馬斯克持有推特9.2%股份超越創辦人，「美國輿論」背後參雜「中國因素」？

4月5日，知名社群媒體推特（Twitter）表示，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）將加入Twitter董事會，並且持有該公司9.2%的股份成為大股東，一舉推升股價大漲近3成，而外界直指「中國因素」才是馬斯克入主推特的主因。

馬斯克持有推特9.2%股份超過創辦人

前（3）日美國証券公告中，馬斯克稱，截至3月14日，他持已經持有近7350萬股Twitter股票，按照今（5）股價計算，價值達到37億美元（新台1036億元）。

早在馬斯克披露這些持股前，曾經多次批評推特強調：「言論自由對於一個正常運作的民主國家至關重要。」

他也在推文中向多達8千萬的追蹤者發起投票，詢問群眾推特是否有盡到言論自由的義務，結果有近7成民眾回答「否」，甚至放話要創建一個新社群媒體。

不過令市場意外的是，馬斯克不但持有推特股票外，持有數總數還超過了推特聯合創辦人、執行長傑克多西（Jack Dorsey）以及Vanguard集團（The Vanguard）等大投資者。

針對馬斯克強調言論自由，卻又入主推特董事會的行為，《日經亞洲》報導稱，他的行為相當矛盾。研究調查公司AB Bernstein分析師Mark Shmulik直接比喻，他（馬斯克）從汽車後座，移到了前座，還很可能是司機（主導推特策略）。

然而，本次馬斯克入主推特引起了美國證券交易委員會（SEC）的注意。根據美國法規規定，當投資人持有1家公司超過5%必須提交一份監管文件，而馬斯克卻遲遲未交。

根據過去經驗，SEC曾經對超過繳交期限的人採取法律行動。律師向《華爾街日報》透露，馬斯克按照法規必須在持有股票的10天內申報，不然可能在近日受到SEC起訴。

馬斯克對Twitter投資，中國因素引起各界注意

Sullivan & Worcester LLP律師事務所的合夥人Howard E. Berkenblit說，監管單位會開始調查馬斯克的推文，有沒有試圖暗示，或相關改變Twitter控制權的計劃。

Howard E. Berkenblit強調，馬斯克也可以反駁，他的那些推文只是表達意見，並無法影響推特的運作。Berkenblit說，SEC可以依法向他提問和解釋。

至於，馬斯克為何入主推特仍眾說紛紜，但顯而易見的是推特對他財富的成長非常有限。推特於2021年第4季，主要獲利來源廣告業務，低於分析師預期的14.3億美元。

另外，可貨幣化的每日活躍用戶（mDAU）或廣告觸及用戶雖然增加至2.17億，但低於普遍預期的2.185億。

眾所皆知，馬斯克和中國關係匪淺，「中國」可能是最大因素。《華爾街日報》強調，近日已經有部分美國國會議員對馬斯克和中國間缺乏明確的界限，感到憂心。

去年，市場曾傳出馬斯克有意在北京或上海擴大投資，一方面穩固電池原料供應外，再擴大於中國市場占比，進一步興建設計和工程中心，甚至尋找專屬於中國的設計總監，迎合中國市場的需求，打造出專屬於當地的車款。

國際政治研究員David強調，企業控制媒體都不是以營利為目的，本次全球首富入主推特，有可能意在維護自身企業形象，所作出的重大決定。

他說近年來美中問題，已經成為各企業考量的重點，為了避免「美國輿論」演變為影響特斯拉的隱憂，馬斯克本次進一步掌控推特，為自己的企業增加更多籌碼，而未來推特內容是否有變化，還有馬斯克是否持續入主各大媒體組織，將成為未來觀察的重點。

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核稿編輯：翁世航