2022/04/10,
科學

回南天牆壁出水的原理

回南天牆壁出水的原理
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

有人問我為甚麼有時相對濕度很高卻沒有出水，反而間中濕度稍低會大量出水呢？簡單的解釋是：要看出水的日子之前幾天是否曾經冷過幾天。

上星期我家的冼衣機壞了，檢查發覺電力供應正常，但是按鈕不能發揮作用，顯然是內置的線路板在潮濕天氣裏短路，造成損害。之前幾天，香港處於「回南天」，牆壁和地板都凝結了大量水珠，甚至蔓延成片，不少人以為水從牆壁和地板滲出來，因此形容這個現象為「出水」，大概洗衣機殼內也出了水，而水是導電體，引致電流去了線路板上錯誤的地方闖禍。

有人問我為甚麼有時相對濕度很高卻沒有出水，反而間中濕度稍低會大量出水呢？簡單的解釋是：要看出水的日子之前幾天是否曾經冷過幾天。以下藉最近這個案例談談。

三月回南天溫度圖

附圖橙色線是每天的最低氣溫，藍色線是露點溫度，「露點」的意思是：如果空氣溫度低過這個數字，空氣就裝不下內裏的水氣，部份會被逼出來，凝結成露珠般的水點。

3月19日至21日天氣溫和，空氣溫度高於露點，不會有水珠形成，22日和23日形勢逆轉，平均相對濕度分別為93%和94%，每天部份時間氣溫低於露點溫度，空氣出現水珠成為霧或薄霧，但是牆壁會出水嗎？答案是不會，原因是已經連續數天溫度高，「暖氣」深入牆壁數厘米，就算23日香港換了清涼空氣，牆壁還記憶着幾天以來20多度的溫度，潮濕空氣走近會加熱到高過露點溫度，所以水氣不會在牆上凝結成水珠。

到了24日香港繼續清涼潮濕，牆壁也開始轉涼，但是跌不到清涼空氣的露點溫度，依然不會出水，25日出現了大轉變，來自南海的暖濕空氣抵達香港，平均氣溫和露點溫度比前一天都跳升超過5度，今次牆壁反過來記憶了前兩天20度以下的溫度，比露點低很多，所以雖然平均相對濕度是90%，比之前幾天還低，但是空氣碰上牆壁卻被迅速冷卻，跌至露點以下好幾度，大量水氣被逼凝結成水珠附在牆壁上有如「流汗」，同樣原理地板也形成大灘的水，造成「出水」現象。

簡單地說，回南天出水的條件是：先有幾天低溫天氣把牆壁冷卻，即廣州話「凍到入心」，後有暖濕氣流從南海到來，春天的乍暖還寒，正好提供這樣的條件。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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