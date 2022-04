別認真，只是說笑——笑話中的哲學

文:︰MK Kong

最近與好青年荼毒室的讀者談及冒犯笑話的倫理問題,小弟特別找回一篇曾得過牛津某個實踐倫理學獎的哲學文章,作者賀加斯(Raphael Hogarth)談到一個問題︰「道德會較為容許好笑的冒犯笑話(offensive joke)嗎?」他的答覆是「會」。他之後選了專攻法律,足見其人確具實踐智慧。

我得知這結論時並不感意外,因為聽到好笑的笑話自然會開心,而「某行動使人快樂」當然屬一個至少表面上(prima facie)成立或某程度上(pro tanto)成立的理由去支持該行動。不過,最後笑話道德與否還要看其他考量。冒犯笑話就是有機會冒犯人,所以至少同時有使人快樂與使人痛苦的考量,判斷者還是須要跟據具體情況去衡量行動帶來的快樂還是痛苦多。因此,我與作者都會認為其實不能夠一刀切地指所有冒犯笑話都是錯,或者反過來說所有冒犯笑話都無問題。

甚至乎,同一個冒犯笑話在不同語境脈絡下亦可以有不同的道德判斷。舉個例,哥漢(Ted Cohen)在其《Jokes: Philosophical thoughts on joking matters》中提到一個他認為令他與大多數人都心煩(disturbing)的笑話︰

一個路人如何在街上被一班黑人截停而逃過輪姦?他扔了個籃球給他們。

(How did a passerby stop a group of black men from committing a gang rape? He threw them a basketball. )