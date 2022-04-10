遊戲場設計師的兩難：要冒險也要安全，「國家標準」造成什麼樣的限制？

文：耿美惠／ 圖：境觀設計、紀惠齡

遊戲環境規劃牽涉的不是只有遊具設計的專業，而是包含兒童、遊戲行為、空間設計、法規等領域，是整合性的專業。遊戲是兒童的天性，一切的活動都是從遊戲出發，能夠設計一處讓兒童覺得好玩又兼具促進兒童身心發展的遊戲環境，是每一位從事遊戲環境的設計師對自己最大的期許。

設計師為了能設計前述的遊戲環境，從研究兒童心理、身心發展、感覺統合、遊戲行為等與環境的關係，當提出有趣多元好玩的遊戲場方案時，往往在法規的層面，出現需要妥協的地方，甚至捨棄原本的好玩構想。

筆者將從過去幾場兒童參與工作坊的觀察中，發現兒童的需求以及對於兒童身心發展有助益的方向，來對應到法規的限制，影響了甚麼樣的設計，成就了甚麼樣的景觀樣貌。



製圖：耿美惠

遊戲地景（playscape）

遊戲環境規劃設計前，應考量地域性、環境特質、自然條件、使用者需求，盡可能保留原有喬木植栽，尊重原有的使用族群，讓遊戲空間與周遭環境、步道、樹木、綠地相互融合。

使用者需求方面，包含照顧者與被照顧者之間所需的空間，也就是說，相關的服務性設施應同時被重視，為照顧者（如長者、親職）提供舒適的停留等候的環境，延長陪伴兒童的時間，兒童因而停留在遊戲場較多的時間，享受遊戲帶給他的樂趣。

兒童玩夠了、放電夠了，將有助於專注力與穩定度的提升。貼心的設計能促進親子互動，讓兒童遊戲過程中，除了肢體能力的鍛鍊、感覺統合刺激外，同時培養合作、分享與同理心。在少子化的大環境下，藉由良好的遊戲環境營造，將能大大促進親子互動、社交學習能力，甚至利用多元路徑與設計，提供冒險的可能，讓兒童在遊戲中學習面對風險的能力。

法規的限制

國內的標準由於沒有相關的基礎研究數據，無法自訂標準，於是公共兒童遊戲場標準主要引用自ASTM美國標準，規範遊戲場安全設計、安裝及性能之標準，目的為降低使用者受傷造成之危害、危及生命或失能的傷害。

公園綠地中最常參考的CNS國家標準為CNS12642、CNS12643，CNS12642明訂公共兒童遊戲場設備之相關設置標準，包含材料製造、性能要求、出入要求、設備、安裝、遊戲場規劃、維護⋯⋯。

以現行CNS12642:2016版來說，設備設置標準列出15項（包含平衡木、攀爬架、上肢體運動設備、滑桿、滑梯、鞦韆、擺盪式閘及門、旋轉木馬、滾軸滑梯、蹺蹺板、彈簧搖動設備、滾木、軌道車、頂蓋、梅花樁），這15項規定，成為過去一年來，檢驗公司對於檢驗的依據，若超出這15項以外的新式遊戲設備項目，則成為檢驗公司不敢驗的遊戲場，原因是沒有檢驗依據可遵循。

因檢驗公司的專業判斷意見分歧，導致設計者在設計階段，與施工完成後實際檢驗產生落差，被判定不合格時，則需敲掉重做或需修改，兒童在遊戲的豐富性或多元性、效益也可能因此打折扣，這個過程成為業主、設計師、施工廠商的夢靨。

標準擴大解釋的情形，導致遊戲場設計即將面臨遊戲場環境塑膠化、罐頭化、缺乏挑戰性、多元性，遊戲地景當中的石、草、花、樹不易融入於遊戲環境之中。

近年來特色遊戲場興起，非常多設計師以地景出發，設置與地形結合的遊戲空間、新式遊具等，遺憾的是，某些設施被檢驗單位擔心可能具有風險或找無標準之依據而無法檢驗（如雙滑桿、連續設置的彈跳設備⋯⋯）。形成在檢驗時的氛圍是符合標準就是保障安全，不容許兒童有任何受傷情形，只要有受傷、拋飛就是不合格的認定。



製圖：耿美惠

舉例來說，滑梯設計，標準明訂滑梯出口的使用區不可與其他設施重疊，也有明訂滑出段的長度是28CM以上，設計師則依據滑梯材質、坡度、遊戲特性去調整滑出段的長度，這就表示滑出段的設計就可因應環境條件、設施材質、坡度、造型進行彈性設計。

然而卻出現檢驗爭議，認為滑梯的末端設計不可使人拋飛（孩子不能溜出滑道，每一次都要完美降落），若拋飛出去則為不合格認定的聲浪。

滑梯的滑速除了坡度、材質之外，使用者的衣著材質是否絲滑、使用者的體重也是變因，面對風險，我們是不是可以藉由擴大使用區、鋪面材質等來因應調整？而非直接否定，列為不合格的定義。

若如此擴大解釋、甚至列入2021新版的草修標準中，將兒童置於絕對安全無風險的環境之中，是否抹煞了兒童嘗試、修正自己肢體以面對下一次的挑戰的能力？

想必將來，對主管機關來說，選用多元、新穎的遊具反而橫生枝節，乾脆採用最傳統的塑膠罐頭遊具，以符合檢驗標準，忽略了適度的風險，可以增加兒童面對挑戰、應變保護自己以及面對失敗挫折的能力，導致只見對於「遊具」的檢核，直接阻斷兒童的探索機會，不考量兒童身心發展、環境整合的重要性，兒童在其中無需冒險。

更重要的是，這些遊戲設施的設置通常都屬於單一動線，訓練小朋友按照大人的設定，在安排好的規則中進行安全無害的遊戲。使得原本遊戲場設計中所重要的「冒險」被「安全」所壓下了，兒童在沒有風險的遊戲場中缺乏自由探索、學習成長的機會。

遊戲場設計中主要考慮的風險

遊戲場設計時須全面思考可能的風險，其中主要考慮的風險有墜落傷害、誘陷問題、使用區等，每項遊戲設施都因設備高度、使用功能而有「使用區（use zone）」的規定。有些設備屬於較容易發生衝撞危險的，使用區就不能重疊。