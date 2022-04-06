本土+281再創新高：指揮中心稱疫情高峰還未到，將放寬居家隔離規定

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增359例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之281例本土病例，為148例男性、133例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2022）年3月3日至4月5日，其中包含125例為無症狀感染。個案分佈為新北市（115例）、臺北市（45例）、高雄市（37例）、基隆市（26例）、桃園市（17例）、新竹縣（12例）、花蓮縣（8例）、新竹市（6例）、宜蘭縣（4例）、臺中市、彰化縣及嘉義縣（各2例）、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中。

相關確診增加較多是在新北校園群聚，今增加40例，多是學生或學生家長；基隆32例、高雄場所12例，台北為類似養生會館的場所群聚，增加8例。

指揮官陳時中表示，高雄某場所、台北某場所地域性複雜，而新北校園、基隆人數持續增加。 另外有些既有的傳播鏈繼續擴大，包含桃園市舞蹈老師相關，其中5例家人為陰轉陽、台中婚宴6例、大潭電廠3例都是陰轉陽。新北社區個案，今新增2例母女，女兒為同學確診匡列陰轉陽，母親為新匡列驗陽。桃園某工作室增加快速，現在有比較控制，2例皆為陰轉陽，以往傳播鏈逐漸在控制中。

陳時中說明，桃園這起群聚基因定序出爐，是新的BA.2，與以往其他群聚的基因定序不同。目前中重症感染者沒有增加，維持5人，占0.24％，整體2061例本土病例中，輕症共2056人，占99.76％。

地方加強型防疫旅館僅剩6床，陳時中：還須2週整備

根據目前醫療資源統計，專責和負壓病床總床數為3881床，空床率仍維持65.9％，不過北部空床率則接近5成。中央集中檢疫所共6372床，空床數2874床、空床率45.1％；地方加強型防疫旅館共402床，目前空床數僅剩6床，空床率1.5％。昨（6）日指揮中心曾表示，將要求地方整備至少50家防疫旅館在地收治輕症患者，目前預計至少2週後、待一般隔離檢疫者期滿清空消毒後才能開始，但現在應該開始準備，對在地的確診者比較安心。

疫情高峰未到，將放寬居家隔離規定

另外指揮中心表示，考量近期國內疫情升溫，陸續發生感染源不明的病例，社區傳播可能有擴大趨勢，為兼顧實務需求及社區防疫安全，即日起放寬居家隔離規定如下：

居家隔離維持以「1人1室」（含單獨房間及衛浴）為原則。 倘能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。 倘家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離。 入境者於檢疫期間轉為隔離身分者，以於原檢疫地點隔離至期滿為原則，惟為降低風險，建議不適用前述1至3項規範。 請各地方政府加強衛教居家隔離者及同家戶之同住者落實相關防疫措施及清消方式，以確保國人健康。

陳時中補充，目前疫苗第1劑涵蓋率為83.49％，第2劑為78.49％，追加劑為51.01％。另青少年第1劑涵蓋率為88.3％，第2劑為80.2％，目前暫無開放青少年施打第3劑規劃。

輕症個案居家照顧規劃引發關注，陳時中表示目前有幾個問題待討論，首先是哪些條件與病況符合輕症者條件，家中其他同住者該如何處理，是否要求輕症個案1人1室或1人1戶。其次是生活協助方面，該如何結合各縣市關懷中心，持續提供確診者照顧。最後，輕症個案居家隔離期間，該如何因應大量需求提供遠距醫療服務，讓確診個案可以安心更在家養病。

指揮中心表示目前本土疫情雖然有升溫趨勢，但仍維持正常生活、積極防疫。因應未來確診個案越來越多，將簡化疫調並改採科技防疫，同時以快篩取代PCR採檢或兩者交互運用，也會將輕重症確診個案分流，只有重症會進入醫院，輕症則送往檢疫所或居家照顧。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺