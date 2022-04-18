習近平號稱達成全面脫貧的「人間奇蹟」，農民收入增長率卻未超越胡錦濤時代

中國實施鄉村振興戰略旨在全面脫貧，避免再返貧

2022年中共中央一號文件及2021年12月中央農村工作會議同時宣稱，高度重視脫貧後再返貧問題。

早在2021年2月25日，中國國家主席習近平在「全國脫貧攻堅總結表彰大會」宣布，在迎來中共黨成立100週年的重要時刻，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解决，完成消除絕對貧困的艱鉅任務，創造「人間奇蹟」。

然而，外界批評中國政府此脫貧攻堅戰，是針對「絕對貧困」，即年收入低於2300元人民幣的民眾，所以「相對貧困」的問題並未妥善處理。而為守住不發生規模性返貧底線，2021年中國政府宣稱全面建立防止返貧動態監測幫扶機制，且近70％的監測對象已消除風險，其餘人員均已落實幫扶措施。

2021年為銜接推進鄉村振興補助資金投入1561億人民幣，比2020年增加100億元，其中用於產業發展的比例超過50％。幫扶脫貧勞動力實現務工就業3145萬人，比2020年增加126萬人。脫貧人口人均純收入達到人民幣1萬2550元，比2020年增加1810元。

黨國體制宣稱在2020年底完成全面脫貧，並在2021年的中央一號文件中表示，要針對擺脫貧困的縣設立為期5年的「銜接過渡期」，繼續幫扶政策。2021年中國提出鄉村振興政策作為脫貧攻堅的延續方案，撤銷原國務院扶貧開發領導小組辦公室，成立國家鄉村振興局，統籌全國推進鄉村振興戰略具體任務。同時在「十四五規劃」及「2035遠景目標綱要」同樣提出全面實施鄉村振興戰略，避免脫貧再返貧，完善農村低收入人口及落後地區幫扶機制。

為確保不發生規模性返貧，黨國出台一系列配套機制

中國政府宣稱「堅決守住不發生規模性返貧底線」，必須要精準確定監測對象，將有返貧致貧風險和突發嚴重困難的農戶納入監測範圍；加大對鄉村振興重點幫扶縣，和易地搬遷集中安置區支持力度。這需要透過財政專項資金、金融帶寬方式，加大對鄉村振興重點幫扶縣的財政力度。為確保不發生規模性返貧，中國政府建立以下機制：

（一）完善監測幫扶機制。將有返貧致貧風險和突發嚴重困難的農戶，全部納入監測範圍。對及時發現的住房、義務教育、就業等苗頭問題，落實幫扶措施。

（二）促進脫貧人口持續增收。把產業就業幫扶作為著力點，更多依靠發展來鞏固拓展脫貧攻堅成果。産業重在轉型升級，加快補上技術、設施、營銷等短板，帶動提高脫貧人口家庭經營性收入。通過組織勞務輸出、提高幫扶車間吸納能力、優化公益崗位等方式，確保脫貧人口務工就業規模穩中有增。

（三）強化重點區域幫扶。集中力量實施一批補短板促發展項目；推動脫貧地區幫扶政策落實，保持主要幫扶政策總體穩定。

確實，中國當前部分脫貧地區群眾收入，其水平仍較低，脫貧基礎較脆弱，一旦遇到自然災害、疾病、意外事故等情況，極有可能產生返貧致貧現象。可以說，鞏固拓展脫貧攻堅成果是鄉村振興的前提，須聚焦重點人群完善監測幫扶機制，精準確定監測對象，將有返貧致貧風險和突發嚴重困難的農戶納入監測範圍，及早落實社會救助、醫療保障等幫扶措施，進行「早發現、早干預、早幫扶」處置。

同時，為促進脫貧人口持續穩定增收，依靠發展來積極鞏固拓展脫貧攻堅成果。提高銜接資金和涉農資金用於産業的比重，重點支持幫扶産業補上技術、設施、營銷等短板，通過産業帶動提高脫貧人口家庭經營性收入。通過加強東西部勞務協作、提升幫扶車間、優化公益崗位等多種方式，促進脫貧勞動力就業，確保脫貧勞動力就業規模穩定。

此外，加大鄉村振興重點幫扶縣幫扶力度，集中資源實施一批補短板促發展項目，選派科技特派團，實行産業技術顧問制度，開展教育、醫療幹部人才組團式幫扶。

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中共黨國鞏固脫貧攻堅成果之策略

2021年2月16日，《求是》雜誌2021年第四期發表「中共國家鄉村振興局黨組」的署名文章《人類減貧史上的偉大奇蹟》。這表明該機構已經成立，原國務院扶貧開發領導小組辦公室建制則相應撤銷。原國務院扶貧辦的人員編制、內設機構及行政關係由「國家鄉村振興局」承接。2021年2月25日，「國家鄉村振興局」正式掛牌成立，主要承擔從脫貧攻堅向全面鄉村振興的過渡工作。

2021年中國面對疫情災情考驗，宣稱脫貧攻堅成果已得到鞏固和拓展，守住不發生規模性返貧的底線。

首先，全面建立防止返貧動態監測幫扶機制。目前已近70％的監測對象已消除風險，對脫貧攻堅期間的幫扶政策分類調整優化，出臺33項銜接政策；開展鞏固拓展脫貧攻堅成果及鄉村振興有效銜接考核評估。

為持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，必須採取以下配套機制：（一）完善監測幫扶機制，促進脫貧人口持續增收，強化重點區域幫扶，推動脫貧地區幫扶政策落實。（二）精準確定監測對象，將有返貧致貧風險和突發嚴重困難的農戶全部納入監測範圍。（三）落實幫扶措施，打通各部門監測平臺數據壁壘，提高監測幫扶效率。

其次，國家財政投入持續增加。2016－2020年期間，中國連續五年每年新增中央財政專項扶貧資金200億元，2020年達1461億元，發揮精準扶貧資金主渠道作用，2020年又一次性安排綜合性財力補助資金300億元，支持補齊掛牌督戰地區脫貧攻堅短板弱項。