再談「雙語國家」迷思：我們到底在追求什麼樣的「全球化」英語教學？

文： 黃涵榆（國立台灣師範大學英語學系教授）

近來政府在強化國家競爭力、增加就業優勢等考量下，宣示推行「雙語國家政策」，影響層面擴及各級學校英語教學、觀光、企業等。

事實上「雙語國家政策」在大張旗鼓宣揚之前，各級學校早已推動包括雙語實驗學校、數位英語教學等相關計劃與業務，被選中的標竿大學更是砸下大筆經費，不分科系實施EMI （English as a Medium of Instruction）全英語授課，蓄勢待發期望能在國際學生招生開出紅盤。

沒錯，為了配合政策，即使是台文系、中文系也要開設全英語課程。

頗令人玩味的是，英（外）語文系所似乎自然而然地成為「雙語國家政策」的規劃者與推動者，或是大家習慣逆來順受，教授們承包各種預算規模龐大的相關計劃也已非新聞。

然而，包括江文瑜、許慧如等主張台灣本土語言與歷史主體性的學者們，已對此政策忽視英語與殖民歷史經驗淵源、擠壓國家語言發展、「雙語國家」獨尊華語提出批判。

從筆者從事語文教育與人文學研究二十多年的經驗來說，暫且不談「雙語國家政策」如何衝擊本身就有諸多問題需要解決的國家語言發展政策，以及「雙語國家政策」是不是一個正確的命名，在這個政策下的英語教學欠缺階段目標分明與銜接性的通盤考量，更根本的是，英語學習的本質與理想的樣態，在各種論辯中也還沒有被充分討論和得到充分理解。

在談論目標前，不能缺漏的思考

回顧整個台灣英語教育與教學政策實施的歷程，在雙語國家和全英語教學政策之前，早已有包括2001年開始的國小英語教育政策、2003年「挑戰2008」國家發展重點計畫、2006開始的「邁向頂尖大學計畫」等等。

這些政策雖有其個別的實施細則，但是都以培養國人英文溝通能力、提升國人國際觀、加速台灣國際化、強化國家競爭力為共通目標，和雙語國家的政策目標大同小異。

現今台灣的英語教學需要檢視的面向頗為繁雜，涵蓋教科書與教學方法、使用英語的生活情境、城鄉差距等，非本文的篇幅能妥善處理。

但筆者必須指出，諸多的英語教學政策與實務似乎都把「國際化」、「國際競爭力」與「全球化」當作無庸置疑的目標，甚至學校治理也都引以為圭臬，真的該這樣嗎？什麼是「全球化」？誰的全球化？有哪些複雜的政治、經濟、文化甚至意識形態面向？全球化一定是好的，一定是對的嗎？

長遠來說，如果英語教學不能引導學習者對這些問題有深刻的思考，而只是一味強調就業市場的競爭，將語言學習導向求職技能，學校是否因此淪為求職訓練所，是否間接鼓吹人文藝術學科或基礎理論無用論？到底什麼才是具有積極意義的英語學習？

當我們說全球化，莫忘背後榮與哀

「全球化」（globalization）一詞通常被用來描述在上個世紀後冷戰時代的政治、經濟與文化現實，其含義隨觀察的角度而異。它可以描述更為頻繁與快速的連結與移動，時間、地理、政治、經濟、文化各種疆界被跨越，也可以指類似蘋果電腦、麥當勞、星巴克、IKEA、TOYOTA等跨國企業。

而英語延續先前的殖民主義歷史，伴隨著全球化情境（特別是美國文化霸權），在人口佔約八億的七十五個國家享有官方或主要語言的地位，成為全球媒體、商業與教育最通用、最強勢的語言。英語不再只是英格蘭、美國、澳洲等國的國家語言，英語不再只是英語，而已變身為「全球語」（Globish）。

「天下沒有白吃的午餐」，「全球化」並非一個中性價值的詞彙，它所描繪的也不是普世繁榮的時代。

在這樣的時代裡，勞動力必須具有生產效益，個體被要求不斷與時俱進自我增能，扮演起企業家的角色，以經營企業的方式讓自己的生命增值，包含語言能力、學歷、證照等等。

用學術語言來說，個體成了企圖極大化獲利、依照現實理性不斷計算、回應環境變數來修正自己行為的「經濟人」，也是實質上和象徵層次上的「債人」，或疲於奔命的「窮忙族」。這些都是跨國企業榮景底下的隱藏版全球化。

為什麼我們應該捨「印地安人」而改用「美洲原住民」（Native Americans）？感恩節（Thanksgiving）傳統涉及什麼樣的種族偏見？《魯賓遜漂流記》隱含著什麼樣的白人中心主義？迪士尼動畫經常呈現什麼樣的性別刻板印象？更根本一點來提問，作為全球霸權語言的英語如何影響甚至決定我們的世界觀？乃至於我們在英語教學的過程中應該如何融入必要反思？

請再一次問自己，到底追求什麼

筆者希望讀者們不會覺得以上的提問太過高深或事不關己，我透過這些問題要強調的是學習英語（任何一種語言）都不只是背單字、懂句型和文法、精熟聽說讀寫技能。

語言從來都無法自外於差異、衝突、排除和壓抑（我把這些統稱為「他者」），語言習得很重要的一環就是去發掘、理解與表述語言中的他者，這樣的過程甚至可以說是公民社會和民主體制的核心，否則我們只是在訓練一批又一批的學舌者、語言機器人或「流利草包」（fluency dupe，泛指說個不停、好像很會說但內容空洞者）。

我無意、無能、也不認為任何人有資格給出英語教學的絕對標準，我只是強調反思或破除迷思的必要，包括量化或分數導向的英語學習，因此我極力反對以任何一套檢測系統來做為入學或畢業「唯一」的語言能力標準。

一個積極深刻的語言學習應不斷朝向語言中的他者，開展無法量化、不應該量化、不見得讓人發大財或符合經濟效益的面向，包括對語言文字與情感的感受力、藝術與文化鑑賞力、公民意識、哲學反思等等。

在我們走向雙語國家的新前景之際，我們是否已有妥善規劃、循序漸進，將這些面向融入各個階段的英語教學之中？要不然我們到底在追求什麼樣的「全球化」英語教學？