2022金馬奇幻影展「柯南推理跨夜場」：用凶案為大家帶來笑容的小學生，還有比這更奇幻的事情嗎？

前言

金馬奇幻影展獨有的「跨夜場」，今（2022）年首度以動畫作品為主軸，選映《引爆摩天樓》、《世紀末的魔術師》、《瞳孔中的暗殺者》以及《EPISODE "ONE" 變小的名偵探》4部作品，這樣的跨界合作，也讓「柯南」成為今年4月最熱門的動漫角色之一。

有鑑於此，此篇文章特別針對奇幻影展的這4部《柯南》動畫，返回千禧年前，看看《柯南》是如何從紙本躍上大銀幕，而當時日本的世紀末氛圍，又是如何影響這一系列呢？

《名偵探柯南》劇場版的源起

一個知名作品的養成要多久呢？對漫威來說，超級英雄是一個長達70餘年的累積，從漫畫到電影、英雄個人傳記到集結合戰創下商業奇蹟的案例。

但在日本，竟有一個作品劇場版透過角色人物交錯的複雜關係、各種CP、宛如特務片般的動作畫面佐以推理懸疑及青梅竹馬戀愛，一路從平成走入令和，在日本國內票房更一舉打倒《復仇者聯盟》，它就是《名偵探柯南》。

Photo Credit: 筆者自製 資料摘自維基百科，2020、2021年推出之《紅之校外旅行》及《緋色的不在場證明》為電視動畫，故不列入。

1997年是《名偵探柯南》與作者青山剛昌重要的一年。在結束了《城市風雲兒》的連載後，青山眼見《金田一少年之事件簿》的竄紅，在週刊Sunday編輯的鼓勵下，在1994年也跟進推出了偵探作品。

如同青山在小學時作文上寫到，「我雖然以前想成為一名漫畫家，但現在想成為一名私人偵探。不過我的運動神經很遲鈍，應該當不了偵探吧。因此和之前的夢想合在一起，我想要成為一名專門畫私人偵探漫畫的漫畫家。」《名偵探柯南》，就這樣一圓他小時候畫偵探漫畫的夢想。

Photo Credit: 青山剛昌短篇集

其實，這並不是青山第一次嘗試偵探漫畫。在其《青山剛昌短篇集》中，原本就有「偵探喬治的迷你大作戰」（上圖右上角角色）。這是一部關於身體被縮小的偵探短篇，是不是很有既視感呢？

此時，青山筆下的偵探並不全然是本格推理的，喬治（桐島祥二）更像是某種福爾摩斯與007的綜合體，他因為身體縮小的緣故，需要道具的輔助才能完成各種任務——喬治正是柯南的前身，它奠定了柯南的三大基調：「戀愛喜劇」、「偵探」、「動作」。

而柯南的誕生更像是青山輕巧地從過往的生命歷程，以及上一個連載《城市風雲兒》的成功中擷取到的經驗，在深受前輩漫畫家安達充與千葉徹彌的影響下，他更希望畫出「有趣、刺激的漫畫」，這與推理系作品的強調寫實、邏輯推演的基調有部分是相衝突的。

但在《金田一少年之事件簿》的影響下，早期的《名偵探柯南》（如：月影島事件、霧天狗傳說殺人事件）有著本格推理作品的影子，青山被迫處理他最不擅長的寫實題材，並與助手們共同尋找兇案的點子及各種手法。

由於每周連載都要構思事件、持續連載是件非常累人的事，青山開始有了結束連載的念頭。他和助手們去拉斯維加斯大玩一場，來一次久違的休假，把迄今為止和助手們一起賺的錢全都花光，打算之後回國就把柯南完結。

然而就在飯店，青山的編輯打電話告訴他，《名偵探柯南》要電影化了，這對於熱愛電影的青山來說是一大激勵，而事實上，青山也多次在訪談提到，如果自己不當漫畫家，會想成爲動畫師。

因此，有別於其它漫畫家對於劇場版的冷淡反應，青山熱愛參與劇場版的製作，包括原畫、演出甚至角色台詞他都有插一腳。不論如何，這也連帶延續了他的漫畫之路，讓這個平成年代的福爾摩斯走向令和。

Photo Credit: 《名偵探柯南》 《名偵探柯南》第1及第1047話，可看出其在兇殺場面尺度上有了極大的修正。

柯南劇場版功臣與千禧年想像

導演兒玉兼嗣（こだま兼嗣）負責了柯南劇場版1至7部的導演及分鏡，正好包辦了這次金馬奇幻影展中「柯南推理跨夜場」的《引爆摩天樓》、《世紀末的魔術師》以及《瞳孔中的暗殺者》。兒玉導演為柯南劇場版的成功及元素打下了重要基礎，可謂為重要功臣。

從1970年加入東京電影（已解散）的兒玉，在《魯邦三世》及《城市獵人》製作時期，接受動畫師北原健雄和青木悠三的訓練，並將其學習到的動作場景、分鏡、艷麗的顏色對比與使用，帶入柯南劇場版之中。超越40年的執導及原畫經驗，使得他至今仍活躍於動畫第一線的製作現場。

Photo Credit: 從《魯邦三世》、《城市獵人》到近年的《半妖的夜叉姬》動畫，都可以看到兒玉的身影。

相信對於熟悉柯南原作漫畫及劇場版的讀者來說，很快就能看出其差異：相較於漫畫主線的案件，劇場版雖然仍為青山剛昌原作，但大膽地縮減柯南原作中的推理元素，在犯人揭曉後，通常還會加入追逐、爆炸、搶救等戲碼，一口氣將柯南故事從偵探拉到了近乎特務的層級，在兒玉的操刀下，這些動作畫面顯得更為精緻。

而自1997年日本黃金週（約4月底到五月初）推出第一部劇場版《引爆摩天樓》以來，柯南成為了票房保證的10億級現象作品，並持續突破自己的紀錄。在日本網站filmarks評價柯南劇場版時，兒玉兼嗣（1至7部）依舊口碑最好，山本泰一郎（8至16部）其次，近年來為柯南帶來商業化重大成功的靜野孔文（17至21部）反而評價是最低的。

這是為什麼呢？

儘管兒玉時期的這幾部劇場版，票房無法與現今的劇場版相提並論，但自《引爆摩天樓》起，青山剛昌開始展現他對青梅竹馬戀愛刻畫的深度，受到安達充的影響，他筆下的偵探並不全然理性、更不想用自己的推理逼死犯人，更重要的是，他們都有深愛之人。

正如《引爆摩天樓》中，柯南想破了頭也不知道該剪哪一條線才能解除炸彈，這時的柯南不是用推理尋找答案，而是告訴小蘭「就剪你喜歡的顏色吧，直到剪斷電線為止，我會一直在這裡陪你，就算死，我也會陪你一起死。」