困頓者服務。格桑站在以過濾水料理的餐食後方，微笑地打菜給排著隊、領著可能是當日唯一一餐的族人。

中餐每人只要二十盧比（約十塊台幣），讓屯墾區裡經濟困難的人有食物可吃。我們有造冊，知道他們是誰，即使沒有造冊，我們也認識他們，了解來吃飯的人背後都有一個艱辛的故事。所以，我們不會拒絕任何一個來吃飯的人，即使，對方只是認為這裡吃飯很便宜。

組織負責人拿旺這樣解釋著。共同廚房裡裝設了飲用水過濾器，大幅降低印度水源污染及雜質甚多而可能致病的風險，菜色每日更換並注重營養，廚房工作人員端出簡單的馬鈴薯煮蔬菜、粉絲煮蔬菜，搭配著米飯或饅頭等主食，水果則以印度盛產的香蕉為多。這樣的午餐，對前往食堂的困頓者而言，是維持生活重要的補充體力來源。

傍晚下班後的格桑，會先到大昭寺繞塔禮佛，作為一天勤奮工作的結束。爾後，回到向印度房東租來的小房間，為自己做頓晚餐。格桑獨自一個人的晚餐極為簡單，揉了麵團、剝成塊狀、一一放進蒸籠，出爐冒煙的饅頭配著辣椒醬便餵飽一日辛勤。若有客人，則較日常費周章了些。格桑的流理台在鋪著藏式地毯的地板上，一塊砧板、一把菜刀、一根擀麵棍和一個蒸籠，蹲著就可以調理出像樣又美味的家庭式菜餚，而且麵粉、菜屑不會掉落在地毯上。格桑運用極為簡陋的廚房空間和工具煮飯的工夫，端出牛肉蒸餃，同樣配著辣椒，再煮杯奶茶便是待客餐食。主客之間就著家常美味，撫慰著彼此間不知道自己的未來在哪裡的情誼。