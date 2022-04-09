肩膀往外抬高「其中一段」會卡住疼痛，懷疑有「肩夾擠症」要看哪一科？

文：何琨棟醫師

什麼是肩夾擠症？

如果肩膀往外側抬高會有「其中一段」卡住或疼痛的感覺，就是「肩夾擠症」，又名肩夾擠、肩關節夾擠、肩膀夾擠症候群。肩關節夾擠是常見的肩膀症狀，但原因不是只有一種，所以需要仔細檢查，許多慢性的肩膀痛也可能合併肩夾擠的現象。

疼痛弧度（painful arc），是一個可以快速判別肩關節夾擠的方式。如下圖所示，肩膀在往外抬高的過程會呈現一個自然的弧形，如果在弧形的中間區段出現疼痛或卡住的狀況，就代表肩膀有夾擠的情形。

肩夾擠症原因

肩膀夾擠症候群的治療

上述的幾種狀況都可以透過超音波及動作檢測找出肩夾擠的原因，不管是滑囊的腫脹發炎、旋轉肌肌腱的損傷或肩峰的骨刺等，都可以透過高解析超音波清楚的看到，先找出造成「卡」住的根源，才能對症處理。

X光與超音波能夠檢查的肩膀問題比較：

X光：能看到肩峰骨刺

超音波：能看到肩峰骨刺、旋轉肌肌腱受傷、滑囊腫脹發炎、動態檢測肩關節夾擠（在超音波下看到夾擠發生的過程）

結論是超音波大勝。

檢查之後，就要來處理結構問題，方法如下：

超音波導引注射：如果是急性發炎導致的肩夾擠問題，透過超音波精準的注射往往能達到立即根治的效果，因為急性發炎的緩解也伴隨肩夾擠的改善；慢性的滑囊增厚或喙肱韌帶（Coracohumeral ligament, CHL）緊繃，透過超音波導引也能清楚的檢查及治療（ref. 1），蠻多慢性肩膀卡卡都屬於此類，如果你的肩夾擠已經幾個月了，強烈建議透過超音波檢查，你將可以在超音波下清楚的看到肩夾擠。

PRP注射治療：如果肩夾擠檢查發現合併旋轉肌肌腱的損傷，透過PRP注射能夠改善疼痛（ref. 2），同時搭配運動訓練調整肩膀的活動模式，對於肩夾擠的恢復非常重要。

物理徒手治療：藉由徒手評估與動作矯正訓練，能恢復肩胛骨的正確活動。

特別提醒：研究指出大部分的肩夾擠，都不需要手術或內視鏡治療（ref. 3、4）。

肩膀夾擠症候群要看哪科？

肩夾擠大部分都不需要開刀治療，特別要檢查清楚的是造成夾擠的原因，這需要透過「超音波」來檢查，所以專精於軟組織超音波檢查的復健科醫師，會是發生夾擠症就醫的首選。

改善肩夾擠的運動

研究指出一次肩峰下滑囊類固醇注射，加上總共12週的特定運動訓練（下面的六個關鍵運動），前八週每個運動早晚做一輪，後四週每個運動一天做一輪，更能夠有效減輕肩夾擠造成的疼痛並增進肩膀功能。對照組同樣接受一次肩峰下滑囊類固醇注射，搭配的是沒有額外負荷的（肩部外展、肩部內收、肩部抬高、頸部後收、上斜方肌和胸大肌伸展），每個動作重複10次，2組，早晚各一輪。

第一個運動：肩膀內收，訓練肩胛穩定度，15次，3組。

Photo Credit: 何琨棟醫師

第二個運動：訓練棘上肌。虎口朝上，將水瓶或啞鈴舉至與肩同高，再慢慢放下，15次，3組。

Photo Credit: 何琨棟醫師

第三個運動：訓練棘下肌。虎口朝上，將水瓶或啞鈴外轉至身體側面，再慢慢放回，15次，3組。

Photo Credit: 何琨棟醫師

第四個運動：訓練前鋸肌。仰臥，將水瓶或啞鈴舉至胸前，15次，3組。

Photo Credit: 何琨棟醫師

第五個運動：肩外轉訓練。上臂貼在身體兩側，將水瓶或啞鈴往外轉，15次，3組。

Photo Credit: 何琨棟醫師

第六個運動：肩膀後側伸展。30－45秒，3組。

Photo Credit: 何琨棟醫師

肩夾擠注意事項

單純熱敷對於肩夾擠的治療效益並不高，要檢查清楚造成肩夾擠的原因（透過超音波檢查）：包含肌腱、滑囊等，這些都需要透過超音波才能檢查清楚。

注射治療有其必要性：滑囊問題或旋轉肌肌腱病變造成的肩夾擠，透過注射治療都能事半功倍。

要做有效的訓練（肩夾擠六個關鍵運動）：運動絕對不是隨便動一動，經過研究證實的動作才能有效改善肩夾擠。

想更了解超音波導引注射治療，可看〈【醫學知識】超音波導引注射是什麼？接受PRP、增生療法，你一定要知道的事！〉。看完了還有問題想要了解，也可連絡我。

參考資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航