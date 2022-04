香港晚報：李家超請辭望選特首，據報或「特快批核」

1)李家超辭職選特首

政務司司長李家超宣布辭去職務,並表示若獲中央批准,將參與今年特首選舉。

李家超感謝特首林鄭月娥委任他為保安局局長、政務司司長,也感謝公務員團隊的盡忠職守,「Serving Hong Kong is a glory. I shall begin my leave」。

記者會不設問答環節,但會後仍有記者問「你是否唯一被中央祝福的參選人呀?」,惟李家超未回答便離開。

全國僑聯副主席盧文端下午回應記者提問時說,李家超是候任行政長官的好人選,並指他擔任司長職務做得不錯,為人亦比較「硬淨」。盧文端說,如果李家超向他爭取提名,他會給予對方。

《香港01》今引消息指,預料李家超會獲國務院「特快批核」辭職,並在日內宣佈參選,比林鄭2017年所需的時間更快。該報又指,本次特首選舉很可能採取「一人模式」,即僅1人可成功入閘。保安局局長鄧炳強同日在林鄭抗疫記者會表示,享受出任保安局長,會專注目前工作。

2)鄧建華等6人涉煽動罪被捕

警方國安處今拘捕扣留4男2女,指他們涉「作出具煽動意圖的作為」。警方指調查顯示6人涉在去年12月至今年1月旁聽法庭聆訊時作故意滋擾,影響司法莊嚴和法庭運作、引人對香港司法憎恨、藐視或離叛。

多間港媒消息指被捕人士包括職工盟前副主席鄧建華、公民記者蕭雲龍(蕭雲)。 警方表示已根據法庭手令,搜查6人住所,檢走涉案物品,包括「串謀到法庭作出滋擾行為的記錄」。

《星島》去年報導指律政司外聘大律師,被旁聽人士「言語攻擊」或「被起底」。該報今指相信拘捕與相關事件有關。

3)728上環衝突13人判42至48個月

2019年7月28日上環遊行發生警民衝突,多名示威者被捕,44人被控「暴動罪」,被分3案處理。今日西九龍裁判法院宣判其中第3宗涉15人的案件,除1名認罪的被告外,14人被裁定罪成。

控罪指,15人於上環一帶參與暴動。法官練錦鴻指,被告當日穿類似衣著、裝備,在場派物資、指揮人流及設路障,可見暴動由組織安排,涉共同參與目的;事件中示威者襲擊執法者,未造成傷亡並非因示威者節制,而是因警方策略嚴謹。

法官練錦鴻指事件滋擾公眾、破壞香港聲譽、損壞商戶設施,也令社會進一步分化。他續指,示威者崇尚民主自由,卻演變成專制,扼殺討論空間,反令香港自由收窄。練官表示,因本案被告均非「十惡不赦」的人,法庭在判處年青人時往往感到困難;惟相信「別有用心」之人影響他們參與這場「血腥嘉年華」。他感嘆每人都要為行為付出代價,希望被告經一事長一智。

他以4年為量刑起點,裁判其中13名被告監禁42至48個月、案發時17歲的何栢耀被判入教導所、24歲被告胡嘉俊被判入勞教中心。被告甄凱盈和廖天駿則在缺席聆訊下遭頒拘捕令。

