【動畫】帶你探索全家便利商店代表性的40件好事

自1988年來台深耕至今，全家便利商店終於正式開幕第4000店，並持續坐穩「超商雙雄」之一的位置。一直以來，全家不斷追求創新與突破，不只研發創新產品回應消費者需求，也高度連結在地社會，發起許多社群互動或社會公益的行動。

全家展店4000間的同時，我們也挑選近年來全家代表性的40好事，包括：

好吃：熱門美食口味升級，只有全家才買得到的獨家商品有哪些？

好酷：超人氣品牌聯名，意想不到的殿堂級品牌就在全家！

好心：發揮企業影響力做公益，全家這樣用愛心發揮創意！

好買：超好用的全家App，大家跟上了嗎？

好玩：朋友們都在瘋的時事與快閃，原來就在全家！

將全家好事全都報，回顧全家為台灣消費者帶來的美好回憶，也一同期待下一次的好事發生。

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【圖解】全家便利商店邁入第4000間！40件好事全都報（上）

【圖解】全家便利商店邁入第4000間！40件好事全都報（下）