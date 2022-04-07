從奧斯卡「巴掌事件」到台灣喜劇圈「K龍事件」，媒體審判與公審文化是否助長網路霸凌？

文：顏婕儒

爾後提起2022年的奧斯卡頒獎典禮，會被回想起的可能不再是獎落誰家，而是頒獎時發生的驚人一幕——威爾史密斯（Will Smith）上台賞了克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌。而此事件也意外燃起台灣喜劇圈的舊帳，使得龍龍再度被炎上。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國喜劇演員克里斯洛克在擔任奧斯卡最佳紀錄片頒獎人時，對台下的潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）開了一個光頭的玩笑，卻引發威爾史密斯的護妻之心，當場上台賞了克里斯洛克一巴掌，回座位後更是繼續對著台上生氣地說道：「別用你的髒嘴說我太太的名字！」

在全球播送的頒獎典禮上，這樣戲劇性的一幕，理所當然地成為媒體爭相報導的新聞。

對此，台灣知名的喜劇演員曾博恩也在臉書上發表自己的看法，「威爾史密斯的這一拳，讓大家都知道玩笑絕對不能亂開，不然真的會被揍。我認為克里斯洛克今後應該也會謹言慎行，只開沒有雙臂的人的玩笑。」言論一出，媒體如同鯊魚聞到血腥味一般，直指「博恩爆地獄哏：以後只開沒有雙臂的人玩笑」，甚至引來身障聯盟的回應。

事發至今，討論是非對錯好像已不再是重點，誰的後果比較慘、能得到更多的點閱，成為嗜血媒體下的犧牲者。

「媒體審判」一詞較常用於犯罪報導中，雖然此事件並不會造成干預司法進行、影響行刑的判決等相對嚴重的結果，但威爾史密斯遭傳影帝獎座恐被追回，甚至可能面臨到六個月有期徒刑或10萬美元的罰金，如此震撼的消息，媒體必然會在標題上大做文章、博人眼球。

不過，可能因為風俗民情不同，台灣的風向其實並不全然倒向克里斯洛克一方，端看網友的留言，也有不少人在探討玩笑話的限度。但在各大新聞報導上，紛紛以「最爆裂影帝」、「失控揍人」等字詞形容威爾史密斯，甚至挖出過往他被烏克蘭男記者強吻時也曾出手打人，表明他已非初犯。各種強烈的字眼、忽略前因後果，威爾史密斯就如同被定罪一般，成為第一個因暴力失去資格的奧斯卡影帝。

台灣喜劇圈前些陣子也發生在《炎上BURN》時，老K對龍龍開了在表演前說好不提的不當玩笑，當時也造成不小的風波。奧斯卡巴掌事件發生後，龍龍重提往事發文道：「當初應該衝上台揍一拳的，而不是躲起來哭，大家就會說『好帥！真・女拳』。」此舉再度點燃戰場，不少知名的喜劇演員相繼發文，暗諷龍龍沒資格自比為威爾史密斯，媒體更是如獲至寶的大肆報導一番，形容喜劇圈群起圍剿。

龍龍《 回應最近風波 以及經紀人康姐還原事情全貌》影片截圖

若先不把媒體往嗜血的方面想，或許報導能夠推動公眾討論，讓真相在雙方辯駁中得出，也不論龍龍到底有沒有資格自比為威爾史密斯，這樣的公審儼然已形成網路霸凌，而媒體的報導是不是更助長此風？

上述兩件事好似都沒有真正的善與惡，但在媒體審判與公審文化下，或許本無真正的受害者，卻讓特定一人成了被砲火攻擊的對象。要如何在促進公眾討論之餘兼顧不肆意審判，是當今網路發達的世代應該去面對的問題。

推動公眾討論本不是壞事，但討論到什麼程度並非媒體可以控制的，到最後可能會造成當事人的傷害，亦或是非相關人士遭受波及，這樣失控、失序的情況應該不是媒體人所樂見、也絕非媒體的本意。

但求快的新聞報導容易將事件去脈絡，使得對錯非黑即白，此作為到底是促進討論還是加深對立，媒體正義到底何在？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航