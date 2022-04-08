Sponsored 2022/04/08,
【動畫】帶你探索全家便利商店代表性的40件好事
Photo Credit：TNL Brand Studio
我們想讓你知道的是
全家便利商店不斷追求創新與突破，不只積極研發創新產品，也發起許多社群互動、社會公益。如今終於要邁入4000店里程碑，正是時候細數全家好事有哪些。
自1988年來台深耕至今，全家便利商店終於正式開幕第4000店，並持續坐穩「超商雙雄」之一的位置。一直以來，全家不斷追求創新與突破，不只研發創新產品回應消費者需求，也高度連結在地社會，發起許多社群互動或社會公益的行動。
全家展店4000間的同時，我們也挑選近年來全家代表性的40好事，包括：
- 好吃：熱門美食口味升級，只有全家才買得到的獨家商品有哪些？
- 好酷：超人氣品牌聯名，意想不到的殿堂級品牌就在全家！
- 好心：發揮企業影響力做公益，全家這樣用愛心發揮創意！
- 好買：超好用的全家App，大家跟上了嗎？
- 好玩：朋友們都在瘋的時事與快閃，原來就在全家！
將全家好事全都報，回顧全家為台灣消費者帶來的美好回憶，也一同期待下一次的好事發生。
延伸閱讀：
【圖解】全家便利商店邁入第4000間！40件好事全都報（上）
【圖解】全家便利商店邁入第4000間！40件好事全都報（下）
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