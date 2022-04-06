李家超參選特首：多謝香港市民，服務市民超過40年，我感到光榮

繼日前香港特首林鄭月娥宣布不競逐連任，特首選戰明朗化。政務司司長李家超今日下午宣布辭職，並隨即召開記者會，指若辭職獲中央批准，將參選特首。

李家超下午5時許召開記者會，指自己已向林鄭交辭職信，請林鄭按基本法向中央請求批准辭職、免去職務，「我在信中提到，如辭職獲中央人民政府批准，我打算準備參加下一任行政長官選舉」。

李家超感謝林鄭於2017年委任他為保安局局長，以及於去年6月委任他為政務司司長，他又感謝政府人員、立法會，以及一眾組織等，「我多謝香港市民，我能夠在政府服務市民超過40年，我感到光榮」。

李交代自己會開始休假，又強調「若辭職獲中央批准」，將盡快交代下一步工作。

記者會不設提問環節，李家超用中英文先後發言後隨即離去。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

將是「一人選舉」

雖然中央看似未批准李家超辭職選特首，但近日的風聲都指向李家超是下任特首，而今次的選舉更將是「一人選舉」。

《港台》引消息報導，中聯辦領導早上會見選舉委員會部分委員，提及政務司司長李家超是行政長官選舉唯一參選人，希望獲他們支持。自今早9時起，中聯辦陸續有私家車及小巴進出，人員包括全國政協常委唐英年、港區人大兼基本法委員會委員黃玉山，以及全國政協委員邱達昌等。

而全國僑聯副主席盧文端今早在《明報》的撰文也似有所指，文中提到「新一任特首人選，必然是能夠頂住美英壓力，堅定不移、義無反顧落實《港區國安法》和新選舉制度的『鐵漢子』」、「今次特首選舉，能得到中央信任和支持的人選，必定將是一名在止暴制亂、實施國安法和新選制中經受考驗，有一副能夠扛得起美英壓力「鐵肩膀」的愛國愛港人士。」。

下午盧文端回應記者提問時，更直指李家超是候任行政長官的好人選，並指他擔任司長職務做得不錯，為人亦比較「硬淨」。盧文端說，如果李家超向他爭取提名，他會給予對方。

盧文端接受《港台》訪問時表示，經濟方面可能是李家超的弱點，但特首非「單打獨鬥」，香港管治團隊包括所有公職人員，尤其有3名司長和所有局長支持，相信李家超絕對無問題。

盧文端又表示，按照香港現時形勢，一個人參選行政長官比較好；而如果李家超在選委會高票當選，證明在全港有一定的認受性，對李家超的管治威信也有幫助。經去年「完善」香港選舉後，選出香港特首的選舉委員會由1500人組成。

而在今日李家超參選的消息傳出後，一眾建制派受訪者對李家超的說法，都與盧文端的說法大同小異。

最年長特首當選人？

現年64歲的李家超若當選，即成為最年長的特首當選人。

李家超警察出身，1977年加入香港警務處任職見習督察，主力刑事偵緝工作，曾偵破徐步高槍擊等大案，1997年晉陞總警司，2010年升任香港警務處副處長，兩年後出任保安局副局長，2017獲委任為保安局局長，負責統籌六個紀律部隊，期間處理了多項極具爭議事件，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」、2018年引用《社團條例》禁止香港民族黨運作、推動修訂《逃犯條例》、執行《國安法》。

政商界一直對他看低一線，認為他管治經驗不足。如果李家超當選，將是香港首次有「武官」系統出身的行政長官，分析預料港府未來在國安範疇將更強硬。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex