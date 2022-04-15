【書評】《嚴家祺回憶錄》：親身參與中共失敗的政治改革，體認毛鄧江胡習都是一體的

一石未含精衛老：1980年代夭折的政治體制改革

中學時代，我讀到嚴家祺的名著《首腦論》驚若天人，大概這是我讀的第一本由當代中國的政治學者原創的政治學著作。嚴家祺原本是學物理的，後來轉向哲學，又轉向政治學，是中國社會科學院政治學所的創建者之一和第一任所長。他原本期望安靜地從事學術研究，讓政治學這個在中國斷裂了30年的學科死而復生。

然而，政治學不可能與現實政治脫節，嚴家祺半推半就地以學者身份參與1970年代末以來中國的政治體制改革，卻沒有想到這場改革居然以六四屠殺告終，改革成果一夜之間煙消雲散，而他被迫踏上流亡之路。

逃離中國三十多年、80高齡的嚴家祺寫出了七百多頁的回憶錄，前半部記載了風雲激蕩的改革時代的成與敗。作者秉筆直書，如實寫來，提供了若干作為當事人和親歷者的第一手史料，在近年來先後問世的趙紫陽回憶錄、鮑彤文集、陳一諮回憶錄、吳偉回憶錄之外，又增加一個新的視角。

嚴家祺參與了政治體制改革若干規劃，他進入政治核心有一個戲劇性的轉折點：趙紫陽的秘書鮑彤多次拜訪嚴家祺，遊說他去中南海政改辦工作，「說這是趙紫陽給鄧小平的信件中提名我去的，要我到中南海他的辦公室看這封信。到中南海他辦公室後，信件上有鄧小平看過的記號，鄧小平表示同意。」

當時，有「左王」之稱的鄧力群在書記處的會議上表示反對，認為嚴家祺與西單民主牆有關係。趙紫陽說：「我提名嚴家祺進政治體制改革辦公室，是考慮他是政治學研究所所長。」

1986年鄧小平提出要進行政治體制改革，建議趙紫陽組織一個班子，設計政治體制改革方案。鄧小平不讓總書記胡耀邦主管政改，卻讓國務院總理趙紫陽主持，趙紫陽對這一安排「不明白」，但在鄧小平的催促下，提出組建五人小組，由趙紫陽、胡啟立、田紀雲、薄一波、彭沖五人組成；政改辦是五人研討小組的辦事機構。

趙紫陽在給鄧小平、胡耀邦、李先念、陳雲的信中寫道：「這個辦公室，由鮑彤、嚴家祺、賀國光等同志負責。」盧躍剛在《趙紫陽傳》中認為：「這個班底有爭議，焦點是三個人物：鮑彤、嚴家祺、陳一諮。」這三個人物一直被左派緊盯，指責為自由化份子，為趙所庇護。嚴家祺在其中所起的作用，如同清末戊戌變法時譚嗣同等軍機章京，級別雖不高，影響力卻很大。這一場改革的失敗，與戊戌變法的失敗如出一轍——觸及了既得利益集團的奶酪，他們便殊死反撲，將改革扼殺在搖籃中。

嚴家祺等人在政改方面的努力只取得有限進展。比如，他提出建立國家公務員制度，1988年全國人大通過國家公務員制度方面的一些法律，開辦行政學院。但是，沒有多黨制和普選，公務員制度改革只能是技術上的修補——直到今天，中國絕大多數公務員都是黨員，擔任黨職的黨員也都是「吃財政飯」的公務員。

又比如，嚴家祺呼籲將人大議會化，在各類官方操縱的選舉中實行一定比例的差額選舉，在十三大的選舉中，一心爭奪總書記大位的「左王」鄧力群，卻意外地落選中央委員，李洪林在《中國思想運動史》中評論說：「一向奉行毛澤東『集中指導下的民主』的中國共產黨，剛剛把束縛黨員手腳的選舉制度放鬆了百分之六，就被下面的『民主』犯上作亂，造了『集中』的反：把領導上安排的人給選掉了。」

但是，這些成果都是曇花一現，因為執掌最高權柄的鄧小平並不是要啟動真正的政治體制改革，比如多黨制、三權分立和普選等，鄧最在意的還是用專政維持的穩定，用盧躍剛的話來說就是：「如同毛把社會主義與極權主義擰在一起，鄧把政治改革與堅持四項基本原則、反對資產階級自由化擰在一起。」

將以天下為桎梏：中華人民共和國其實是君主國

1970年代末以來的中國社會，在左右之間搖搖晃晃、步履蹣跚。文革剛結束，嚴家祺即發表《王朝循環原因論》等文章，指出王朝政治的根本特徵：「一是國家最高權力最後集中在個人手裡，二是這個人是終身任職的。文化大革命表明，中國實際上存在著一個集中在個人手中的最高權力，這一權力既不容分割，又不可轉讓。當代中國的政治長期以來是圍繞著保持、鞏固這一最高權力而展開的。」這種文章和觀點，四十多年後的中國不可能公開發表。

嚴家祺的某些觀點得以發表、傳播乃至被廣為接受，得益於當時高層權力鬥爭的背景，正如嚴家祺所說：「華國鋒的最高權力正在消亡，這個時候，攻擊王權、王位，發表這樣的文章，無人批評。」但一旦鄧小平取代華國鋒、牢牢掌握最高權力，就立刻翻臉、下令禁言了。

在中南海工作，使嚴家祺比一般知識分子更能看到高層決策過程，對中共政權的本質有了深切的認識，他發現「中華人民共和國實際上是新王朝」。那麼，如何讓這個專制帝國轉型為民主共和國呢？

去國之後，嚴家祺的思想和著述圍繞此一主題展開：中國不是共和國，所以需要重建共和。他認為，從中國的現實來看，「帶有邦聯特徵的聯邦制」將是中國國家結構的最好選擇。他鼓吹新憲政運動、第二次新文化運動，落實到制度建設層面，就是聯邦中國的構想。

嚴家祺對聯邦和邦聯制度的研究，在華語思想圈中有其超前性。這些思想，或多或少地回流中國，成為劉曉波等起草的《零八憲章》的組成部分。據說，胡錦濤看到《零八憲章》後震怒、下令抓捕劉曉波，是因為其中聯邦制的設想。