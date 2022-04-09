新生代少見的「全能型球員」周桂羽：藏不住的傳球天賦，終於在世界盃上初露鋒芒

文：跟著安迪聊運動

國中就讀的是並非傳統甲組籃球名校的新竹光華國中，在命運巧合的安排下，恰好與同為新竹人的簡廷兆各自被前南湖教練廖覎鋕相中，前往北上就讀南湖高中，一同組成極具破壞力的二代「南湖雙槍」，幫助南湖奪下隊史最佳的HBL季軍。

這時的周桂羽才漸漸開始在台灣籃壇展露頭角，大學則選擇從「鬥毆事件」升回甲一級的國立台灣師範大學磨練起，從本來就是一名能裡能外的搖擺人球員，發展出兼具組織能力的鋒線球員。

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最後一年的大四球季，周桂羽場均可以繳出12.8分、3.5籃板、2.5助攻，兩分球投籃命中率54.1％、三分球投籃命中率42.4％的成績，雖然最終仍無緣冠軍，但帶著兩屆瓊斯盃中華白國手資歷以及UBA最頂尖鋒線球員之一的頭銜，周桂羽決定投身職業聯盟、加入台北富邦勇士。

但在鋒線陣容人滿為患的富邦勇士，周桂羽的菜鳥球季幾乎很難獲得上場空間，一共僅出賽18場，獲得平均7.5分鐘的上場時間，場均貢獻1.4分、0.8籃板、1.3助攻，和同期的高國豪、林俊吉等球員相比遜色不少，但若仔細觀看周桂羽的比賽內容，其實他並未想像中的差。

193公分、95公斤的周桂羽雖沒有出色的爆發力，但是身材條件已具有職業水準，且是一名相當懂得用頭腦打球的球員，更重要的是他並不貪功，在場上處理球有著超齡的判斷力。

只可惜在同位置有林志傑、張宗憲、蔡文誠等黃金世代前輩，甚至還有洋將競爭的富邦勇士，讓他獲得的出場機會較小，但在隊內與這些頂尖前輩學習的經驗，讓他持續不間斷的進步著，而在日前的世界盃資格賽終於迎來證明自己的一役。

由於依舊受到疫情影響，以及比賽仍舊在國內季賽當中，導致中華隊此次徵召並未太順利，不過也因此給了許多年輕球員一個難得見識大場面的機會，整體陣容除了有許多職籃潛力好手外，也包含了五名大專球員，而本次最大的亮點之一絕對就是周桂羽。

三場比賽交手世界強權澳洲兩次、日本隊一次，周桂羽成功扮演除了陣中歸化球員阿提諾以外的重要得分點，繳出場均14分、3.3籃板、3助攻，兩分球投籃命中率42.9％、三分球命中率43.8％的優異成績。

其中，對上日本一戰，更是全場豪取21分、5籃板、3助攻、0失誤，差點幫助中華隊擊敗派出1.5軍的日本國家代表隊，而這一切除了有桂羽自己努力的爭取之外，也包含了富邦勇士球團的成全。

談起當時為何願意在球隊仍有傷兵的情況下，願意放行周桂羽出征中華隊，富邦勇士總教練許晉哲坦言確實是一個很大的賭注：

「第一個他有這個意願，我覺得非常好，有意願為中華隊出戰，這個非常重要，再來也是有跟他坐下來去評估，大家也知道桂羽在我們這邊上場時間沒辦法這麼多，那我們知道這次他到應該會有比較多出賽的機會，希望能讓他藉此增加一些國際賽的經驗，能夠更快速的成長。」

看到子弟兵在世界盃資格賽打出亮眼表現的許總，除了替桂羽感到開心外，也點出他在母隊富邦勇士所面臨到的重要課題，那就是不夠「果斷」。

「他在我們這邊會猶豫，跟這些老大哥配到時都有這個問題，其實在我們球隊裡，教練團跟球員之間很困難，因為大家都是不錯的球員，那你要跟學長去搭配的時候，有時候就會比較尷尬。」

「就像我在輪替的時候，我要思考怎麼去配他們，應該老老配還是老少配，還是說什麼時間讓他們上，對我跟球員來說都是個挑戰，所以桂羽他們幾個包含廷恩，一直有去跟他們溝通說，你們自己要去出手，但是他們還是會覺得這球可能要給老大哥出手，所以如何找到當中的平衡點，建立自己的信心很重要。」

「可是到了那邊去，就像他講的他反而變成老大哥了，就沒有這個問題，我覺得這個是最大的落差，不過當然很高興看到他把我們這邊練的東西有發揮出來，中華隊也幫助他很多。」

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富邦勇士總教練許晉哲從去年球季開始，就曾讓過去主打二、三號位的張宗憲，擔任球隊的一號控球，而張宗憲也在這個位置適應得相當不錯，最終更奪下首季的「年度MVP」。

除了噴射機有這樣處理球的能力之外，許總當時要藉助的就是他能夠防守對方主力得分手的能力，由於張宗憲具備鋒線球員的身材條件，所以當富邦勇士擺出這樣的陣容，也就能夠在換防上有更多的彈性，整體的身材條件也會較對手來得更有優勢，而擁有相當不錯傳球天賦的周桂羽，同樣也被許總賦予這樣的角色。

「現在的籃球一、二、三號位已經沒有分得這麼細，如果遇到我們後場被壓迫比較兇的時候，勢必鋒線就要有出來接球的能力，那桂羽以前就有這種傳球的天份，讓我看到說他明明就是可以兼顧到很多位置像宗憲這樣，那為什麼要侷限他。」

「尤其是他以前高中其實是打四號，到大學才開始慢慢轉型到三號，那如果在職業這邊你還是只能打這些位置，上場機會就會更小，文誠以前被我們訓練到一、二、三、四、五號位置都能打，所以我會希望桂羽能夠朝文誠的方向發展，他以前也是三、四號出身，傳球視野跟天份也都有，希望他可以從很多學長身上不同的地方來學習。」

儘管周桂羽在職業生涯初期獲得的上場機會，可能不比同期的其他年輕選手多，但場外所付出的努力絕對沒有比其他人來得少，世界盃資格賽的出色表現就證明了，這些日子在富邦的訓練都是相當扎實，且有吸收到自己的身上，更重要的是這些學長每一位身上都有著累積多年下來的豐富寶貴經驗，猶如寶藏般值得被挖掘。