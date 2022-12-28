台灣陪審團協會年度民調：84.4%不信任司法，今年司法院成績代表字是「爛」

去年台灣陪審團協會曾針對翁茂鍾案、司法信賴度、司改成效及國民陪審制等進行民調，結果顯示人民對於司法信任度崩盤、司改成效低落。今年台灣陪審團再度進行「人民對司法改革評分」網路投票，結果發現民眾對於司法不信任度高達84.4%，而年度形容司法院成績的代表字則為「爛」。

參與記者會的監所關注小組的理事長陳惠敏表示，目前國人對於法律信賴度之低，導致的下場是認為一旦違法或是犯罪，常常是因為「後台不夠硬」，或是因為沒有好的訴訟過程權利，沒辦法得到一般公平的審判。「司法的獨立性」是每個人民如果對這個國家能有最後一點信任的話，希望是「不靠關係的」，司法應該是個不靠關係的體系，才能維繫人民對於國家運作的信任。

陪審團協會調查：民眾不信任司法

在534份有效問卷中，不滿意今年司法院司法改革者有84.2%（含很差及72.8%、差11.4%)；不信任司法的有84.4%（很不信任62.9%、不信任21.5%）；覺得法官不公正的有78.1%（很不公正50.1%，不公正28%）；認為司法不獨立的有84.7%（很不獨立62.2%，不獨立22.5%）。

此外，受訪者也選出今年司法院成績的代表字，第一名為「爛」（62.3%），其次為「亂」15.7%，第三名為「平」9.1%，「好」僅有4.8%的人選擇。

台灣陪審團協會表示，上述評分結果顯示，歷經去年翁茂鍾案後，司法院並沒有痛定思痛，大刀闊斧投身司法改革，反而花了大筆經費在做「國民法官」的大內宣，以致司法依然無法獲取人民信任，真正淘汰不適任法官少之又少。過去兩年來，由人民申請的「法官評鑑」竟無一案成立，顯然實質上無法發揮功效。

民團：司法信賴度是維繫國家運作的關鍵

野火法律事務所主持律師陳為祥指出，美國前總統川普過去不斷否認民主選舉的機制，最後都是靠司法把他擋下來，某種程度，美國透過司法程序，讓人民覺得民主機制沒有敗壞，司法扮演支撐民主機制重要的功能，這功能在台灣卻不見了。

而監所關注小組的理事長陳惠敏說明，對犯法的人來說，如何能信任這個國家司法的公正性和可信度，不會因為是誰而有所改變，才能建立當事人的法治概念。目前國人對於法律信賴度之低，導致的下場是認為一旦違法或是犯罪，常常是因為「後台不夠硬」，或是因為他沒有好的訴訟過程權利，導致沒辦法得到一般公平的審判。

陳惠敏表示，司法信賴度正是在保障一個國家的法治程度越高，就會降低犯罪程度、犯罪可能性。因為每個人會可能有意、故意或是無意間違反了法令的話，不會因人而異，會在一個比較肯定的證據力、比較可靠的案情審酌、非常堅實的調查程序下做出來的結果，這都是降低再犯率唯一可能的方式，反而不是透過恫嚇等手段。

「司法的獨立性」是每個人民如果對這個國家能有最後一點信任的話，希望是「不靠關係的」，司法應該是個不靠關係的體系，才能維繫人民對於國家運作，包括自己遞交出去的很多人民權利、公民權利；前提是國家的運作、司法的運作是得以信賴的。假設這前提不存在，公民就會不服從，公民不需要去遵守這個國家裡面那些不精準的、不正確的、或者是靠關係的法治。

陳惠敏也指出，2016年11月到2017年8月間開過司改國是會議，可是直到目前為止，有非常多，尤其在司法院、司法系統的改革或是獄政改革上的結論性意見都還沒徹底做出來，甚至有些連開始都沒有。2017年的司改國是會議的網站幾乎沒有在動，網站有在追蹤每個案件的後續進度，可是會發現絕大多數都停留在2017、2018、2019、甚至2020，沒有繼續更新。

陳椒華則表示，自己日前曾質詢司法院秘書長林輝煌，並向對方提問對於民眾對司法院表現出高度不滿有何看法，林輝煌僅回應「有進步」，讓陳椒華不禁感嘆，不知道司法院是假裝不知道，還是不願意面對。

不過根據司法院自己的今年度的民眾對司法認知調查，近十年民眾對法官信任程度給予正面評價（非常信任、還算信任）的比率有升有降，多約維持在四成左右；自2018年起持續上升至2022年58.8%再創新高，較上年增4.1個百分點。

另外司法院的調查也指出，民眾到法院整體經驗給予正面評價（非常滿意、還算滿意）的比率近十年來皆維持在六成三以上，自2015起呈下滑並至2016年63.5%最低，2017年起開始回升至2020年（74.3%），2021年微降（73.7%），2022年（75.6%）創歷年最高，並較上年增1.9個百分點。

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核稿編輯：翁世航