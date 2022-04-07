「一條領帶救心肌梗塞」是偽科學，但「缺血適應法」的確是仍在研究中的真科學

2022年2月19日，我在LINE群組看到一個影片，標題是「一條領帶救心肌梗塞！國外盛行『缺血適應法』 」。

這個影片其實是三年多前（2018年11月27日）的中天新聞，而且已經被台灣衛福部在同年12月14日要求下架，所以原本上傳到YouTube的影片已經被刪除。但是，很顯然，還是有人如此好心腸，想盡辦法通過別的管道來分享這個「可以救回一命」的「缺血適應法」。

影片的主角是江守山醫師，而字幕上顯示他是毒物科醫師，儘管他其實是腎臟科。但不管是什麼科，江醫師說：「我們把手部用一條繩子、領帶、絲巾，給他綁，綁到我們脈搏摸不到，然後這樣持續五分鐘，這樣就可以製造足夠的缺血訊號，來幫助其他我們受傷害的器官。」

接下來，記者說：「這個方法是國外盛行30年的缺血適應法，缺血適應法很簡單，只要拿長條狀的東西，用力綁在患者的上手臂，要緊到摸不出脈搏，就這樣持續五分鐘，手掌稍微發紫，然後放開，五分鐘之後再綁，不斷重複，直到救護人員趕到為止」。

然後，江醫師說：「這個缺血肢體裡面的細胞，會釋放很多的所謂的細胞之間的信號因子，這些東西就會流到全身，尤其流到缺血的部位，讓這些細胞可以忍受缺血的傷害。」

江醫師又說：「胸悶，或一隻手一隻腳不會動，代表他已經中風了，這個急救方法它是出血性中風或缺血性梗塞性中風都可以做」。

然後，字幕就出現：「領帶能救命！『缺血適應法』美國列急救SOP」，一直到影片結束。

這個新聞出來之後的第五天（2018年12月2日）MyGoPen網站就將它定位為謠言，而之後的兩個禮拜裡一些所謂的健康網站和媒體也陸續跟進，發表所謂的打臉文章。台灣衛福部也在2018年12月14日發表〈回應「一條領帶救心肌梗塞，國外盛行缺血適應法」報導：查非科學實證之急救方法〉。

這些闢謠文章都很正確地指出這個所謂的「缺血適應法」並非「國外盛行」，也不是「美國列急救SOP」，但是，其中的幾篇文章及一些影片有引用幾位醫師，說「缺血適應法」是毫無科學根據，或只是根據30多年前沒被證實的研究。這些醫師的說法是非常值得商榷。

事實上，「缺血適應法」指的是Remote Ischemic Preconditioning（RIPC），而也有少數論文將它寫成Remote Ischemic Conditioning（RIC）。所以，這兩個醫學名詞比較恰當的翻譯應該是「遠程缺血預適應」以及「遠程缺血適應」。

這個方法的雛形是首次出現在一篇1986年的論文〈Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium〉（缺血預處理：缺血心肌致死細胞損傷的延遲），而目前公共醫學圖書館PubMed總共是收錄了大約1300多篇相關論文，包括今（2022）年還不到兩個月就已經發表的13篇。但是，幾乎所有臨床研究論文都是在探討如何用這個方法來輔助手術，而不是用來急救心肌梗塞或中風。

儘管如此，目前的確是有兩個中風急救的臨床試驗正在進行：

在西班牙進行的是〈REMOTE Ischemic Perconditioning Among Acute Ischemic Stroke Patients in Catalonia: REMOTE-CAT PROJECT〉（加泰隆尼亞急性缺血性中風患者的遠程缺血預適應：REMOTE-CAT PROJECT）。註冊號碼是NCT03375762。

在丹麥進行的是〈A multicentre, randomised, sham-controlled trial on REmote iSchemic conditioning In patients with acute STroke (RESIST) – Rationale and study design〉（一項針對急性中風患者 (RESIST) 的遠程缺血適應的多中心、隨機、假對照試驗 – 基本原理和研究設計）。註冊號碼是NCT03481777。

也就是說，雖然「一條領帶救心肌梗塞」是偽科學，但「遠程缺血預適應」（缺血適應法）卻是如假包換，目前還在進行研究的真科學。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航