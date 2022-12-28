台灣陪審團協會年度民調：84.4%不信任司法，今年司法院成績代表字是「爛」
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司法改革
去年台灣陪審團協會曾針對翁茂鍾案、司法信賴度、司改成效及國民陪審制等進行民調，結果顯示人民對於司法信任度崩盤、司改成效低落。今年台灣陪審團再度進行「人民對司法改革評分」網路投票，結果發現民眾對於司法不信任度高達84.4%，而年度形容司法院成績的代表字則為「爛」。
參與記者會的監所關注小組的理事長陳惠敏表示，目前國人對於法律信賴度之低，導致的下場是認為一旦違法或是犯罪，常常是因為「後台不夠硬」，或是因為沒有好的訴訟過程權利，沒辦法得到一般公平的審判。「司法的獨立性」是每個人民如果對這個國家能有最後一點信任的話，希望是「不靠關係的」，司法應該是個不靠關係的體系，才能維繫人民對於國家運作的信任。
陪審團協會調查：民眾不信任司法
在534份有效問卷中，不滿意今年司法院司法改革者有84.2%（含很差及72.8%、差11.4%)；不信任司法的有84.4%（很不信任62.9%、不信任21.5%）；覺得法官不公正的有78.1%（很不公正50.1%，不公正28%）；認為司法不獨立的有84.7%（很不獨立62.2%，不獨立22.5%）。
此外，受訪者也選出今年司法院成績的代表字，第一名為「爛」（62.3%），其次為「亂」15.7%，第三名為「平」9.1%，「好」僅有4.8%的人選擇。
台灣陪審團協會表示，上述評分結果顯示，歷經去年翁茂鍾案後，司法院並沒有痛定思痛，大刀闊斧投身司法改革，反而花了大筆經費在做「國民法官」的大內宣，以致司法依然無法獲取人民信任，真正淘汰不適任法官少之又少。過去兩年來，由人民申請的「法官評鑑」竟無一案成立，顯然實質上無法發揮功效。
民團：司法信賴度是維繫國家運作的關鍵
野火法律事務所主持律師陳為祥指出，美國前總統川普過去不斷否認民主選舉的機制，最後都是靠司法把他擋下來，某種程度，美國透過司法程序，讓人民覺得民主機制沒有敗壞，司法扮演支撐民主機制重要的功能，這功能在台灣卻不見了。
而監所關注小組的理事長陳惠敏說明，對犯法的人來說，如何能信任這個國家司法的公正性和可信度，不會因為是誰而有所改變，才能建立當事人的法治概念。目前國人對於法律信賴度之低，導致的下場是認為一旦違法或是犯罪，常常是因為「後台不夠硬」，或是因為他沒有好的訴訟過程權利，導致沒辦法得到一般公平的審判。
陳惠敏表示，司法信賴度正是在保障一個國家的法治程度越高，就會降低犯罪程度、犯罪可能性。因為每個人會可能有意、故意或是無意間違反了法令的話，不會因人而異，會在一個比較肯定的證據力、比較可靠的案情審酌、非常堅實的調查程序下做出來的結果，這都是降低再犯率唯一可能的方式，反而不是透過恫嚇等手段。
「司法的獨立性」是每個人民如果對這個國家能有最後一點信任的話，希望是「不靠關係的」，司法應該是個不靠關係的體系，才能維繫人民對於國家運作，包括自己遞交出去的很多人民權利、公民權利；前提是國家的運作、司法的運作是得以信賴的。假設這前提不存在，公民就會不服從，公民不需要去遵守這個國家裡面那些不精準的、不正確的、或者是靠關係的法治。
陳惠敏也指出，2016年11月到2017年8月間開過司改國是會議，可是直到目前為止，有非常多，尤其在司法院、司法系統的改革或是獄政改革上的結論性意見都還沒徹底做出來，甚至有些連開始都沒有。2017年的司改國是會議的網站幾乎沒有在動，網站有在追蹤每個案件的後續進度，可是會發現絕大多數都停留在2017、2018、2019、甚至2020，沒有繼續更新。
陳椒華則表示，自己日前曾質詢司法院秘書長林輝煌，並向對方提問對於民眾對司法院表現出高度不滿有何看法，林輝煌僅回應「有進步」，讓陳椒華不禁感嘆，不知道司法院是假裝不知道，還是不願意面對。
不過根據司法院自己的今年度的民眾對司法認知調查，近十年民眾對法官信任程度給予正面評價（非常信任、還算信任）的比率有升有降，多約維持在四成左右；自2018年起持續上升至2022年58.8%再創新高，較上年增4.1個百分點。
另外司法院的調查也指出，民眾到法院整體經驗給予正面評價（非常滿意、還算滿意）的比率近十年來皆維持在六成三以上，自2015起呈下滑並至2016年63.5%最低，2017年起開始回升至2020年（74.3%），2021年微降（73.7%），2022年（75.6%）創歷年最高，並較上年增1.9個百分點。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。