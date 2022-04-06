2022/04/06,
社會

市建局又「走數」：說好的玉石廣場變成四舊大石？

市建局又「走數」：說好的玉石廣場變成四舊大石？
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我們想讓你知道的是

市建局當年講明北河街會改為休憩用地，雖有承諾要提供1,500平方米的公共休憩用地，但就無規範當中的標準同設計，令只得四舊大石的玉石花園都可以輕易過關。

早前發現市建局旺角新填地街的One Soho用10年時間走數，其實市建局的空頭支票絕對唔止咁少。今次發現深水埗海壇街的重建項目愛海頌，地盤範圍食埋北河街的部分路段，承諾做公共休憩用地、配合地區特色的玉石廣場，到頭來竟然得番四舊大石的花園，亦反映出市建局一直以往「承諾」的可信度。

原意為配合西九龍走廊下用作安置玉石小販的玉石市場，市建局係2006年宣布重建時聲稱可以「增添地區特色」，打造一個「以鑑賞玉石和教育為設計主調」的廣場「玉翠坊」，又話公園會設有長660呎的卵石徑，「延伸至升高的觀賞平台」，甚至聲稱公園會仿照過往舊式唐樓外形設計。[1]

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圖片由作者提供

事隔16年，長實負責發展的愛海頌落成，但唔止說好的「玉翠坊」無影，連條款規定興建的北河街公眾休憩空間亦同當初構思相去甚遠。雖名義上有部分劃為「玉石花園」，唔止廣場變花園，最終除咗水池上的四舊大石，亦唔見有關玉石的設計。原本話為「注重健康」居民而設的卵石徑都完全消失，而聲稱會升高的觀賞平台最後只有兩級樓梯的高度，大玩社區特色的仿舊唐樓設計更加完全失蹤。

市建局當年講明被殺的北河街會改為休憩用地[2]，雖有承諾要提供1,500平方米的公共休憩用地，但就無規範當中的標準同設計，令只得四舊大石的玉石花園都可以輕易過關。市建局過往不時以「重塑社區特色」、「地方營造」（place making）等概念作推銷重建，今次油旺重建更提出將果欄一帶打造為「歷史文化生活區」。即使市建局「戴頭盔」對外聲稱設計只係「構思」，然而，這種貨不對辦的往績，到頭來只會突顯所謂「活化」、「保育」承諾往往爲「洗底」的手段。

注釋：

  1. 深水埗建玉石主題廣場（17-2-2006，政府新聞網）
  2. 城規會會議紀錄 2007年6月1日

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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