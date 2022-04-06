香港晚報：李家超請辭望選特首，據報或「特快批核」

1）李家超辭職選特首

政務司司長李家超宣布辭去職務，並表示若獲中央批准，將參與今年特首選舉。

李家超感謝特首林鄭月娥委任他為保安局局長、政務司司長，也感謝公務員團隊的盡忠職守，「Serving Hong Kong is a glory. I shall begin my leave」。

記者會不設問答環節，但會後仍有記者問「你是否唯一被中央祝福的參選人呀？」，惟李家超未回答便離開。

全國僑聯副主席盧文端下午回應記者提問時說，李家超是候任行政長官的好人選，並指他擔任司長職務做得不錯，為人亦比較「硬淨」。盧文端說，如果李家超向他爭取提名，他會給予對方。

《香港01》今引消息指，預料李家超會獲國務院「特快批核」辭職，並在日內宣佈參選，比林鄭2017年所需的時間更快。該報又指，本次特首選舉很可能採取「一人模式」，即僅1人可成功入閘。保安局局長鄧炳強同日在林鄭抗疫記者會表示，享受出任保安局長，會專注目前工作。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

2）鄧建華等6人涉煽動罪被捕

警方國安處今拘捕扣留4男2女，指他們涉「作出具煽動意圖的作為」。警方指調查顯示6人涉在去年12月至今年1月旁聽法庭聆訊時作故意滋擾，影響司法莊嚴和法庭運作、引人對香港司法憎恨、藐視或離叛。

多間港媒消息指被捕人士包括職工盟前副主席鄧建華、公民記者蕭雲龍（蕭雲）。 警方表示已根據法庭手令，搜查6人住所，檢走涉案物品，包括「串謀到法庭作出滋擾行為的記錄」。

《星島》去年報導指律政司外聘大律師，被旁聽人士「言語攻擊」或「被起底」。該報今指相信拘捕與相關事件有關。

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3）728上環衝突13人判42至48個月

2019年7月28日上環遊行發生警民衝突，多名示威者被捕，44人被控「暴動罪」，被分3案處理。今日西九龍裁判法院宣判其中第3宗涉15人的案件，除1名認罪的被告外，14人被裁定罪成。

控罪指，15人於上環一帶參與暴動。法官練錦鴻指，被告當日穿類似衣著、裝備，在場派物資、指揮人流及設路障，可見暴動由組織安排，涉共同參與目的；事件中示威者襲擊執法者，未造成傷亡並非因示威者節制，而是因警方策略嚴謹。

法官練錦鴻指事件滋擾公眾、破壞香港聲譽、損壞商戶設施，也令社會進一步分化。他續指，示威者崇尚民主自由，卻演變成專制，扼殺討論空間，反令香港自由收窄。練官表示，因本案被告均非「十惡不赦」的人，法庭在判處年青人時往往感到困難；惟相信「別有用心」之人影響他們參與這場「血腥嘉年華」。他感嘆每人都要為行為付出代價，希望被告經一事長一智。

他以4年為量刑起點，裁判其中13名被告監禁42至48個月、案發時17歲的何栢耀被判入教導所、24歲被告胡嘉俊被判入勞教中心。被告甄凱盈和廖天駿則在缺席聆訊下遭頒拘捕令。

Photo Credit: AP/ 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin