外國車加95無鉛汽油是違法？馬國政府稱要嚴查新加坡車主違法加油

連結新加坡及馬來西亞的道路「新柔長堤」睽違兩年年於4月1日開放，然而馬來西亞政府在短短的一星期之內接獲7宗外國註冊車輛濫用RON95汽油（95無鉛汽油）的舉報。

近期網路流傳新加坡汽車在馬來西亞加油的照片，引起民眾及政治人物的關注與撻伐。對此，貿易與消費人事務部執法主任阿茲曼阿當（Azman Adam）在5日的記者會上回應，「若RON95汽油被不符合資格的人使用，這將影響對我國人民的供應。」他也呼籲民眾，如果遇到相關事件可以直接向貿消部投訴。

馬來西亞媒體《每日大都會》也在5日報導，一名婦女在馬國北部州屬吉蘭丹（Kelantan）與泰國邊界的多個加油站反覆加油。該名婦女被逮捕時，當局發現她的汽車內有三桶汽油，約230公升，估計總價值馬幣471.5令吉（約新台幣3213元）。當局懷疑，婦女有意將汽油走私到泰國去。

新加坡媒體《新加坡新聞網》也指出，截至2日已有22名車主違反「3/4缸油」條例，將面臨罰款。新加坡政府規定新加坡車子在出境時，必須至少存有3/4汽油量。網路上也流傳一名新加坡車主使用千斤頂讓車子前傾，就為了讓車子加更多油。

根據《光華日報》，馬來西亞貿消部部長阿歷山大（Alexander Nanta Linggi）在3日發文告稱，他已經指示該部的執法當局展開調查，並加強所有加油站的監控，尤其靠近邊境的加油站。

他也宣布，貿消部將在10日展開「監督行動」，確保商品供應充足，也保證商家遵守法規，以合理的價格出售商品。阿歷山大宣稱，「貿消部指示所有與新加坡及泰國接壤的州貿消部加強檢查，並對任何違反《1961年供應控制法令》第122號法令及《1974年供應管制條規》的一方採取嚴厲行動。

文告顯示，違規者罰款不超過100萬令吉（約新台幣681萬元），或監禁不超過3年，或兩者兼施。違規的團體或公司則將遭到罰款不超過200萬令吉（約新台幣1億3千萬元）。

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）也在臉書發文說明，95無鉛汽油受到國家高額補貼，因此是政府管控下的物品，而將補貼汽油賣給外國人觸犯《統製品法令》。他寫道，「目前，每公升2.05令吉（約新台幣14元）的馬來西亞汽油在世界上排名第11位，甚至比沙地阿拉伯、卡塔爾、巴林、杜拜、約旦和阿曼王國等汽油生產國更便宜。」

納吉表示，新加坡汽油稅相較於馬來西亞高，95無鉛汽油價格3.02新幣（約新台幣64元），而在馬來西亞每公升汽油有1.7令吉（約新台幣11.5元）補貼，若外國人灌滿40公升的RON95汽油，等同於政府將人民的68令吉送給外國人。納吉也特別強調，向外國人出售汽油的禁令是在他擔任首相時開始實施的。

對於馬國加油站加強監督的措施，《星報》訪問馬國本地汽油品牌BHPetrol委員會成員娜萊尼．伊布拉欣（Noraini Ibrahim）了解加油站真實情況。伊布拉欣透露：「工作人員難以同時兼顧多項工作，在櫃檯後方可能看不清加油站的狀況。」她也補充，以最低薪資聘請額外的員工來監督加油站將為他們帶來不必要的成本。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒