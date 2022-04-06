匈牙利、塞爾維亞同日大選皆由親俄派勝出，遭諷「俄國便宜的油比烏克蘭人的血還重要」

匈牙利與塞爾維亞都在4月3日舉行大選，分別連任成功的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）均為親俄派，且多年來遭受打壓、掌控媒體的指控，奧班甚至被批評讓民主倒退。兩國均在能源上高度倚賴俄羅斯，針對入侵烏克蘭也相對持保留態度，捷克官員批道：「俄羅斯便宜的油顯然比烏克蘭人的血還重要。」

（中央社）「這場勝利如此偉大，連月球也可以看到，當然布魯塞爾也會看到。」深夜11時，匈牙利總理奧班在眾人簇擁下走上舞台，接受狂熱的群眾歡呼，勝選的笑容無比燦爛。

在烏克蘭戰爭的陰影下，匈牙利4月3日舉行4年一度的國會大選。根據初步開票結果，現年58歲的奧班領導的右翼民粹青年民主黨（Fidesz）拿下53％選票，在199席中獲得135席，順利贏得第4個任期。

不過，自從他2010年執政以來，匈牙利民主嚴重倒退。嚴格說來，這是一場自由但不公平的選戰，讓匈牙利在歐洲更加孤立。

首先，在外交上，奧班與同樣在4月3日勝選連任的塞爾維亞總統武契奇走類似路線，從歐盟市場得利，卻同時與獨裁的俄羅斯和中國走近，試圖從兩邊都撈到好處。自從擔任總理以來，奧班幾乎每一年與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面，對利用私交得到便宜的俄國能源感到自豪。

一個半月前，俄軍悍然入侵烏克蘭，難民源源不斷湧進國內，奧班還是不改立場，為歐盟的制裁背書，但沒有譴責普亭，也拒絕提供烏克蘭武器。

在選戰中，他甚至把自己塑造成和平與穩定的保證，批評反對派領袖馬基－札伊（Peter Marki-Zay）站在西方立場會把匈牙利捲入戰爭，並在勝選晚會上稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）是「對手」。

匈牙利親俄又親中，原本在歐盟就獨樹一幟，如今與波蘭、捷克、斯洛伐克等全力協助烏克蘭抗俄的中歐國家唱反調，未來將更加孤立。一名捷克官員就批評，對匈牙利來說，俄羅斯便宜的油顯然比烏克蘭人的血還重要。

在內政上，近年匈牙利民主倒退。表面上雖然是自由選舉，但奧班透過修法和調整選區等方式來鞏固權力基礎，並因壓迫多元性別族群和閹割司法獨立在歐洲備受批評。歐盟還凍結原本要撥給匈牙利的疫情重建基金，雙方隨時可能再爆發衝突。

新聞自由程度也每下愈況，媒體被強迫關門或被親政府的企業家併購，除了官方立場幾乎聽不到其他聲音，評論家因此用「奧班體制」來形容匈牙利的民主空殼。

以這次大選為例，奧班在媒體上無所不在，反對黨被全面消音，馬基－札伊在國營電視台只出現5分鐘，連上電視辯論的機會都沒有，根本是不公平的選戰。

「奧班體制」運作多年後趨於完美，即便向來分裂的反對陣營大團結推出共同候選人也無法扳倒他，只能在首都布達佩斯慘勝。

選後，馬基－札伊微笑走上舞台，一臉沮喪彷彿在苦笑，坦言自己無力打敗「12年的洗腦」。

塞爾維亞總統武契奇連任，表態與莫斯科保持友好關係

和奧班一同於4月3日競選連任的親俄派總統武契奇，則在塞爾維亞贏得58.5％的選票。根據《衛報》報導，在這次選舉中，反對派和獨立觀察員發現到一系列投票的違規行為，甚至包含暴力事件。

武契奇所屬的塞爾維亞進步黨於2012年上台以來，就逐漸打壓並掌控主流媒體，針對本次投票的疑似違規行為，該黨否認有操縱選票或向選民施壓。在同時舉行的議會選舉中，塞爾維亞進步黨拿下的42.9％選票，且從右傾政黨為主的參選政黨來看，塞國650萬選民的保守情緒仍佔主導地位。

根據《衛報》的報導，俄羅斯入侵烏克蘭，讓塞爾維亞被迫在和莫斯科一直以來的友好關係、以及加入歐盟之間做出選擇。而武契奇本次在勝選演說中指出，他計劃未來與俄羅斯保持友好夥伴關係，並堅持會在拿到歐盟成員國資格，與主要投資者俄國、中國之間保持平衡。

塞爾維亞在能源上幾乎完全仰賴俄羅斯的天然氣，武契奇曾經宣稱，兩國之間的關係讓塞爾維亞免於受到能源危機的影響。在先前國際齊聲譴責入侵行為的同時，雖然塞爾維亞支持兩項譴責俄國的聯合國決議，但拒絕加入制裁行動。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺