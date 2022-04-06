林鄭在任5年，有幾多房地政策走樣走數？

林鄭月娥日前話不連任，夠鐘「返屋企」，但咪走住！其實林鄭任內嘅土地房屋政策都導致好多人無屋企返。喺林鄭臨走前，夠鐘翻一翻舊帳：

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土地大辯論自毀共識：大辯論未完成時，林鄭已架空民意「搶閘」在施政報告公佈明日大嶼。大辯論得出發展棕地這個民間共識也走數不少。

首置樓62折變8折：雖然話會參考第一個項目（煥然懿居），但第二個項目定價已經由原先嘅市價62折變做市價8折。

一手樓空置稅失縱：林鄭2020年撤回自己初上任時提出，已經寫好哂草案嘅一手樓空置稅。面對現時「暢通無阻」的立法會，林鄭就拒承諾作出重推一手樓空置稅，講明走數。這也是現時削流程目的為「加快供應」是個偽名題的一大鐵證。

居屋納米化：聲稱要改善居住空間，但限呎措施僅限於私樓，唔限公營房屋。另一邊廂卻由得居屋「納米化」越起越細，平均面積由2014年的451呎跌至2022年的382呎。今期啟德啟欣苑最細單位更加得186平方呎，近兩成單位少於200呎。

再放寬強拍門檻：自2010年發展局局長林鄭爭取減至八成，當年自己講明要「有很大的勇氣、很大的理據」先會再降低門檻，八成已經是放寬的「底線」。但到上年施政報告林鄭「輕描淡寫」咁提到要研究放寬至7成，就知道林鄭又想搏大霧。

濕地公園凍過水：本來承諾收700公頃的濕地做濕地公園，但南生圍、豐樂圍住宅發展項目上訴得直，加上蠔殼圍等選址頻頻倒泥填塘，濕地公園十劃未有一撇，成個濕地公園已經被私人發展商帶住走。

收私人地10塊得3塊：當年19年林鄭承諾會收10塊私人地起公屋，事隔3年只收了3塊。除了有兩塊地因地理條件限制而難以興建公屋，而其餘5塊就講明現階段不會收，又拒絕公佈地段的位置及詳情。當年林鄭信誓旦旦話要收地，到頭來都只是「做吓樣」。

現時林鄭「返屋企」前的四方面收尾工作，都無提到解決土地房屋問題，加上現時有咁多條舊帳，看來任期前林鄭難以「壓線」找數。

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin