斯里蘭卡26名內閣部長集體請辭，總統、總理兄弟如何解決民怨爆炸的經濟危機？

斯里蘭卡爆發了自1948年以來最嚴重的一次經濟危機，目前陷入物價高漲、民生用品短缺、輪流停電的窘境。斯里蘭卡民眾不滿政府處理國家經濟危機的方式，3月31日群起示威，試圖闖進總統府。執政黨為解決日益升高的經濟危機，4日宣布除總統和總理之外，內閣26名部長在深夜的一次會議上遞交了辭呈。

是什麼導致了經濟危機？

《CNN》報導，自1948年斯里蘭卡獨立以來，這是他們面臨最嚴重一次的經濟衰退，嚴重的通貨膨脹導致基本商品成本飆升。總部位於可倫坡（Colombo）的智庫「Advocata Institute」主席賈弗吉（Murtaza Jafferjee）表示，在過去10年中，斯里蘭卡從外國借了巨額資金來資助公共服務。然而因為季風帶來的天災，和政府禁止化肥導致收成下降，斯里蘭卡經濟受到重創。2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）使斯里蘭卡經濟雪上加霜。

面對巨額赤字，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）大幅減稅。 但此舉反而打擊了政府收入。這促使評級機構，將斯里蘭卡的評級下調至接近違約水平，使該國失去了進入海外市場的機會。 斯里蘭卡隨後以其外匯儲備來償還政府債務，影響了燃料和其他必需品的進口，導致價格飆升。

對人民的影響

這使高度依賴進口的國家，不再有足夠的外匯儲備購買食品和其他基本商品，《BBC》報導斯里蘭卡的人民一直在遭受長達13小時的停電，嚴重的通貨膨脹以及食品和基本商品的短缺。隨著停電時間愈來愈長、加油站燃料耗盡，愈來愈多人走上街頭抗議。

「人們買不起日常的大米和他們的基本必需品，他們不能坐公共汽車上班、上學。」一名抗議者告訴《BBC》。

抗議活動

街頭示威從3月底開始，但在這幾天愈演愈烈，甚至有抗議者和警方爆發衝突，3月31日數百名抗議者試圖闖進總統宅邸，總統拉賈帕克薩4月1日宣布國家進入緊急狀態，隨後實施36小時的宵禁。當局下令封鎖臉書（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）、Instagram以及WhatsApp等社群平台。

《半島電視台》報導，警方1日在西部省再次實施宵禁，涵蓋首都可倫坡，並擴大前一晚設置的禁區。當晚稍早時，數10名人權倡議人士持手寫標語與油燈，現身首都繁忙的十字路口展開抗議。一張標語寫著：「拉賈帕克薩該下台了。」還有標語寫道，「停止貪腐，拉賈帕克薩回家吧。」

除了可倫坡外，斯里蘭卡多個地方爆發抗示威，包含南部的加勒（Galle）、馬塔拉（Matara）和莫拉圖瓦（Moratuwa）等城市。《FT中文網》今（6）日指出，斯里蘭卡已解除緊急狀態。

內閣和斯里蘭卡的下一步

《路透社》報導，拉賈帕克薩在4日解散了內閣，另有41名國會議員退出執政聯盟成為獨立議員，使得執政聯盟失去國會225席過半所需的113席多數。

《 印度斯坦時報 》指出，除總統拉賈帕克薩和他的哥哥總理馬欣達（ Mahinda Rajapaksa ）外，其餘26位內閣部長都下台。「所有部長都提交了辭職信，以便總統組建新內閣，」斯里蘭卡教育部長古納瓦德納（ Dinesh Gunawardena ）說。

拉賈帕克薩最小的弟弟、財政部長巴茲爾（ Basil Rajapaksa ），拉賈帕克薩的哥哥、農業部長查馬爾（ Chamal Rajapaksa ），以及馬欣達的兒子、體育部長納馬爾（ Namal Rajapaksa ）都辭職了。

斯里蘭卡正在向國際貨幣基金組織（IMF）以及中國、印度等大國尋求幫助。《Economy Next》指出， 國際貨幣基金組織證實，它將很快開始與斯里蘭卡就潛在的貸款計劃進行談判。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺