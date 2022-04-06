2022/04/06,
醫療

港大專家分析香港疫情6大「慘痛教訓」，供仍堅持清零地方參考

港大專家分析香港疫情6大「慘痛教訓」，供仍堅持清零地方參考
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香港第5波疫情導致最少8000人死亡，香港大學專家分析疫情帶來6大慘痛教訓，包括太晚為老人加強接種疫苗、初期即收治輕症病人入院加重醫療壓力等，指這些教訓值得堅持清零的國家參考。

（中央社）香港第5波疫情導致最少8000人死亡，香港大學專家分析疫情帶來6大慘痛教訓，包括太晚為老人加強接種疫苗、初期即收治輕症病人入院加重醫療壓力等，指這些教訓值得堅持清零的國家參考。

香港大學生物醫學學院教授，病毒學家金冬雁及2名專家，在國際醫學期刊Emerging Microbes & Infections發表文章，分析從香港第5波疫情中得到的6大教訓，並指對於堅持清零的地方或國家有參考價值。

這篇文章歸納出的6大教訓為：

一、香港第5波疫情流行Omicron亞型變異株BA.2，這種變異株傳播性非常高，但毒性很低；因為這型變異株有「免疫逃逸」能力，導致香港即使已有91.3%人口已接種第1劑疫苗，81.3%接種2劑，超過1/3接種3劑下，仍有超過100萬人受感染，且有500人在這波疫情中第2次感染。

由於絕大部分感染者無症狀或症狀輕微，對於要清零的國家來說，找出感染者更困難。正與疫情打仗的國家，記得這種病毒變異株的特點非常重要。

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二、香港第5波疫情死亡率異常高，染疫死者主要是未接種或未完整接種疫苗的老人。年齡越大，染疫住院及死亡比例越高。目前接種復必泰疫苗仍是最有效預防感染及減少重症及死亡的方法。

香港第5波疫情爆發後，政府才緊急加強為老人接種疫苗、安養院閉環管理、為受感染老人處方抗病毒藥物、定期進行快篩等。但這時已「太遲」（too late），特別是接種屬於滅活疫苗的科興，要接種多劑才能有很弱的保護力。因此，香港這波疫情帶給全世界最慘痛的教訓，是要保護老人及高危人士，方法就是接種「有效疫苗」。

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三、Omicron亞型變異株BA.2對兒童傷害不大，感染後大多是症狀輕微或無症狀。雖然香港有9名兒童死亡，但死亡率仍較其他年齡組別低，所有死亡兒童本身有慢性病。疫苗接種是保護兒童免受感染、重症和死亡的最有效方法。

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四、抗原快篩有效篩查出感染者。抗原快篩有助識別早期感染者，與進行1次或2次核酸檢測比較，早期感染者連續5天都進行抗原快篩，檢測的敏感度會更高及更可靠。

香港曾試圖比照深圳實施全民強制核酸檢測，但這極度耗費資源，且隔離設施又不足。因為社區已有大量感染者，不太可能再在全民檢測中找出所有感染者而達到清零效果。因此建議全民連續5天或10天進行快篩，且可多做一次，相信快篩對中國擊退疫情也很有用。

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五、香港醫療體系面對沉重壓力，但沒有崩潰也不應崩潰。如果香港醫療體系崩潰，一定是因為「判斷錯誤、決定錯誤及資源調配錯誤」。不斷調整風險評估和分流分層機制，香港醫療系統才不會崩潰。政府也需動員私營醫療體系協助。

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六、居家隔離是好方法，若家中的防感染措施做得好，家庭成員之間傳播可以減少。在第5波中只有1/3至半數病例是家庭聚集。因為感染者釋放病毒傳播給他人的時間縮短，所以隔離時間也可縮短。

香港爆發第5波疫情是因為有患者在隔離酒店被感染，之後傳播至社區，顯示隔離時間需因應病毒特性而縮短，以減少感染風險及有效利用隔離設施。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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