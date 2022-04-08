蔣萬安說「兩蔣為台灣民主打下非常好的基礎」，在德國這類言論就是犯罪

在德國這類言論就是犯罪

蔣萬安最近為了選台北市長，美化他所稱的祖父蔣經國及其曾祖父蔣介石的殘暴行徑，並稱這兩位讓台灣白色恐怖長達40年的獨裁者為台灣奠立民主的基礎。

個人不知他的論述基礎為何­，但他選擇性地美化「屠夫」的惡行，早已超過言論自由可以容忍的範圍。他為殺人如麻的獨裁者塗脂抹粉，在台灣這個轉型正義尚未完善的國家，或可耍耍嘴皮，頂多引來批評責罵，但在德國這樣的言論就是嚴重的犯罪行為，絕不是遂行個人政治目的而可搬弄的是非。

會在民主國家的德國立下這樣一條言論的紅線，就是要人民在享受言論自由的保護之下，也要對過去殘殺人民的歷史記下血的教訓——殘殺人類的歷史，就是錯誤而且完全沒有任何討論的空間。

會用嚴謹的法律立法，就是要維持一定的言論準則，誠然希冀德國無論歷經多久的時間，永遠要居住在德國的人民知道，這塊土地上曾有過這樣的屠殺，人們可以不用刻意去了解納粹的暗黑歷史，但是對於那段納粹屠殺人類的獨裁過往，不容輕忽、美化而混淆視聽，所以要透過法律審查一定的言論見解，這是為了要立下學習歷史教訓的最低言論尺度。

同樣，對台灣這塊土地來說，不管是什麼人來住，什麼人的子孫與任何身分，都不能漠視蔣介石是在二二八事件中，殘害上萬人的主使者，也是許許多多無辜政治犯被改判最終執行槍決的獨裁者，如果這樣的事實真相不能被清楚認知，而用其他言詞來美化他們，甚而說他對民主有貢獻，那是對台灣人民最嚴厲的侮辱，也是對當年的見證者的言語暴力與心靈殘害。

蔣的言論讓人看到，獨裁者的傳人又再度站起來了，他用被害人的血淚青春所建立的民主社會來傷害被害人，還要被害人感恩殺人的「福澤」，蔣萬安其實就是當年殘害台灣人民的共犯，他用語言暴力再度侮辱傷害台灣被害的人。

歷史是要我們學習教訓的，不是用來侮辱傷害人民與美化、洗清罪行的。

Photo Credit: 中央社

德國憲法法庭的看法

德國會訂下言論自由的道德紅線，在民主的國家一定會帶來爭議。部分年長一輩的德國人會說，他們對於希特勒（Adolf Hitler）的罪行不想多加描述，但會用另一種形式模糊地肯定希特勒。

比如他們會說：「納粹獨裁雖有不好的地方，但是德國的高速高路卻是他建造出來的，這也是一種對德國的貢獻。」或是像台灣人愛用的功過相抵性的評價他說：「如果不看希特勒所設的集中營這個面向，他可說是一個相當好的國家領導人…」或是用比較其他罪行的方式，來對比當年希特勒的屠殺，這些弱化希特勒納粹罪行的種種說法，在德國是不能隨口說的，否則就是一種犯罪，更不用說一個政治人物肯定獨裁屠殺者對民主有貢獻的這種天大謊言。

2009年德國憲法法庭對一宗美化納粹與搧動民族仇恨的違憲案釋法做說明，法官認為在德國肯定納粹獨裁屠殺的說法，是對普世價值認知的攻擊，對內具有威脅和平的潛在性。在德國之外也有可能引發嚴重動盪不安，或成為導致暴力、延展出極右派發動攻擊事件的過度階段。法官特別強調，法律並沒有規範反對一般性的國家社會主義，而「公共的和平，也並不是維護一般性消退的和平感、或是精神層面的中毒。」

台灣對於蔣的言論，至今只看到台灣基進黨人士出來對蔣萬安提出批評，說他是冷血還是無知。個人覺得這樣的批評太過輕微，因為他不只是冷血無知，他刻意說謊並且肯定屠殺罪犯的言論，除了全然漠視歷史真相之外，更是對普世價值認知的攻擊，因為他威脅到公共的和平，更有可能引發族群嚴重的對立與暴力事端。

蔣萬安高傲地認為，他流著獨裁先祖的血是高級的，對於台灣的屠殺無須道歉之外，還變本加厲地對被他先祖屠殺的受害者說，他們是受害者的恩人，要受害人感恩來選他。他把上萬台灣人與其家庭被迫害殘殺的血淚，完全無視而吃乾抹淨，本末倒置，是最嚴厲的言語暴力，也是當年兩蔣他們的共犯，如果從共犯的角度來看，把他視為獨裁屠夫的現代共犯都不為過。

身為台灣人，我們要歷史真相史實，更要有態度來處理歷史的真相，對於這種湮滅歷史真相而擁抱屠殺台灣人的人，我們現今沒有法令可以治他，但我們身為被迫害過的民主台灣子民，我們要用自己的眼認清是非黑白，才能讓獨裁歷史不再重演。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航